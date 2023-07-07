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Непредоставление отдыха солдатам будет считаться грубым дисциплинарным проступком

Минобороны разработало проект закона для защиты прав военнослужащих
Юлия Малева
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Военное ведомство предлагает расширить перечень обстоятельств, которые учитываются при назначении дисциплинарного взыскания в армии. Соответствующий проект изменений в закон «О статусе военнослужащих» подготовило Минобороны. В поправках речь идет о взысканиях именно с командного состава.

Документ содержит три нововведения. Первое касается «непринятия командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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