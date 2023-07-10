Действующий президент Узбекистана избран в третий раз

Действующий президент Узбекистана избран в третий разСтрана продолжит прежний курс развития отношений со всеми партнерами
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в третий раз одержал победу на выборах главы республики, набрав 87% голосов избирателей. Явка на голосовании составила 79,8%, сообщил 10 июля ЦИК Узбекистана. Выборы прошли досрочно после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривали обнуление сроков Мирзиёева и увеличение их с пяти до семи лет. Теперь Мирзиеев на посту главы государства теоретически сможет находиться до 2037 г.
Представители Межпарламентской ассамблеи СНГ высоко оценили уровень организации голосования. А наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отметили, что предвыборная кампания протекала «вяло» и отражает «отсутствие оппозиции действующего президенту».
После объявления предварительных результатов голосования Мирзиеева поздравили с победой главы центральноазиатских республик, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев. Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с узбекским коллегой подтвердил «взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства».
Выдвижение действующего президента в качестве кандидата на пост главы государства поддержали пропрезидентская Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП, 53 места из 150 мест в нижней палате парламента) и Демократическая партия «Миллий тикланиш» (37 мандатов). Помимо Мирзиёева в голосовании также принимали участие три кандидата от формально оппозиционных партий. Представитель Социал-демократической партии «Адолат», зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,4% голосов избирателей. Чуть меньше получил лидер левой Народно-демократической партии (НДП), бывший министр образования Улугбек Иноятов – 4%. Наконец, кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев набрал всего 3,7%.
В ходе своей предвыборной кампании действующий президент обещал к 2030 г. удвоить ВВП страны до $160 млрд. Для достижения этих целевых показателей Мирзиёев рассказал, что в ближайшее время государство планирует запустить совместные с иностранными инвесторами проекты общей стоимостью $115 млрд, Кроме того, он обещал обеспечить чистой питьевой водой все населенные пункты, построить дополнительно 1 млн квартир и израсходовать на систему образования $1 млрд в ближайшие семь лет.
Впервые Мирзиёев был избран на пост президента в 2016 г., набрав 88,6%. На предыдущем голосовании в 2021 г. действующий президент получил 80%, а его конкурент, кандидат от оппозиционной НДП Максуд Варисов, – всего 6,6%.
Досрочные выборы президента ознаменовали промежуточное завершение политического цикла, они фиксируют проведенные Мирзиёевым с 2016 г. политические и экономические преобразования, говорит гендиректор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ Дарья Чижова. По мнению эксперта, выборы фактически были референдумом о доверии Мирзиёеву.
Показательно, что кандидатуру действующего главы государства поддержала не только УзЛиДеП, но и «Миллий тикланиш», партия умеренных националистов, продолжает Чижова: «До этого они выдвигали своего кандидата на разных выборах. Это важный маркер, говорящий о политическом единстве и значимости Мирзиёева в условиях отсутствия реальной конкуренции, и индикатор, что заложенный в 2016 г. президентский курс будет реализовываться активнее».
Чижова пояснила, что подход Мирзиёева коренным образом отличается от политики Ислама Каримова, первого президента Узбекистана. По ее словам, действующий глава взял курс на открытость экономики, на модернизацию политической системы, на повышение качества человеческого капитала. А эти цели, продолжает эксперт, требуют долгосрочных инвестиций, ради чего была проведена реформа Конституции, закрепляющая конфигурацию политической системы. «Поэтому не стоит ожидать каких-то изменений во внутренней и внешней политике страны», – добавила Чижова.
Во внешней политике Ташкент продолжит политику глубокой кооперации со всеми странами Центральной Азии, считает политолог Абдугани Мамадазимов. «Мирзиёев трансформировал внешнюю политику Ислама Каримова, при котором страна не всегда ладила со своими соседями. Сегодня Узбекистан уладил пограничные вопросы с Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном и даже с Туркменистаном», – заметил эксперт. По словам Мамадазимова, Узбекистан – «центровое» государство, граничащее со всеми странами Центральной Азии. В силу своей географии узбекские власти продолжат продвигать создание совместных транспортно-логистических проектов, чтобы впоследствии стать главным связующим узлом в регионе, заключил эксперт.