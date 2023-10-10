Правительства новых регионов претерпели минимальные изменения после выборов

Особенность кадровой политики в новых регионах состоит в том, что там, по сути, отсутствуют региональные элиты или они крайне слабы, говорит политолог Виталий Иванов. «Кроме того, для работы на новых территориях регулярно и в больших количествах рекрутируются варяги, и этим процессом управляет федеральный центр», – сказал он.