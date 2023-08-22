БРИКС выбирает варианты расширения

БРИКС выбирает варианты расширенияОт этого зависит будущее организации
На открывающемся 22 августа в Йоханнесбурге 15-м саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может быть принято решение о расширении этого клуба. Как ранее говорили в МИД ЮАР, 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. 21 августа официальный представитель ведомства Нельсон Кгвете сообщил ТАСС, что всего в грядущем саммите БРИКС 22–24 августа примут участие лидеры свыше 40 стран. Президент России Владимир Путин примет участие по видеоконференцсвязи, а непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, как сообщается на его сайте, накануне саммита заявил, что его страна поддерживает расширение альянса. «Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с различными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», – сказал он. По мнению Рамафосы, «ценность БРИКС выходит за рамки интересов его нынешних членов». Обращаясь к нации, Рамафоса заверил, что его страна «не будет втянута в соперничество между мировыми державами», добавив, что ЮАР сохраняет приверженность политике неприсоединения.