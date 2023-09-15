Россия и Мьянма намерены укрепить связи в экономике, которым мешают санкции

Россия и Мьянма намерены укрепить связи в экономике, которым мешают санкцииНаиболее перспективны энергетические проекты в этой стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 сентября встретился в Москве с министром иностранных дел и вице-премьером Мьянмы Тан Све. Контакты между руководством России и Мьянмы с 2021 г. стали регулярными. Лавров последний раз посещал эту страну в августе 2022 г. В сентябре того же года во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин встречался с лидером военного временного правительства Мьянмы генералом Мин Аун Хлайном.
Лавров, открывая встречу, заявил о «насыщенном» взаимодействии в торгово-экономической сфере. Но на пресс-конференции по итогам переговоров констатировал, что «по объективным причинам наблюдается некоторое снижение товарооборота». «Рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления позитивного роста», – сказал Лавров, анонсировав заседание российско-мьянманской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству до конца 2023 г., где с обеих сторон подготовлены конкретные предложения.
В первой половине 2023 г. товарооборот между Россией и Мьянмой составил около $200 млн (с соседним Таиландом – $1,2 млрд). Основа экспорта России в Мьянму – оборудование, инструменты и транспорт. Импорт России из Мьянмы – текстиль, обувь, сельхозтовары. По мнению директора Центра АСЕАН МГИМО Екатерины Колдуновой, к снижению товарооборота привели логистические трудности и режим западных санкций. При этом, по ее словам, хотя основными партнерами Мьянмы традиционно являются Китай и Индия, бирманские власти через укрепление связей с Москвой рассчитывают диверсифицировать свои контакты. Мьянма сильно зависит от импорта, страдает от дефицита иностранной валюты, говорит проживающий в Мьянме востоковед Петр Козьма.
Отдельно министры обсудили вопросы гражданской авиации. «Ведомости» 5 сентября писали о намерении Myanmar Airways открыть прямое авиасообщение между Янгоном (Мьянма) и Москвой в 2024 г. Тан Све и прибыл в Россию рейсом этой компании.
Перед встречей глав МИД России и Мьянмы в Москве высокопоставленная мьянманская делегация посетила ВЭФ во Владивостоке 10–13 сентября. 10 сентября министр промышленности Мьянмы Чарли Тан сообщил, что стороны планируют подписать соглашение по туризму. 12 сентября министр экономического развития России Максим Решетников на полях ВЭФа встретился с министром транспорта Мьянмы Мья Тун У и министром инвестиций страны Кан Зо. Стороны обсудили торгово-экономические контакты и развитие «безопасных систем взаимных расчетов». Об использовании платежной системы «Мир» к декабрю 2023 г. ЦБ двух стран договорились еще в середине июня. Решетников заявил об интересе российского бизнеса к мьянманским товарам сельского хозяйства, сообщил об изучении российскими торговыми сетями регулярных закупок мьянманского кофе. Пока соглашение о картах «Мир» вряд ли поможет развитию туризма в Мьянму, который в туристических районах вполне безопасен, говорит Козьма. Официальный курс местной валюты, который будет использоваться при получении денег в банкомате, значительно ниже курса черного рынка, поясняет он.
Хотя военно-техническое сотрудничество (ВТС) прямо не упоминалось по итогам встречи глав МИД в Москве, оно является одной из ключевых областей российско-мьянманских контактов. Стержневое направление отношений России и Мьянмы именно ВТС, уверен научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. По его словам, это авиация: истребители Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, обслуживание ранее поставленных истребителей Миг-29, вертолетов Ми-24, Ми-17 и Ми-35, средства ПВО. Для поддержания уровня ВТС продолжается увеличение студентов из Мьянмы в российских военных вузах, напомнила Колдунова.
Лавров на встрече в Москве добавил, что обсудил с Тан Све «особые перспективы взаимодействия» в энергетике, мирном использовании атомной энергии, телекоме и информационных технологиях, космосе, включая дистанционное зондирование Земли. Мьянманцы рассчитывают на крупные российские инвестиционные проекты, чтобы решить валютную проблему и оживить экономику, говорит Козьма. Но Москву обескураживает мьянманский подход, когда иностранную делегацию привозят «в чистое поле» и предлагают что-нибудь построить вместо предоставления необходимых на этой стадии готовых проектов, вписанных в основополагающие документы, поясняет эксперт. Для России могут быть интересны «бесхозные» проекты ушедших западных инвесторов, например гидроэнергетический проект Швели-3 шведско-финской инжиниринговой компании AFRY и французской EDF. Пока ни одного такого решения не принято, российские компании крайне осторожны. Но мьянманцы, живущие в условиях серьезного кризиса электроснабжения, готовы платить деньги за энергопроекты, в частности, например, по проекту «Росатома» по строительству АЭС малой мощности. Возможно, это и будет главная из 2–3 будущих российских «историй успеха» в Мьянме, предполагает эксперт. Сейчас в атомной энергетике идет работа по линии «Росатома», в том числе по подготовке местных кадров, говорит Колдунова.