Регионы и муниципалитеты получат право финансировать федеральные выборы

Впервые эта норма была апробирована при голосовании за поправки в Конституцию в 2020 г., а в этом году в ряде регионов в пилотном режиме был опробован обновленный формат работы участковых комиссий – поквартирные обходы для информирования о выборах. «За эту работу членам комиссий нужно платить дополнительно, и теперь появилась возможность увеличить их зарплаты за счет местных и региональных бюджетов. Многие ресурсные регионы наверняка обрадуются такой опции, которая поможет им усилить борьбу за электоральный результат в границах своего субъекта на федеральных выборах и стимулировать участковые избирательные комиссии на большую явку», – сказал «Ведомостям» Захаров.