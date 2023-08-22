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БРИКС выбирает варианты расширения

От этого зависит будущее организации
Владимир Кулагин Роман Романов
На саммите БРИКС могут быть приняты важнейшие решения о будущих контурах объединения / James Oatway / REUTERS

На открывающемся 22 августа в Йоханнесбурге 15-м саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может быть принято решение о расширении этого клуба. Как ранее говорили в МИД ЮАР, 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. 21 августа официальный представитель ведомства Нельсон Кгвете сообщил ТАСС, что всего в грядущем саммите БРИКС 22–24 августа примут участие лидеры свыше 40 стран. Президент России Владимир Путин примет участие по видеоконференцсвязи, а непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, как сообщается на его сайте, накануне саммита заявил, что его страна поддерживает расширение альянса. «Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с различными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», – сказал он. По мнению Рамафосы, «ценность БРИКС выходит за рамки интересов его нынешних членов». Обращаясь к нации, Рамафоса заверил, что его страна «не будет втянута в соперничество между мировыми державами», добавив, что ЮАР сохраняет приверженность политике неприсоединения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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