ЦИК впервые протестирует новую цифровую систему на всероссийской тренировке

ЦИК впервые протестирует новую цифровую систему на всероссийской тренировкеВ будущем она заменит нынешнюю ГАС «Выборы»
Центризбирком (ЦИК) проведет с 9 октября по 29 ноября всероссийскую тренировку для проверки готовности избиркомов к проведению федеральных выборов. Во время нее впервые протестируют отдельные компоненты новой платформы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 (реализует информационные процессы при подготовке и проведении выборов и обрабатывает информацию об избирательном процессе), которая в дальнейшем заменит текущую ГАС «Выборы». Об этом говорится в проекте постановления ЦИК (есть у «Ведомостей»), который 5 октября был принят членами комиссии.
Некоторые элементы новой ГАС «Выборы» 2.0 раньше уже проверялись, но в рамках старой платформы (например, функции мобильного избирателя), рассказал «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин. Теперь же, по его словам, ГАС «Выборы» 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. После внедрения новой системы версии 2.0 старая платформа ГАС «Выборы» будет упразднена, заявил он, не назвав точных сроков. Основное отличие ГАС «Выборы» 2.0 от предшественницы заключается в том, что она будет полностью работать на отечественном программном обеспечении, заявил Лопатин. Для этого были обновлены комплексы средств автоматизации в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и комиссиях субъектов, пояснил он.
Общероссийская тренировка пройдет в три этапа. Подготовительный этап – с 9 по 31 октября, основной этап – с 1 по 24 ноября (во время него пройдут тестовые дни голосования – с 15 по 17 ноября) и заключительный этап – с 27 по 29 ноября, следует из документа.
Такая масштабная всероссийская тренировка проводится впервые, отметил во время заседания ЦИК руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук.
Помимо ГАС «Выборы» 2.0 тестироваться будут текущая ГАС «Выборы» и программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сказано в проекте постановления. ДЭГ на федеральном уровне проводится с 2020 г. Будет задействована единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА, на базе которой работает портал «Госуслуг»), добавил Сокольчук. Главная задача общероссийской тренировки, по его словам, – провести «реальные нагрузочные испытания цифровой платформы», поскольку 2800 ТИК будут вводить 90 000 протоколов.
Подсистемы ДЭГ подготовят к общероссийской тренировке к концу этого месяца, рассказал на заседании вице-президент ПАО «Ростелеком» (оператор ДЭГ) Александр Волков. Самый важный вопрос, который стоит перед системой ДЭГ на предстоящих выборах, это не то, сколько всего человек проголосует, а то, сколько человек придет единовременно в пиковые часы нагрузки: это первые 2–4 часа голосования. В связи с этим Волков предложил в рамках тренировки дать пиковую нагрузку именно на это время в объеме 2–3 млн избирателей.
Зампред ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, отметил, что подать заявки на участие в тренировке могут все 89 регионов. При этом там, где ДЭГ раньше не применялось (59 регионов), предлагается собрать 1,5% от общего количества избирателей, а в тех, где применялось, – до 3%. На президентских выборах использовать ДЭГ будут только те регионы, у которых есть опыт его применения, подчеркнул Булаев.
Разработчики систематически проверяют возможность ДЭГ выдержать нагрузки и атаки в рамках внутренних тестирований: систему искусственно загружают в объемах, кратно превосходящих то, с чем ДЭГ столкнется на выборах, сказал «Ведомостям» председатель ТИК по ДЭГ Олег Артамонов. Общероссийская же тренировка предназначена для отлаживания взаимодействия системы с избирателями: все ли для них в системе удобно, нет ли неочевидных моментов, правильно ли понимают свои роли члены комиссий, налажено ли взаимодействие между ними, добавил он.
Главные вопросы, которые стоят перед системой в рамках общероссийской тренировки, – это проверка на легальность и легитимность, считает электоральный юрист Роман Смирнов. В этом направлении важно решить вопросы, связанные с ДЭГ, отработав заранее возможные DDoS-атаки и технические сбои. На федеральных выборах, как предполагает электоральный юрист, помимо ДЭГ будет трехдневное голосование, т. е. власти будут давать возможность «проголосовать как можно большему количеству избирателей». После президентской кампании система ДЭГ будет серьезно расширяться, уверен Смирнов.