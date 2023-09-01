Глава Росмолодежи: «И в детские сады обязательно придем!»

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов поинтересовался, как молодежи помочь развивать предпринимательские проекты. Разуваева сказала, что около 80% школьников говорят, что хотели бы что если не стать предпринимателями, то попробовать себя в предпринимательской деятельности. «И наша задача кого-то из них разуверить в этом, потому что это непростой путь», – сказала она. Но тех, кто хочет делать первые шаги, надо обучать и погружать в тему предпринимательства. «Что очень важно понимать тем, кто хочет вкладываться в тему предпринимательства, – это не вопрос денег и финансовой поддержки. Мне всегда казалось, что это вопросы про финансирование, гранты. Нет, запрос аудитории говорит, что им нужна среда, возможность коммуникации, увидеть инвестора – они сами ему расскажут и привлекут финансирование. Поэтому мы развиваем клуб молодых предпринимателей <…> и создаем площадки, где они могут представлять свои инициативы», – говорит Разуваева.