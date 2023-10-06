США выстраивают разведывательную сеть в противовес Китаю

Такие усилия Вашингтона лишь часть широкой программы по расширению сотрудничества с азиатскими государствами, что вызвано растущей тревогой угрозами со стороны Китая. Тот же фактор подталкивает к сближению с США такие государства, как Филиппины и Южная Корея, ранее стремившиеся сохранять большую дистанцию по чувствительным вопросам. В 2022 г. страны QUAD уже договорились о развитии «Индо-Тихоокеанского партнерства в целях осведомленности о морской сфере», которое должно позволить четырем государствам видеть «комплексную картину» о событиях в морском пространстве в формате, близком к режиму реального времени.