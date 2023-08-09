Главная смысловая линия кампании «Единой России» в новых субъектах РФ – они связаны со всей страной

«В ДНР чуть по-другому, но в целом агитация заточена следующим образом: что сделано, то сделано с участием «Единой России», – говорит политтехнолог одной из непарламентских партий, работающий в новых регионах. Донецкое республиканское отделение «Единой России» в основном размещает на агитматериалах местных жителей – политиков, учителей, шахтеров. Но и регионы-шефы там благодарят.