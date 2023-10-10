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Правительства новых регионов претерпели минимальные изменения после выборов

На кадровые процессы там влияет федеральный центр
Сергей Гаврилюк, Донецк Александр Тихонов
Кадровые изменения в ДНР (на фото глава республики Денис Пушилин) продолжились и в этом году / Максим Стулов / Ведомости

Правительства новых регионов продолжили работу после региональных выборов без существенных кадровых изменений. Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября заверял, что большинство министров сохранят свои портфели: «С учетом того, что мы и так корректировали по составу правительство, сейчас большинство министров справляются со своими обязанностями».

Формирование кабмина он начал 4 октября назначением премьера – им стал Евгений Солнцев, возглавлявший республиканское правительство с 30 марта. В ДНР Солнцев приехал летом 2022 г., до этого он был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, еще ранее работал на управленческих позициях в РЖД.

Обновление республиканского кабмина российскими чиновниками, работавшими в федеральной или региональной власти, началось через несколько месяцев после признания РФ независимости ДНР. В июне 2022 г. действовавшее правительство было отправлено в отставку, руководителем нового правительства стал Виталий Хоценко (29 марта был назначен врио губернатора Омской области, 10 сентября победил на выборах). В течение лета варяги возглавили министерство доходов и сборов, минуглеэнерго, минздрав, минобрнауки региона, были введены в состав аппарата правительства.

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После вхождения ДНР в состав России осенью 2022 г. минстрой ДНР возглавил экс-замначальника подведомственного «Росавтодору» ФКУ «Центравтомагистраль» Эдуард Осипов, минэкономразвития – Владимир Зверков, который занимал должность первого замглавы ведомства, а еще ранее – замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития. Созданное в правительстве ДНР министерство молодежной политики возглавил Кирилл Макаров, ранее руководивший местным общественным движением «Молодая республика».

В ноябре 2022 г. изменилась структура правительства: часть профильных министров также стали вице-премьерами – для увеличения полноты «возможности принятия решения». Первыми вице-премьерами стали Евгений Солнцев и Рустам Мингазов, который был советником Хоценко, а до этого – заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

Кадровые изменения в ДНР продолжились и в этом году: министром связи был назначен Денис Курашов, который был заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; министром транспорта – экс-начальник главного управления дорог по Нижегородской области Владимир Тужилин; министром строительства и ЖКХ – экс-глава госстройнадзора Ленобласти Николай Циганов; вице-премьером – Дмитрий Бердников, занимавший должность первого заммэра Мариуполя, ранее – первого зампреда правительства Якутии. Местные кадры в этом году возглавили мининформации, минуглеэнерго, минмолспорттуризма – Наталья Першина, Денис Епифанов и Игорь Мартынов соответственно.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 сентября подписал указ о формировании правительства республики. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «основной состав» кабмина во главе с премьер-министром Сергеем Козловым оставил без изменений. «Та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм», – сообщил Пасечник.

Большинство членов правительства Запорожской области за исключением министров финансов и культуры сохранили свои посты после выборов, сообщил «Ведомостям» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко продолжил исполнять обязанности после выборов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо о кадровых изменениях в региональном кабмине публично не объявлял.

Особенность кадровой политики в новых регионах состоит в том, что там, по сути, отсутствуют региональные элиты или они крайне слабы, говорит политолог Виталий Иванов. «Кроме того, для работы на новых территориях регулярно и в больших количествах рекрутируются варяги, и этим процессом управляет федеральный центр», – сказал он.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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