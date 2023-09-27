Макрон призывает ЕС выработать более жесткий подход в торговле с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за новый подход Евросоюза (ЕС) в торговых отношениях с Китаем из-за опасений, что ряд практик Пекина начинает представлять критическую угрозу для основных отраслей европейской промышленности. Как отмечают источники Bloomberg, знакомые с позицией французского лидера, сохраняющееся бездействие, по его мнению, ставит экономику ЕС под угрозу долгосрочного ущерба. В качестве примера источники приводят в пример кризис европейского сектора по строительству солнечных панелей, который 10 лет назад пришел в упадок из-за наличия альтернативы в виде дешевого импорта из Китая. Сейчас же чиновники из ЕС считают, что под угрозу поставлен автопром, где есть один из двух сценариев: укрепить свои позиции либо же сдать их КНР.