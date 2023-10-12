О чем говорили Владимир Путин и Садыр Жапаров в Бишкеке

Путин поблагодарил Жапарова за приглашение в Киргизию. Он высоко оценил председательство Киргизии в СНГ в 2023 г., и напомнил, что в 2024 г. председательствовать в содружестве будет Россия. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией развиваются успешно. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии – в 2023 г. товарооборот между странами увеличился на 37% до рекордных 3,5 млрд долларов, а в первом полугодии 2024 г. прибавил еще 17,9%, сказал президент России. По его словам, Россия крупнейший инвестор в экономику Киргизии – доля инвестиций составляет 36%. Кроме того в Киргизии работает 800 предприятий с российским участием. Также Путин добавил, что развиваются и межрегиональные связи – более 80 регионов России взаимодействуют с семью областями Киргизии. После этого публичная часть переговоров завершилась. По их окончании Путин вручил Жапарову орден Почета.