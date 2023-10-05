ЕС начал расследование субсидирования производства электромобилей в КНР

ЕС начал расследование субсидирования производства электромобилей в КНРКитай выразил крайнее недовольство и пообещал отстаивать права своих производителей
Евросоюз 4 октября официально начал проводить антисубсидиарное расследование в отношении китайских электромобилей, которое займет до 13 месяцев. Согласно уведомлению, опубликованному в официальном журнале ЕС, оно будет касаться новых автомобилей с полным батарейным питанием (BEV) и субсидий, которые китайское государство могло предоставлять их производителям.
«Учитывая чувствительность сектора электромобилей и его стратегическую важность для экономики ЕС <...> [Европейская] комиссия собрала информацию о рынке из различных независимых источников. Эта информация свидетельствует о существовании субсидирования со стороны КНР, что негативно влияет на состояние промышленности Евросоюза», – говорится там.
Хронологически расследование затрагивает последний год – с 30 сентября 2022 г. по 1 октября 2023 г. Как утверждает Bloomberg, внимание ЕС будет обращено не только на китайские бренды, но и на другие производящиеся в КНР электромобили, в том числе Tesla.
В Еврокомиссии уверены, что быстро увеличить свою долю на европейском рынке китайским автопроизводителям удалось именно благодаря правительственным субсидиям. Утверждается, что они предоставлялись в виде различных грантов, займов, экспортных кредитов, кредитных линий и гарантируемых китайскими госбанками и учреждениями облигаций. Также отмечается, что правительство КНР снижает для производителей электромобилей налог на прибыль, освобождает от налога на дивиденды и просто обеспечивает сырьевыми товарами и другими необходимыми компонентами.
Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл, комментируя расследование на брифинге для журналистов, заявил, что в течение девяти месяцев ЕС может ввести и временные меры в отношении китайских электромобилей на время расследования, в том числе пошлины на импорт. «Расследование установит, получают ли производители этих автомобилей незаконные субсидии и могут ли эти субсидии нанести урон европейским производителям электромобилей», – заметил он. Если оба факта подтвердятся, то в Брюсселе хотят установить вероятные последствия для импортеров и потребителей электромобилей в Евросоюзе.
При этом Гилл пообещал, что расследование будет проводиться в рамках правил как ЕС, так и Всемирной торговой организации (ВТО). Брюссель позволит всем заинтересованным сторонам, в том числе и китайским властям, высказать свои аргументы. Как пишет ТАСС, китайский журналист поинтересовался у Гилла, что подразумевается под понятием «незаконные субсидии» и почему такой термин не применяется ЕС в адрес США. Разница, по мнению представителя ЕК, состоит в том, что в случае с китайскими электромобилями произошло «неожиданное увеличение импорта за короткий срок».
Реакция КНР на европейское расследование оказалась весьма резкой, там уже выразили свое «крайнее недовольство». Как говорится в заявлении минкоммерции КНР, которое распространило агентство «Синьхуа», дело основано «на субъективных предположениях о так называемых субсидиях». В Пекине считают, что реальных доказательств для необходимости такого расследования не было представлено и оно нарушает правила ВТО. В минкоммерции также напомнили, что ранее уже называли такие действия «протекционистским актом» в ходе визита вице-председателя ЕК Валдиса Домбровскиса в КНР в сентябре.
Китай также призвал ЕС «разумно подходить» к использованию защитных мер и не дестабилизировать глобальные цепочки поставок авто. Наконец, Пекин пообещал твердо защищать права и интересы китайских производителей. Официально напрямую китайское правительство субсидировало до 2023 г. покупателей электромобилей.
Впервые о готовящемся расследовании ЕС рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 сентября. По ее мнению, цена китайских электромобилей «искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», что искажает европейский рынок.
Как пишет The Guardian, доля китайских электромобилей на европейском рынке удвоилась за два последних года, достигнув на данный момент 8,2%. За первые семь месяцев 2023 г. китайские производители смогли продать в Европу столько же, сколько за весь 2022 год (86 000 с батарейным питанием). По данным JATO Dynamics, средняя розничная цена импортированного из Китая электромобиля в Германии все равно на 29% ниже, чем средняя цена электромобиля другого производства. Этим и обусловлен высокий спрос на китайские электрокары. Как результат, например, в I квартале 2023 г. доля ввезенных из КНР машин на немецком рынке электромобилей составила 28,2% по сравнению с 7,8% в том же периоде 2022 г. На мировом рынке сейчас на долю Китая приходится до 60% от всех продаваемых электромобилей.
Расследование против КНР нужно Евросоюзу, прежде всего чтобы поддержать многомиллиардные инвестиции европейских производителей в далеко не самые успешные разработки в легком автотранспорте, считает эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. Логично, что в нынешней ситуации расследование призвано, по сути, закрыть рынок и поддержать локальных производителей, так как китайцы сейчас, добавляет эксперт, «на полголовы выше» по ряду технических характеристик, безопасности и в дизайне. Из-за бума китайских электромобилей на рынке ведущие страны-производители авто в ЕС могут понести убытки в сотни миллиардов евро. Стратегические усилия ЕС, которые Брюссель применял для своих производителей – это и мощный PR, и те же субсидии, – не привели к желаемым результатам, хотя некоторые из мер поддержки, например при убыточном производстве BMW i3, можно вполне считать протекционистскими, уверен Бургазлиев. Для Китая же европейский рынок не считается приоритетным, так как китайские производители получают куда больше прибыли от сбыта электромобилей в своем макрорегионе и готовятся к выходу на новые рынки.