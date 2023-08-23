Турецкие СМИ сообщают о подготовке визита Эрдогана в Россию

Турецкие СМИ сообщают о подготовке визита Эрдогана в РоссиюПодтверждений от российских инстанций не последовало, равно как и опровержений
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время может посетить Россию, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным условия возобновления черноморской инициативы по зерновой сделке. Об этом 22 августа со ссылкой на источники в администрации турецкого президента сообщает газета Yeni Safak, близкая к правящей Партии справедливости и развития. Издание отмечает, что после выхода Москвы из соглашения стороны достигли «серьезного прогресса» по восстановлению сделки.
Собеседники турецкого издания оценивают новый маршрут транспортировки украинского зерна по сухопутной территории Европы без участия Москвы и Анкары как «нездоровый». Чтобы обсудить вопросы возобновления черноморских маршрутов, в ближайшее время советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч планирует посетить Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан – Россию, отметили в издании. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.