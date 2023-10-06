ЦИК впервые протестирует новую цифровую систему на всероссийской тренировке

Некоторые элементы новой ГАС «Выборы» 2.0 раньше уже проверялись, но в рамках старой платформы (например, функции мобильного избирателя), рассказал «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин. Теперь же, по его словам, ГАС «Выборы» 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. После внедрения новой системы версии 2.0 старая платформа ГАС «Выборы» будет упразднена, заявил он, не назвав точных сроков. Основное отличие ГАС «Выборы» 2.0 от предшественницы заключается в том, что она будет полностью работать на отечественном программном обеспечении, заявил Лопатин. Для этого были обновлены комплексы средств автоматизации в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и комиссиях субъектов, пояснил он.