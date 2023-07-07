Непредоставление отдыха солдатам будет считаться грубым дисциплинарным проступком

Непредоставление отдыха солдатам будет считаться грубым дисциплинарным проступкомМинобороны разработало проект закона для защиты прав военнослужащих
Военное ведомство предлагает расширить перечень обстоятельств, которые учитываются при назначении дисциплинарного взыскания в армии. Соответствующий проект изменений в закон «О статусе военнослужащих» подготовило Минобороны. В поправках речь идет о взысканиях именно с командного состава.
Документ содержит три нововведения. Первое касается «непринятия командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ».
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам