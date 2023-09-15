Россия и Мьянма намерены укрепить связи в экономике, которым мешают санкции

Лавров на встрече в Москве добавил, что обсудил с Тан Све «особые перспективы взаимодействия» в энергетике, мирном использовании атомной энергии, телекоме и информационных технологиях, космосе, включая дистанционное зондирование Земли. Мьянманцы рассчитывают на крупные российские инвестиционные проекты, чтобы решить валютную проблему и оживить экономику, говорит Козьма. Но Москву обескураживает мьянманский подход, когда иностранную делегацию привозят «в чистое поле» и предлагают что-нибудь построить вместо предоставления необходимых на этой стадии готовых проектов, вписанных в основополагающие документы, поясняет эксперт. Для России могут быть интересны «бесхозные» проекты ушедших западных инвесторов, например гидроэнергетический проект Швели-3 шведско-финской инжиниринговой компании AFRY и французской EDF. Пока ни одного такого решения не принято, российские компании крайне осторожны. Но мьянманцы, живущие в условиях серьезного кризиса электроснабжения, готовы платить деньги за энергопроекты, в частности, например, по проекту «Росатома» по строительству АЭС малой мощности. Возможно, это и будет главная из 2–3 будущих российских «историй успеха» в Мьянме, предполагает эксперт. Сейчас в атомной энергетике идет работа по линии «Росатома», в том числе по подготовке местных кадров, говорит Колдунова.