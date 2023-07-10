Действующий президент Узбекистана избран в третий раз

В ходе своей предвыборной кампании действующий президент обещал к 2030 г. удвоить ВВП страны до $160 млрд. Для достижения этих целевых показателей Мирзиёев рассказал, что в ближайшее время государство планирует запустить совместные с иностранными инвесторами проекты общей стоимостью $115 млрд, Кроме того, он обещал обеспечить чистой питьевой водой все населенные пункты, построить дополнительно 1 млн квартир и израсходовать на систему образования $1 млрд в ближайшие семь лет.