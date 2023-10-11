Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября в испанской Гранаде вместе с лидерами Франции, Германии и ЕС подписал декларацию, еще раз признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана — этому соответствует признание целостности этой страны площадью 86 600 кв. км. Алиев отказался ехать на мероприятие из-за резкой риторики французов в адрес Баку и отказа допустить на встречу представителя Турции. Впрочем, аналогичный документ был подписан и в 2022 г. с его участием в Праге, когда лидеры Армении и Азербайджана заявили о приверженности Алматинской декларации от 21 декабря 1991 г., которая относит Нагорный Карабах к Азербайджану. Как считает президент России Владимир Путин, именно то событие стало ключевым для дальнейшей судьбы статуса Нагорного Карабаха. Позже, 6 октября, Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе.