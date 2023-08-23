Турецкие СМИ сообщают о подготовке визита Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время может посетить Россию, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным условия возобновления черноморской инициативы по зерновой сделке. Об этом 22 августа со ссылкой на источники в администрации турецкого президента сообщает газета Yeni Safak, близкая к правящей Партии справедливости и развития. Издание отмечает, что после выхода Москвы из соглашения стороны достигли «серьезного прогресса» по восстановлению сделки.