Как выглядит агитация на региональных выборах 2023 года

Отдельные кандидаты фотографируются на АПМ в форме, но не все. Например, депутат Госдумы и участник спецоперации Сергей Сокол, который участвует в выборах в Хакасии от «Единой России» против действующего главы республики коммуниста Валентина Коновалова, на билбордах в строгом костюме. В регионе наиболее остро стоят социально-экономические проблемы и позиционирование кандидата как военного не главное во время кампании, решили политтехнологи, говорит один из собеседников «Ведомостей».