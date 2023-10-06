Регионы и муниципалитеты получат право финансировать федеральные выборы

Регионы и муниципалитеты получат право финансировать федеральные выборыЭто позволит ресурсным субъектам усилить борьбу за результат
Поправки в закон «О выборах президента РФ» внесли в Госдуму (ГД) 5 октября главы комитетов по законодательству обеих палат парламента Андрей Клишас (Совет Федерации) и Павел Крашенинников (ГД), а также группа депутатов и сенаторов. Большинство изменений носят технический характер и дублируют положения обновленного в мае закона об основных гарантиях избирательных прав, что признают соавторы документа, но есть и некоторые нововведения. Предыдущие поправки принимались в том числе для того, чтобы дать возможность проводить выборы РФ при военном положении (объявлено в новых регионах).
Внесенные в ГД изменения в закон о выборах президента касаются аккредитации представителей СМИ: на заседания избиркома будут допускаться только журналисты, работающие на основании трудового договора, написал в своем Telegram-канале Клишас. Количество передаваемых в участковую избирательную комиссию бюллетеней при проведении дистанционного голосования, согласно поправкам, будет определяться решением избиркома субъекта, пишет сенатор. Кроме этого предусмотрена возможность ведения реестра голосования вне помещения для голосования в электронном виде и ряд других нововведений.
Также проектом устанавливаются дополнительные гарантии обеспечения тайны голосования и обязанность для уже зарегистрированного кандидата уведомлять избирком о появлении у него судимости. Такой кандидат обязан не позднее 18 часов по московскому времени следующего дня после появления судимости представить в ЦИК России сведения об этом в письменной форме.
«Хочу отметить, что изменения не являются новеллами: они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участии в референдуме и о выборах депутатов Госдумы», – цитирует пресс-служба нижней палаты парламента слова Крашенинникова. Предлагается также установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас 2% – это 287 руб.). В действующей редакции такой предел составляет 100 руб. на единицу продукции.
Все эти поправки действительно ранее уже фигурировали в законе об основных гарантиях и были вполне ожидаемы, говорит политтехнолог Олег Захаров. По его словам, лишь одна из опций была вариативна и теперь все же появилась в законе. Речь идет о праве финансирования федеральных выборов из региональных и местных бюджетов.
Впервые эта норма была апробирована при голосовании за поправки в Конституцию в 2020 г., а в этом году в ряде регионов в пилотном режиме был опробован обновленный формат работы участковых комиссий – поквартирные обходы для информирования о выборах. «За эту работу членам комиссий нужно платить дополнительно, и теперь появилась возможность увеличить их зарплаты за счет местных и региональных бюджетов. Многие ресурсные регионы наверняка обрадуются такой опции, которая поможет им усилить борьбу за электоральный результат в границах своего субъекта на федеральных выборах и стимулировать участковые избирательные комиссии на большую явку», – сказал «Ведомостям» Захаров.
Поправки представляют собой «дошлифовку» существующего механизма выборов, пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). К примеру, инициатива предполагает окончание полномочий доверенных лиц кандидатов «одновременно с прекращением агитационного периода».
«Статус доверенных лиц в этом законе конечен во времени», – сказал Диденко, отметив, что это позволит исключить злоупотребления с их стороны непосредственно в дни голосования. По словам депутата, зачастую доверенные лица, «имея совершенно иную конституционно значимую цель», препятствовали нормальной работе избирательных участков. «Теперь все агитационные действия будут заканчиваться до проведения процедуры голосования», – резюмировал депутат.