Как выглядит агитация на региональных выборах 2023 года

Как выглядит агитация на региональных выборах 2023 годаСвязанные со спецоперацией темы присутствуют на выборах разных уровней
Избирательная кампания – 2023 проходит в условиях, когда главной фоновой темой является спецоперация. Но эта тема сейчас используется только в социальном контексте через помощь участникам и их семьям, говорит политолог Александр Кынев. Других ярких тем, на которых могли бы строиться предвыборные кампании, сейчас нет, считает директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.
«Ведомости» писали 17 ноября 2022 г. со ссылкой на данные «Инсомара», что электорат «Единой России» чаще всего (45%) говорит о запросе на поддержку участников боевых действий и их семей. Кандидаты и их штабы на выборах губернаторов и депутатов заксобраний стараются попадать в запрос.
На выборах депутатов заксобрания Иркутской области штаб «Единой России» использовал такой формат. На билбордах написали: «Здесь могла быть реклама ЕР. Но мы решили, что лучше помочь нашим!» и предложили поддержать фонд «Братск – все для победы» (названия городов меняются), а также «Команду Приангарья».
Многие используют в агитации символы спецоперации. В частности, V на билборды поместил штаб новосибирского губернатора Андрея Травникова, который переизбирается от «Единой России». «Время требует развития Новосибирска», – гласит слоган Травникова, который добился того, чтобы в проблемной для партии власти региональной столице, которой руководит коммунист Анатолий Локоть, отменили прямые выборы мэра. Символики ЕР на билбордах нет.
Некоторые обыгрывают букву V как галочку для голосования в бюллетене. Аналогичным образом поступил ранее и Центризбирком, сделав букву-галочку логотипом кампании. Слоган избирательной кампании кандидата на пост губернатора Тюменской области Александра Моора «Вместе выбираем – вместе побеждаем» на листовке сопровождается тройным рукопожатием, символизирующим единство «тюменской матрешки»: Тюмени, Югры и ЯНАО. Буква «м» в слове «вместе» стилизована под V.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов подтвердил «Ведомостям», что партия делает акцент на помощи причастным к спецоперации. Она включает в себя разработку «целого комплекса мер, связанных с поддержкой, заботой и защитой ребят, которые находятся на фронте, а также их семей».
Мечом к мечу
Не только единороссы напоминают о боевых действиях. Билборды кандидата в губернаторы Новосибирской области от КПРФ Романа Яковлева связаны с ВПК. «Первое – за счет создания в Новосибирске центра оборонной промышленности страны увеличить доходную часть бюджета. Второе – использовать в интересах всех жителей области расходную часть бюджета», – говорится на плакатах.
На улицах Ульяновска (в регионе выбирают заксобрание) коммунисты развесили предвыборные билборды с портретами участников боевых действий. Каждый баннер сопровождается надписью: «Я доверяю КПРФ».
На баннере кандидата в губернаторы Омской области Владимира Казанина (от «Коммунистов России», которые не представлены в федеральном парламенте) есть надпись: «ZA СВО – Голосуй ZA СВОего губернатора». Кандидат от КПРФ Алексей Лескин, претендующий на пост губернатора Самарской области, в предвыборной листовке в букву V вписал свою фамилию.
Не стала исключением и ЛДПР. Например, в тульской партийной газете (в регионе выборы не проводятся) расположен материал под названием «Плечом к плечу – мечом к мечу: Александр Балберов (вице-спикер облдумы) предложил создать полк ЛДПР». «Мы все сподвижники, чем можем – помогаем нашим бойцам на передовой. Основная цель – освобождение исконно русских земель и борьба с нацизмом», – приводятся в статье слова депутата. Также он предложил создать специальный партийный фонд, который будет обеспечивать службу полка.
Кандидат в екатеринбургскую гордуму Дмитрий Николаев (ЛДПР) в своем буклете рассказал, что партия закупила приборы для военных целей, медикаменты, создала мастерскую по изготовлению маскировочных сетей и нашлемников, передавали посылки в горячие точки, оказывали юридическую помощь семьям военнослужащих.
«Справедливая Россия – За правду» использует на баннерах надпись «За справедливых – и точка» или цитаты русских писателей. По словам представителя партии, она уделяет внимание «защите прав и социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, а также улучшению качества их жизни в целом». Среди «категоричных» баннеров – в Якутии (там проходят выборы в заксобрание) с надписью: «Справедливая Россия» – против предателей и подлецов!».
Партийная ставка
Обсуждалось, что часть кандидатов в заксобрания в этом году составят бывшие фронтовики (на праймериз ЕР выдвигался 101 человек, связанный со спецоперацией, писал «Коммерсантъ»). Как говорит собеседник «Ведомостей» из штаба партии власти в регионе, концепцию несколько скорректировали. По его словам, было решено, что это может рассердить родственников тех, кто долго ждет ротации.
