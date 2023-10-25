В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армии

Он сообщил, что не заказывал обращения граждан к депутатам по поводу этой рабочей группы. По словам депутата, он не скрывал от своих избирателей, в числе которых есть активисты общественных объединений родственников мобилизованных, что прорабатывается вопрос о ее создании, и они могли это упомянуть в своих обращениях. Депутат не комментирует отказ комитета от создания рабочей группы, но говорит, что продолжит заниматься проблемами, даже если лидер его фракции Сергей Миронов будет настаивать на его переводе в другой комитет.