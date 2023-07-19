Повестка форума «Россия – Африка» будет преимущественно политической

Повестка форума «Россия – Африка» будет преимущественно политическойНо найдется место и для важных экономических проектов, считают эксперты
Фонд «Петербургская политика» подготовил доклад (есть у «Ведомостей»), в котором проанализировал отличия второго саммита «Россия – Африка» (пройдет 27–28 июля в Петербурге) от первого, который проходил в Сочи 23–24 октября 2019 г. под девизом «За мир, безопасность и развитие». Эксперты фонда отметили, что форум в Сочи имел нейтрально-позитивную повестку. Они констатировали, что значительное представительство африканских делегаций, имиджевый эффект от Чемпионата мира по футболу в России, относительно нейтральное отношение США, Евросоюза и Китая к попыткам российского проникновения в Африку создали фон для первого форума «Россия – Африка». Внутри России мероприятие интерпретировалось как возвращение в Африку и элемент преемственности с внешней политикой Советского Союза.
В «Петербургской политике» выделили несколько значимых изменений в сравнении с 2019 г. Отношение к России после начала СВО поляризовалось в мире в целом и среди стран Африки. Часть африканских стран во главе с ЮАР выступили с миротворческой инициативой по урегулированию украинского конфликта. При этом влияние России на социально-экономическую ситуацию в африканских странах из-за роста цен на продовольствие, удобрения и энергоносители после начала СВО усилилось. Неопределенность в отношении работы ЧВК «Вагнер» в Африке также влияет на повестку форума.
Эксперты «Петербургской политики» убеждены, что наибольший интерес в контексте форума вызывают двусторонние отношения России с конкретными африканскими странами. Но многие из значимых вопросов двусторонних отношений вряд ли окажутся в центре внимания, считают эксперты фонда.
Подготовительная работа к саммиту «Россия – Африка» началась с середины прошлого года во время африканского турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В первый раз российский министр посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию в конце июля 2022 г. В начале 2023 г. Лавров съездил в ЮАР, Королевство Эсватини (до 2018 г. – Свазиленд), Анголу и Эритрею, где вручил каждому африканскому лидеру приглашение посетить российскую Северную столицу. Наконец, в июне он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.
Выбор этих государств российским министром был не случаен: все они занимают подчеркнуто нейтральную позицию в украинском кризисе, что было заметно на голосовании в Генассамблее ООН по вопросу об участии России в Совете по правам человека в апреле 2022 г. Тогда за резолюцию проголосовали лишь 10 (из 54 государств), воздержались или отсутствовали 35 государств, а оставшиеся поддержали Москву.
В этом году политические вопросы и проблемы безопасности будут превалировать над другими темами на саммите «Россия – Африка», уверен директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. «Во-первых, из-за изменений международно-политической среды повестка саммита в 2019 г. до сих пор не выполнена. Во-вторых, африканское направление в политике Москвы – это часть общего тренда разворота России на глобальный Юг, поэтому политические вопросы, скорее всего, на форуме будет доминировать», – отметил эксперт. По словам Маслова, в вопросах экономического взаимодействия с Африкой России будет сложно конкурировать с Китаем, который на сегодняшний день контролирует как минимум треть портов континента и построил там огромную сеть автомобильных и железных дорог. Эксперт напомнил, что по итогам 2022 г. совокупный товарооборот КНР с африканскими странами превысил $300 млрд, в то время как наша страна наторговала всего на $18 млрд.
С другой стороны, продолжает Маслов, Африка обладает огромным торговым и экономическим потенциалом для нашей страны. «Российские компании «Роснефть», «Русал», «Алроса» работают в Гвинее, Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне, частично в Нигерии, преимущественно в нефтедобыче, в разработке других полезных ископаемых», – сказал эксперт. Россия может также быть интересна государствам континента с точки зрения строительства заводов по производству сельскохозяйственного оборудования, гидроэлектростанций и совместных портовых зон, продолжает эксперт: «До сих пор не отработана программа по совместному производству медицинского оборудования и строительству больниц, чем традиционно славится Россия на континенте. Наконец, наша страна могла бы предоставлять образовательные услуги».
Еще одной темой обсуждения на саммите, по словам Маслова, станет преодоление антироссийских санкций Запада и вопросы межбанковского взаимодействия: «Пока не ясно, какие типы валют использовать в расчетах с африканскими государствами. Полагаю, Москва свяжет этот вопрос в контексте взаимодействия с БРИКС и создания нового банка в рамках организации».
Последний год на страны Африки оказывается серьезное давление со стороны Запада, так что второй саммит проходит в несколько более напряженной обстановке, нежели первый, отмечает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Тем не менее африканские государства не испытывают страха перед Западом и не намерены жертвовать сотрудничеством с Россией из-за «профилактических бесед», которые африканским послам устраивают дипломаты США. Для Африки Россия сейчас – наиболее предпочтительный партнер, к которому относятся с куда большим теплом, чем к Западу и даже к Китаю. Кроме того, в ближайшем будущем контакты Москвы с Африкой могут только укрепиться, ведь из-за прекращения зерновой сделки на саммите будут вестись прямые переговоры российских компаний с африканцами о поставках продовольствия и гуманитарной помощи. Что же касается ЧВК «Вагнер», то, по мнению Бобохонова, эта структура и в дальнейшем будет работать в Африке.