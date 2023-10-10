Правительства новых регионов претерпели минимальные изменения после выборов

Правительства новых регионов претерпели минимальные изменения после выборовНа кадровые процессы там влияет федеральный центр
Правительства новых регионов продолжили работу после региональных выборов без существенных кадровых изменений. Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября заверял, что большинство министров сохранят свои портфели: «С учетом того, что мы и так корректировали по составу правительство, сейчас большинство министров справляются со своими обязанностями».
Формирование кабмина он начал 4 октября назначением премьера – им стал Евгений Солнцев, возглавлявший республиканское правительство с 30 марта. В ДНР Солнцев приехал летом 2022 г., до этого он был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, еще ранее работал на управленческих позициях в РЖД.
Обновление республиканского кабмина российскими чиновниками, работавшими в федеральной или региональной власти, началось через несколько месяцев после признания РФ независимости ДНР. В июне 2022 г. действовавшее правительство было отправлено в отставку, руководителем нового правительства стал Виталий Хоценко (29 марта был назначен врио губернатора Омской области, 10 сентября победил на выборах). В течение лета варяги возглавили министерство доходов и сборов, минуглеэнерго, минздрав, минобрнауки региона, были введены в состав аппарата правительства.
После вхождения ДНР в состав России осенью 2022 г. минстрой ДНР возглавил экс-замначальника подведомственного «Росавтодору» ФКУ «Центравтомагистраль» Эдуард Осипов, минэкономразвития – Владимир Зверков, который занимал должность первого замглавы ведомства, а еще ранее – замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития. Созданное в правительстве ДНР министерство молодежной политики возглавил Кирилл Макаров, ранее руководивший местным общественным движением «Молодая республика».
В ноябре 2022 г. изменилась структура правительства: часть профильных министров также стали вице-премьерами – для увеличения полноты «возможности принятия решения». Первыми вице-премьерами стали Евгений Солнцев и Рустам Мингазов, который был советником Хоценко, а до этого – заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.
Кадровые изменения в ДНР продолжились и в этом году: министром связи был назначен Денис Курашов, который был заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; министром транспорта – экс-начальник главного управления дорог по Нижегородской области Владимир Тужилин; министром строительства и ЖКХ – экс-глава госстройнадзора Ленобласти Николай Циганов; вице-премьером – Дмитрий Бердников, занимавший должность первого заммэра Мариуполя, ранее – первого зампреда правительства Якутии. Местные кадры в этом году возглавили мининформации, минуглеэнерго, минмолспорттуризма – Наталья Першина, Денис Епифанов и Игорь Мартынов соответственно.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 сентября подписал указ о формировании правительства республики. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «основной состав» кабмина во главе с премьер-министром Сергеем Козловым оставил без изменений. «Та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм», – сообщил Пасечник.
Большинство членов правительства Запорожской области за исключением министров финансов и культуры сохранили свои посты после выборов, сообщил «Ведомостям» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко продолжил исполнять обязанности после выборов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо о кадровых изменениях в региональном кабмине публично не объявлял.
Особенность кадровой политики в новых регионах состоит в том, что там, по сути, отсутствуют региональные элиты или они крайне слабы, говорит политолог Виталий Иванов. «Кроме того, для работы на новых территориях регулярно и в больших количествах рекрутируются варяги, и этим процессом управляет федеральный центр», – сказал он.