О чем говорили Владимир Путин и Садыр Жапаров в Бишкеке

О чем говорили Владимир Путин и Садыр Жапаров в БишкекеПервый зарубежный визит президент России в 2023 году совершил в Киргизию
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым. Это первая зарубежная поездка президента России в этом году. Она проходит в преддверии предстоящей на следующей неделе его поездки в Китай.
Путин прибыл в государственную резиденцию президента Киргизии «Ала-Арча», где прошла сначала церемония официальной встречи двух президентов. Затем главы двух стран приехали к Мемориалу погибших в ходе трагических событий 1916 г., где Владимир Путин возложил венок.
После этого в «Ала-Арча» начались переговоры Путина и Жапарова, в том числе с участием делегаций. Жапаров на переговорах поприветствовал российскую делегацию. Он подчеркнул, что между Киргизией и Россией проходят активные контакты на уровне ведомств и регионов.
Путин поблагодарил Жапарова за приглашение в Киргизию. Он высоко оценил председательство Киргизии в СНГ в 2023 г., и напомнил, что в 2024 г. председательствовать в содружестве будет Россия. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией развиваются успешно. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии – в 2023 г. товарооборот между странами увеличился на 37% до рекордных 3,5 млрд долларов, а в первом полугодии 2024 г. прибавил еще 17,9%, сказал президент России. По его словам, Россия крупнейший инвестор в экономику Киргизии – доля инвестиций составляет 36%. Кроме того в Киргизии работает 800 предприятий с российским участием. Также Путин добавил, что развиваются и межрегиональные связи – более 80 регионов России взаимодействуют с семью областями Киргизии. После этого публичная часть переговоров завершилась. По их окончании Путин вручил Жапарову орден Почета.
Затем прошла церемония подписания совместных документов и прозвучало заявление президентов для СМИ. Среди подписанных документов – соглашение между правительствами двух стран об условиях деятельности в городе Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиций двух стран и др.
Жапаров отметил, что переговоры были содержательными, и был подтвержден курс на активизацию сотрудничества. По его словам, было решено, что существующий объем товарооборота не отвечает тому потенциалу, который есть между странами, поэтому его планируется увеличить до $5 млрд. На переговорах обсуждались инвестиции в Киргизию в области ТЭК, сельском хозяйстве и др., отметил он.
Путин назвал переговоры результативными, добавив, что был обсужден весь спектр двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Он согласился, что есть перспективы роста товарооборота между Россией и Киргизией. Путин также отметил, что Россия и Киргизия переходят на национальные валюты во взаимных расчетах – доля рубля во встречных сделках достигла 83%.
Президент России также сказал, что одной из важнейших отраслей сотрудничества является энергетика. Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию, отметил он: в 2022 г. объем топлива, который поставила Россия, составил 1,2 млн тонн, до конца 2023 г. будет поставлено столько же – поставки проходят на льготных условиях без вывозной пошлины. По его словам, «Газпром» оказывает помощь Киргизии в газификации страны – сейчас уровень газификации составляет 30%, планируется его увеличить до 60%. Путин также рассказал о сотрудничестве в гуманитарной сфере, напомнив, что 1 сентября был дан старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии, а всего планируется построить девять новых школ.
«При обмене мнениями по ряду наиболее актуальных региональных и глобальных проблем было констатировано, что позиции России и Киргизии во многом близки или совпадают, как говорят дипломаты», – сказал Путин, правда, не раскрыл подробности, в каких случаях позиции близки, а в каких совпадают.
Путин также сказал, что его визит проходит во время 20-летия российской авиационной базы Кант в Киргизии. По его словам, он хорошо помнит, как создавалась эта база – тогда руководство республики обратилось к России с просьбой о создании базы, потому что Киргизия подверглась нападению бандформирований. Сейчас эта база вносит вклад в укрепление обороноспособности республики, в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, говорит он. В дни визита Путина в Киргизии проходят учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Как раз сразу после того, как два президента сделали заявление для прессы они вышли к военным, которых поздравили с 20-летием авиабазы.
Уже после этих мероприятий Путин 12 октября проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, говорил помощник президента Юрий Ушаков. А 13 октября в первой половине дня Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем в Бишкеке состоится заседание совета глав государств СНГ. В саммите примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.