Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с Ильхамом Алиевым

Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с Ильхамом АлиевымПрезиденты обсудят ситуацию вокруг Карабаха
Президент России Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры пройдут в Бишкеке. Об этом журналистам сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет накануне заседания совета глав государств СНГ, которое состоится в Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит в Бишкек не приедет.
Россия придает важное значение переговорам с Алиевым, отметил Ушаков. По его словам, российско-азербайджанские отношения находятся «на высоком уровне, динамично развиваются». Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в области реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере, сказал он.
«И, конечно же, [Путин и Алиев] обсудят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня – мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод. И этому готов содействовать российский миротворческий контингент», – сказал он. Ситуацию вокруг миротворцев Путин обсудит с Алиевым. Ушаков напомнил, что мандат миротворцев истекает в 2025 г.: «И рассматриваются различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре».
Ушаков сказал, что ему известно, почему Пашинян не приедет в Бишкек: «Но, наверно, он сам это объяснит. Но он не будет участвовать». Телефонные переговоры между Путиным и Пашиняном были 7 октября (в этот же день разговор по телефону у Путина был и с Алиевым), напомнил Ушаков, и контакты продолжатся. «Если бы Пашинян приехал, то я даю 100% гарантию, что была бы организована встреча и с ним», – отметил помощник Путина.
Пресс-служба президента Киргизии 10 октября сообщила, что Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в саммите глав государств СНГ в Бишкеке. «Премьер-министр Армении выразил сожаление, что не сможет присутствовать на заседании совета глав государств СНГ из-за ряда обстоятельств», — сообщала пресс-служба президента Киргизии.
Азербайджан 19 сентября 2023 г. объявил о начале проведения «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
В тот же день Владимир Путин провел телефонный разговор о ситуации в регионе с Николом Пашиняном, а 21 сентября — с Ильхамом Алиевым, который тогда принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента.
Президент НКР Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 г. подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 г. Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, к вечеру 3 октября в Армению из Карабаха прибыли 100 625 вынужденных переселенцев (из заявленного НКР населения 120 000 человек).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября в испанской Гранаде вместе с лидерами Франции, Германии и ЕС подписал декларацию, еще раз признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана — этому соответствует признание целостности этой страны площадью 86 600 кв. км. Алиев отказался ехать на мероприятие из-за резкой риторики французов в адрес Баку и отказа допустить на встречу представителя Турции. Впрочем, аналогичный документ был подписан и в 2022 г. с его участием в Праге, когда лидеры Армении и Азербайджана заявили о приверженности Алматинской декларации от 21 декабря 1991 г., которая относит Нагорный Карабах к Азербайджану. Как считает президент России Владимир Путин, именно то событие стало ключевым для дальнейшей судьбы статуса Нагорного Карабаха. Позже, 6 октября, Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе.