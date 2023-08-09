Главная смысловая линия кампании «Единой России» в новых субъектах РФ – они связаны со всей страной

Главная смысловая линия кампании «Единой России» в новых субъектах РФ – они связаны со всей странойВ ДНР и ЛНР в агитации рассказывают о помощи со стороны регионов-шефов
Кампания в новых регионах проходит с учетом их специфики: депутатов заксобраний выбирают впервые после присоединения к РФ, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. Кандидаты в региональные парламенты были выдвинуты «Единой Россией» 2 августа сразу в четырех субъектах РФ.
При этом сейчас в регионах идет фоновая кампания, партийная агитация присутствует по минимуму, говорят источники в ДНР и ЛНР. Главная смысловая линия: новые регионы связаны со всей страной, поясняет один из них.
В повестке активно присутствует помощь регионов-шефов в жизни территорий, рассказывают собеседники «Ведомостей». Для жителей новых субъектов важно ощущать внимание со стороны «большой России», на то, чтобы об этом напомнить, направлена часть усилий, говорит еще один источник.
«Ведомости» писали 20 мая 2022 г., что Кремль поручил регионам помогать ДНР и ЛНР. Впоследствии субъекты РФ стали брать шефство над территориями Запорожской и Херсонской областей. У большинства старых субъектов РФ есть подшефные территории.
Наказы избирателей, собранные кандидатами от «Единой России», впоследствии обсуждаются с шефскими регионами, говорит собеседник, близкий к партии власти. В ходе обсуждения планы могут корректироваться.
В ЛНР «Единая Россия», к примеру, напоминает о регионах-шефах в наружной рекламе. В таком случае на билбордах изображен объект, который помог восстановить старый субъект РФ, и размещена благодарность в его адрес.
Луганск благодарит Москву за капитальный ремонт школы. «Спасибо Красноярскому краю!» – говорится на билборде в Свердловске с изображением школьных автобусов, поступивших сюда из Красноярского края.
«В ДНР чуть по-другому, но в целом агитация заточена следующим образом: что сделано, то сделано с участием «Единой России», – говорит политтехнолог одной из непарламентских партий, работающий в новых регионах. Донецкое республиканское отделение «Единой России» в основном размещает на агитматериалах местных жителей – политиков, учителей, шахтеров. Но и регионы-шефы там благодарят.
Агитация проводится не без курьезов: например, на наружной рекламе иногда размещают QR-коды, хотя мобильный интернет в новых регионах работает плохо.
По словам собеседника, близкого к «Единой России», будут и другие билборды, рассказывающие непосредственно о выборах. Но это уже следующий этап кампании.
В силу военного положения на новых территориях оправданным является ограничение на проведение публичных мероприятий, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Все понимают, что любой митинг или собрание – это отличная мишень. Что касается агитации в СМИ, печатных материалов и баннеров, то все идет своим чередом», – пояснил он.
Ключевой задачей партий в новых регионах сейчас является самопрезентация, отмечает директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. «На новых территориях нет достаточной информированности о партиях, российской политической системе и т. д. Поэтому главная задача – ответить, кто мы, чем занимаемся и какой образ будущего предлагаем своим избирателям», – сказал он «Ведомостям».