Глава Росмолодежи: «И в детские сады обязательно придем!»Что чиновники говорили о воспитании и политических принципах на «Территории смыслов»
На форуме «Территория смыслов» приближается к концу последняя смена «Действовать», куда собрали лучших участников с семи предыдущих смен. Накануне 1 сентября в «Сенеже», где проходит форум, утро участников началось с выступления руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, а закончилось выступлением первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Что говорила Разуваева
Одновременно с участниками форума Разуваеву слушали и более 80 руководителей муниципалитетов, которые входят во Всероссийскую ассоциацию местного самоуправления (ВАРМСУ). Они приезжали на «Муниципальный диалог» в «Сенеж», также представители местного самоуправления были подключены по ВКС.
Разуваева в своем выступлении напомнила слова Кириенко, который говорил, что самая долгая война – информационно-психологическая и это война за поколения: «Наши недоброжелатели, назовем мягко так, поняли, что с нынешним поколением сделать уже нельзя. А значит, они будут бороться за будущее – а это молодежь».
По ее словам, у ведомства есть три приоритета в работе с молодежью: работа с ней в регионах, чтобы молодежью занималось не только их ведомство, а также выстраивание работы полного цикла и постоянная связь с молодыми людьми. Она привела социологические данные, что, например, в 2018 г. 30% молодежи верили в возможность реализации в России, сейчас же эта цифра больше 80%.
Сейчас в каждом федеральном ведомстве есть человек на уровне замминистра, отвечающий за воспитательную и молодежную политику, в каждом из 700 вузов – проректор по ним, сказала она: «В каждой школе с 1 сентября есть советник по воспитанию. Сегодня в каждой крупной компании – это около 150 компаний – есть ответственный за работу с молодежью». Кроме того, за два года более чем в 60 регионах появились отдельные ведомства по молодежной политике. «Пока здесь нет детских садов. Но это наш следующий шаг – и в детские сады обязательно придем!» – заявила она.
Затем Разуваева отвечала на вопросы школьников и представителей местных властей. Например, глава одного из муниципалитетов Нижегородской области интересовался, какая инфраструктура должна быть для молодежи в городах. Разуваева заявила, что в год 5 млрд направляют на развитие молодежной политики, в том числе на инфраструктуру, – появляются молодежные центры в регионах. «Но молодежная политика – это не только стены, но и люди», – добавила она.
Одна из участниц смены «Действовать», родом из Белгородской области, сказала, что сейчас существует аполитичная молодежь, которая «с помощью выборов многое могла бы поменять в регионах, но они даже не понимают, зачем голосовать». Поэтому она интересовалась, как Росмолодежь занимается политическим просвещением. Разуваева согласилась с тезисом об аполитичности, но при этом отметила, что у молодых людей с каждым годом растет интерес к политике: «Выборы – это возможность прийти и повлиять [на процесс]. Но для этого должна быть среда, в которой ты веришь, что ты можешь повлиять, и ты готов к действиям. И мы формируем среду для действий».
Глава одного из муниципалитетов в Сахалинской области интересовался проектами для поддержки сельской молодежи. Разуваева заявила, что с 2023 г. запущена программа «Кадры для села», которая связана с подготовкой и привлечением кадров в сельские территории. Дальше она стала рассуждать, что интересно посмотреть на село как «на новый экологичный образ жизни» и что здесь задача Росмолодежи – заниматься «переупаковкой образа».
Разуваева привела в пример одно из сел в Ростовской области, «рядом с которым, так сложилось, природно огромное количество грибов в сезон растет». «И это такая мекка для грибников. Кстати, не знала, что это огромное движение в нашей стране – очень многие люди любят, просто это такая форма досуга, семьями идут в лес, собирают грибы и так далее», – поделилась своим открытием Разуваева.
По ее словам, село было «совсем затухающее», но несколько молодых жителей пришли в Российский союз сельской молодежи, приняли участие в программе «Лидеры для села» и предложили свой проект – открыли вместе с жителями села некоторые дома, стали готовить там обеды и принимать гостей: «И постепенно весь этот огромный поток грибников, простите, пошел через это село, а не в обход».
Глава Кемерова Дмитрий Анисимов поинтересовался, как молодежи помочь развивать предпринимательские проекты. Разуваева сказала, что около 80% школьников говорят, что хотели бы что если не стать предпринимателями, то попробовать себя в предпринимательской деятельности. «И наша задача кого-то из них разуверить в этом, потому что это непростой путь», – сказала она. Но тех, кто хочет делать первые шаги, надо обучать и погружать в тему предпринимательства. «Что очень важно понимать тем, кто хочет вкладываться в тему предпринимательства, – это не вопрос денег и финансовой поддержки. Мне всегда казалось, что это вопросы про финансирование, гранты. Нет, запрос аудитории говорит, что им нужна среда, возможность коммуникации, увидеть инвестора – они сами ему расскажут и привлекут финансирование. Поэтому мы развиваем клуб молодых предпринимателей <…> и создаем площадки, где они могут представлять свои инициативы», – говорит Разуваева.
Что говорил Кириенко
Кириенко разговаривал с участниками «Территории смыслов» про управление и свои принципы, предложив им выработать собственные. По его словам, настоящие управленцы принимают решения и берут на себя ответственность. А все решения принимаются в условиях дефицита времени и информации, сказал он: «Подходящего времени для принятия решений не существует». Кроме того, по словам кремлевского чиновника, не бывает людей, которые всегда принимают правильные решения, поэтому точкой опорой могут служить принципы – подходы, на которые можно опираться.
Кириенко рассказал о десяти своих принципах: 1. «это моя проблема» (принятие на себя ответственности); 2. «управлять можно всем» (нельзя прятаться за отсутствие полномочий); 3. «тренд важнее состояния» (важнее, куда ты двигаешься, чем где ты находишься); 4. «любая проблема содержит в себе решение»; 5. «люди не подчиняются принципам математики» (хорошо человек делает только то, во что он верит); 6. «мы разные, и это не проблема, а возможность»; 7. «масштаб цели имеет огромное значение, размер первого шага не имеет никакого значения»; 8. «радуйся трудностям» (любой вызов – это всегда возможность); 9. «выигрывает тот, кто сдается на две секунды позднее»; 10. «идеи и воли меняют мир».
Об этих же принципах весной прошлого года Кириенко рассказывал на просветительском марафоне «Новые горизонты».
После этого Кириенко ответил на несколько вопросов участников форума. К примеру, один из молодых людей спросил, какие шаги ему нужно сделать, чтобы поступить на службу в администрацию президента. На это Кириенко порекомендовал ему начинать не с администрации президента, а набраться опыта, работая ближе к людям. А отвечая на вопрос о российской системе образования и том, какой она будет – новой или азиатской, Кириенко сказал, что это «не должно быть инструментом ограничения»: «Это же вопрос про свободу. Часто слышим слово суверенитет. А что такой суверенитет? Для меня это свобода выбора – от зависимости, от того, что мне навязывают».
В какой-то момент было сплошное заимствование в образовании, заявил Кириенко: «Но это не должно работать в обратную сторону, что мы не возьмем ничего чужого. Большие прорывы России, начиная с Петра I, происходили, когда мы высматривали самое лучшее в мире, забирали, перестраивали. Но самое главное – не быть зависимым ни от кого».