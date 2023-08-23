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Турецкие СМИ сообщают о подготовке визита Эрдогана в Россию

Подтверждений от российских инстанций не последовало, равно как и опровержений
Нурлан Гасымов
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин / Пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время может посетить Россию, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным условия возобновления черноморской инициативы по зерновой сделке. Об этом 22 августа со ссылкой на источники в администрации турецкого президента сообщает газета Yeni Safak, близкая к правящей Партии справедливости и развития. Издание отмечает, что после выхода Москвы из соглашения стороны достигли «серьезного прогресса» по восстановлению сделки.

Собеседники турецкого издания оценивают новый маршрут транспортировки украинского зерна по сухопутной территории Европы без участия Москвы и Анкары как «нездоровый». Чтобы обсудить вопросы возобновления черноморских маршрутов, в ближайшее время советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч планирует посетить Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан – Россию, отметили в издании. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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