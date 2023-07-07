Непредоставление отдыха солдатам будет считаться грубым дисциплинарным проступком

Военное ведомство предлагает расширить перечень обстоятельств, которые учитываются при назначении дисциплинарного взыскания в армии. Соответствующий проект изменений в закон «О статусе военнослужащих» подготовило Минобороны. В поправках речь идет о взысканиях именно с командного состава.