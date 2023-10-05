ЕС начал расследование субсидирования производства электромобилей в КНР

Расследование против КНР нужно Евросоюзу, прежде всего чтобы поддержать многомиллиардные инвестиции европейских производителей в далеко не самые успешные разработки в легком автотранспорте, считает эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. Логично, что в нынешней ситуации расследование призвано, по сути, закрыть рынок и поддержать локальных производителей, так как китайцы сейчас, добавляет эксперт, «на полголовы выше» по ряду технических характеристик, безопасности и в дизайне. Из-за бума китайских электромобилей на рынке ведущие страны-производители авто в ЕС могут понести убытки в сотни миллиардов евро. Стратегические усилия ЕС, которые Брюссель применял для своих производителей – это и мощный PR, и те же субсидии, – не привели к желаемым результатам, хотя некоторые из мер поддержки, например при убыточном производстве BMW i3, можно вполне считать протекционистскими, уверен Бургазлиев. Для Китая же европейский рынок не считается приоритетным, так как китайские производители получают куда больше прибыли от сбыта электромобилей в своем макрорегионе и готовятся к выходу на новые рынки.