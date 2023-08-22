БРИКС выбирает варианты расширения

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, как сообщается на его сайте, накануне саммита заявил, что его страна поддерживает расширение альянса. «Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с различными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», – сказал он. По мнению Рамафосы, «ценность БРИКС выходит за рамки интересов его нынешних членов». Обращаясь к нации, Рамафоса заверил, что его страна «не будет втянута в соперничество между мировыми державами», добавив, что ЮАР сохраняет приверженность политике неприсоединения.