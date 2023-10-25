В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армии

В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армииКомитет по обороне обвинил соратника Захара Прилепина в организации массовых обращений граждан к депутатам
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») направил депутатам письмо, в котором опроверг создание рабочей группы по доукомплектованию Вооруженных сил, инициированное депутатом Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия – За правду»). 11 ноября на заседании комитета Кузнецов (соратник писателя Захара Прилепина) предложил создать эту рабочую группу при комитете, но положительное решение по данному вопросу комитетом принято не было, сообщает Картаполов в письме от 24 октября («Ведомости» с ним ознакомились).
Это личная инициатива депутата, ему было предложено всесторонне проработать данный вопрос, уточняет глава комитета по обороне. Одновременно, по его словам, Кузнецовым были инициированы обращения граждан в адрес депутатов (более 200 обращений в день) с предложением войти в группу и поддержать предложение по замене мобилизованных граждан военными пенсионерами, мигрантами, сотрудниками силовых ведомств.
Картаполов попросил депутатов учесть информацию, что эта деятельность Кузнецова никак не связана с комитетом, «при принятии решения о взаимодействии по этому вопросу с Кузнецовым и выработке возможных предложений по доукомплектованию ВС перед направлением их в Минобороны». Кузнецов рассказал «Ведомостям», что в последнее время получил обращения родственников мобилизованных, касающиеся сроков пребывания на передовой. Также ему пишут о сложностях с отпусками, и, по его мнению, решение проблемы лежит в поиске дополнительных резервов для доукомплектования армии.
Он сообщил, что не заказывал обращения граждан к депутатам по поводу этой рабочей группы. По словам депутата, он не скрывал от своих избирателей, в числе которых есть активисты общественных объединений родственников мобилизованных, что прорабатывается вопрос о ее создании, и они могли это упомянуть в своих обращениях. Депутат не комментирует отказ комитета от создания рабочей группы, но говорит, что продолжит заниматься проблемами, даже если лидер его фракции Сергей Миронов будет настаивать на его переводе в другой комитет.
15 сентября Картаполов заявлял, что мобилизованные смогут покинуть зону боевых действий после окончания спецоперации. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, говорил он. В парламентской рабочей группе по вопросам специальной военной операции говорили, что работают с жалобами родственников участников спецоперации. «[Обращения касаются] зачисления в образовательные учреждения по месту жительства, присвоения звания, установления инвалидности и многих других вопросов», – говорила зампред Совета Федерации Инна Святенко (см. «Ведомости» от 11 октября).