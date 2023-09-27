Макрон призывает ЕС выработать более жесткий подход в торговле с Китаем

Макрон призывает ЕС выработать более жесткий подход в торговле с КитаемОн предлагает вовремя устранять критические зависимости от КНР, но при этом не доводить дело до торговой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за новый подход Евросоюза (ЕС) в торговых отношениях с Китаем из-за опасений, что ряд практик Пекина начинает представлять критическую угрозу для основных отраслей европейской промышленности. Как отмечают источники Bloomberg, знакомые с позицией французского лидера, сохраняющееся бездействие, по его мнению, ставит экономику ЕС под угрозу долгосрочного ущерба. В качестве примера источники приводят в пример кризис европейского сектора по строительству солнечных панелей, который 10 лет назад пришел в упадок из-за наличия альтернативы в виде дешевого импорта из Китая. Сейчас же чиновники из ЕС считают, что под угрозу поставлен автопром, где есть один из двух сценариев: укрепить свои позиции либо же сдать их КНР.
При этом в целом Макрон не хочет торговой войны с КНР (товарооборот ЕС и Китая в 2022 г. составил почти $900 млрд). По словам собеседников агентства, он стремится выстроить такую торговую модель ЕС, при которой Брюссель смог бы лавировать между крупнейшими экономиками и выстраивать особые отношения с потенциальными союзниками вроде Индии.
Макрон давно выступает за переосмысление экономических целей ЕС, призывая создавать инструменты для защиты приходящих в упадок отраслей и увеличения госпомощи ключевым секторам. Эти инициативы встречают сопротивление со стороны ряда стран, включая Германию, которая опасается ответных препятствий для своих экспортеров. Утверждается, что Макрона к изменению подхода подтолкнул прошлогодний американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей. ЕС выражал обеспокоенность тем, что такие меры дискриминируют аналогичную продукцию из стран – союзников США, стимулируют инвесторов вкладывать в американские предприятия.
Еврокомиссия (ЕК), пишет агентство, сдержанно относится к идеям Макрона по выработке более жесткого подхода в отношении Пекина: там обеспокоены возможной резкой ответной реакцией и, как следствие, увеличением тарифов и другими существующими уже сейчас экономическими проблемами – высокой инфляцией, полным преодолением энергетического кризиса и т. п. В случае непредусмотренной эскалации в отношениях с Китаем пострадать может сразу несколько секторов европейской экономики, в частности производство предметов роскоши, для которого китайский рынок сейчас является ключевым.
При этом еще 13 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия начинает расследование в отношении субсидий КНР на производство электромобилей, так как мировой рынок «наводнен» дешевыми китайскими машинами (на КНР приходится 60% их мирового производства). У ЕК будет до 13 месяцев для оценки необходимости тарифов выше стандартной ставки ЕС в 10% для автомобилей. Это решение вызвало критику министерства торговли Китая, назвавшего его «протекционистским актом».
В это же время, 26 сентября, свой визит в Китай завершил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, отвечающий за вопросы торговли. Там он призвал власти КНР создать более справедливые и прозрачные условия для иностранного бизнеса, подчеркивая, что в ЕС обсуждают политику «снижения рисков» относительно Китая, а не «декаплинг» (decoupling, выражение, описывающее гипотетический разрыв экономических связей. – «Ведомости»). ЕС, по его словам, не намерен отдаляться от Китая, но «будет защищать себя, когда его открытостью злоупотребляют».
Также Брюссель беспокоит, что за последние 10 лет дефицит его торгового баланса с КНР увеличился более чем в 3 раза к 2022 г. – до 400 млрд евро. В ответ вице-премьер госсовета КНР Хэ Лифэн выразил «сильную обеспокоенность и недовольство» расследованием по электромобилям.
Зависимость ЕС от Китая
В 2022 г. Китай стал крупнейшим источником импорта ЕС (21%), превысив совокупную долю США (12%)
Китай резко реагирует на любые торговые претензии со стороны стран Запада и дальше будет действовать в этом контексте лишь жестче, отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В Пекине понимают, что электромобили лишь один из реальных видов его экспортной продукции, к которой могут придраться в ЕС. С учетом имеющегося опыта недостаточного ответа на притеснение Huawei Китаю будет просто изгнать ряд западных технологий со своего рынка в ответ, уверен Маслов.
Главная проблема Франции в отношениях с Китаем сейчас – расхождение экономических и политических интересов, говорит завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Экономически Париж и ЕС очень сильно связаны с КНР, и уйти от этих реалий очень сложно. Политически же Франция признает, что у них с Китаем разные системы, идеологии, и не скрывает, что он по ряду вопросов – соперник. Франция заинтересована в диверсификации экономических отношений и снижении доли Китая в торговом обороте ЕС, чтобы при необходимости можно было более безболезненно применять экономические рестрикции к КНР, отмечает Тимофеев.
Реиндустриализацию Евросоюза можно считать отдельной идеей Макрона, но и здесь Франция не хочет зависеть от Китая по таким ключевым вопросам, как поставки чипов и т. п. А Индия важна для Парижа не только как экономический партнер, но и как соратник в Индо-Тихоокеанском регионе, с помощью которого можно попытаться туда «втащить» Европу и даже составить конкуренцию Пекину и Вашингтону, заключает эксперт.