Повестка форума «Россия – Африка» будет преимущественно политической

Последний год на страны Африки оказывается серьезное давление со стороны Запада, так что второй саммит проходит в несколько более напряженной обстановке, нежели первый, отмечает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Тем не менее африканские государства не испытывают страха перед Западом и не намерены жертвовать сотрудничеством с Россией из-за «профилактических бесед», которые африканским послам устраивают дипломаты США. Для Африки Россия сейчас – наиболее предпочтительный партнер, к которому относятся с куда большим теплом, чем к Западу и даже к Китаю. Кроме того, в ближайшем будущем контакты Москвы с Африкой могут только укрепиться, ведь из-за прекращения зерновой сделки на саммите будут вестись прямые переговоры российских компаний с африканцами о поставках продовольствия и гуманитарной помощи. Что же касается ЧВК «Вагнер», то, по мнению Бобохонова, эта структура и в дальнейшем будет работать в Африке.