Отдельные кандидаты фотографируются на АПМ в форме, но не все. Например, депутат Госдумы и участник спецоперации Сергей Сокол, который участвует в выборах в Хакасии от «Единой России» против действующего главы республики коммуниста Валентина Коновалова, на билбордах в строгом костюме. В регионе наиболее остро стоят социально-экономические проблемы и позиционирование кандидата как военного не главное во время кампании, решили политтехнологи, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Перминов отмечает, что «фундаментальный и базовый акцент [в нынешней агитации] сфокусирован на программе развития регионов в рамках народной программы партии». Власть в целом строит свою агитацию на демонстрации достижений, говорит Кынев. Близкий к ЕР собеседник отмечает, что спецоперация (прежде всего социальная часть – поддержка фронтовиков и членов их семей) может быть частью кампании, но главное – это развитие регионов, учет пожеланий граждан и ориентация на развитие.
На баннерах кандидатов ЕР разного уровня чаще всего встречаются вариации лозунга «Вместе только вперед!» и «Вместе все получится!» (единороссы в Якутии; глава Ивановской области Станислав Воскресенский) или «Наш. Надежный». Также единороссы прибегают к использованию идентичных лозунгов у кандидатов в разных регионах в формате лаконичной формулы из трех слов: «Патриот. Меценат...». Например, кандидат-одномандатник в иркутское заксобрание Максим Девочкин в качестве слогана выбрал «Патриот. Меценат. Строитель». Кандидат в ростовское заксобрание Раджив Мирзалиев предпочел себя презентовать как «Патриот. Меценат. Ростовчанин!».
Хотя есть и необычные шаги в наружной агитации. К примеру, в августе после смерти первого президента Якутии Михаила Николаева нынешний руководитель региона Айсен Николаев (возглавляет список ЕР на выборах в заксобрание) снял предвыборные баннеры. Их, по словам собеседника «Ведомостей», заменили на плакаты памяти первого главы республики. «Я буду вечно благодарен своему народу», – гласит плакат.
Наружная агитация «Новых людей» по РФ в целом стандартизирована. В партии избегают символов спецоперации в своей наружной рекламе. При этом региональные отделения партии не игнорируют повестку, например поставляют гуманитарную помощь мобилизованным.
В той же Якутии, где список в заксобрание ведет экс-мэр, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, АПМ сопровождаются лозунгом «Давайте вместе расшевелим власть» и подписаны кандидаты как «команда Сарданы» («команда Локтя» шла на выборы в заксобрание Новосибирской области 2016 г.). При этом кроме стандартных билбордов ее штаб распространяет наклейки для автомобилистов в партийных цветах. Объясняют это тем, что количество рекламных баннеров ограничено.
Почему так
Никакого принципиально нового формата агитации в 2023 г. не появилось, говорит Кынев. «Агитация становится скучнее, она напоминает передовицы советских газет», – отмечает политтехнолог Олег Захаров. Он объясняет это тем, что кандидаты стараются выполнять различные законодательные ограничения, в силу чего «уменьшается количество оригинальных решений, все [листовки] становятся похожи друг на друга».
Где пройдут выборы
В единый день голосования 10 сентября в 26 регионах пройдут выборы глав субъектов (в 21 – прямые), в 16 будут организованы выборы в заксобрания, а также пройдут довыборы депутатов в Госдуму в четырех субъектах.
Губернаторские выборы и выборы в заксобрания обычно отличаются степенью свободы ведения предвыборных кампаний и возможностью использования оригинальных решений, замечает политолог Александр Немцев. Это не создает угрозы системе, потому что это уровень «местных разборок», добавляет он. На федеральных выборах «политические игроки себе такого позволить не могут, потому что это воспринимается как покушение на сакральность власти», пояснил он «Ведомостям».
Замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов согласен с коллегами: «Все очень стандартно, на выборах в заксобрания идет сушка явки, а поэтому сильно креативной я бы не назвал ни одну кампанию. Штабы делают ставку на полевые проекты и агитацию от двери к двери. Кроме того, все партии экономят деньги».
Как показывают электоральные рейтинги (см. график), партия власти и ее кандидаты на ближайших выборах не встретят серьезного сопротивления. Наиболее острая ситуация сложилась в Хакасии, в остальных регионах выборы носят референдумный характер.
«В остальных регионах все происходит в рамках политического консенсуса между различными партиями и силами, где идет работа с позитивной повесткой: конкуренция направлена на определение образа будущего конкретного региона», – сказал «Ведомостям» Перминов.
В Хакасии же Коновалов вызвал на дебаты своего соперника Сокола, и штаб единоросса ответил видеороликом в стиле фильма «Восьмая миля» с американским рэпером Эминемом, в итоге дискуссия должна состояться 15 августа.