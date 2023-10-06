США выстраивают разведывательную сеть в противовес Китаю

США выстраивают разведывательную сеть в противовес КитаюИндия, Филиппины и Южная Корея могут согласиться из-за противоречий в регионе
США решили расширить сотрудничество по линии разведок с рядом государств в Азии, чтобы с помощью этой сети более эффективно противостоять угрозам со стороны Китая. Об этом 5 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.
В частности, США разработали соглашение об обмене разведывательными данными в рамках QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, куда входят Индия, США, Япония и Австралия).
В американскую сеть партнерства входит также сотрудничество разведок США, Японии и Южной Кореи, что стало возможным после того, как 16 марта 2023 г. Сеул и Токио договорились о возобновлении действия соглашения об обмене разведывательными данными (GSOMIA) в полном объеме (ранее оно прерывалось из-за разногласий о компенсациях жертвам принудительного труда во время Второй мировой).
Наконец, трехстороннее сотрудничество разведки США и Японии также развивают с Филиппинами.
Далее Вашингтон намерен сфокусироваться на вопросе развития разведывательного партнерства в Азии на двустороннем треке, наладив кооперацию с той же Японией, Индией и Вьетнамом для повышения «устойчивости к наступательным операциям» КНР в киберсфере, пишет Bloomberg. Один из источников уточнил, что речь идет прежде всего об обмене информацией.
Отказались комментировать Bloomberg ситуацию и представители упомянутых государств.
Развитие сотрудничества по линии разведок уже якобы принесло выгоды некоторым азиатским странам. В марте 2023 г. журнал U.S. News & World Report писал со ссылкой на источники, что Индия в конце 2022 г. смогла отразить атаку китайских военных на спорной территории в Гималаях благодаря американским данным.
Такие усилия Вашингтона лишь часть широкой программы по расширению сотрудничества с азиатскими государствами, что вызвано растущей тревогой угрозами со стороны Китая. Тот же фактор подталкивает к сближению с США такие государства, как Филиппины и Южная Корея, ранее стремившиеся сохранять большую дистанцию по чувствительным вопросам. В 2022 г. страны QUAD уже договорились о развитии «Индо-Тихоокеанского партнерства в целях осведомленности о морской сфере», которое должно позволить четырем государствам видеть «комплексную картину» о событиях в морском пространстве в формате, близком к режиму реального времени.
Помимо этого США продолжают традиционное взаимодействие в альянсе «Пять глаз», куда также входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. В сентябре 2021 г. сообщалось, что Индия, Южная Корея, Япония и Германия получили по инициативе палаты представителей США приглашение присоединиться к нему.
Активность США в Азии растет в последние годы во всех сферах – от гуманитарной до военных учений, но это происходит из-за нарастания темпов противостояния и раскручивания маховика холодной войны с Китаем, говорит эксперт РСМД Александр Ермаков. Индия же готова сотрудничать с США по линии разведок, прежде всего именно против КНР, говорит он.
Сотрудничество в рамках QUAD развивается не совсем по тому сценарию, который изначально желали видеть американцы, подразумевая сколачивание жесткого антикитайского блока, и именно Индия сглаживает острые углы и разбавляет повестку другими вопросами, говорит младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. В результате таких действий американцы стали рассматривать и другие варианты кооперации по безопасности в Азии, в том числе создав AUKUS и треугольник с Южной Кореей и Японией.
При этом взаимовыгодное сотрудничество между разведками внутри QUAD действительно может вестись, но эксперт сомневается, что именно американская информация помогла Индии в конце 2022 г. в конфликте с КНР: на практике в Гималаях все вопросы решаются на уровне младшего и среднего состава, а федеральный центр узнает о таких стычках лишь после их окончания.