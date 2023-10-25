Газета
Политика

В Госдуме опровергли создание рабочей группы по доукомплектованию армии

Комитет по обороне обвинил соратника Захара Прилепина в организации массовых обращений граждан к депутатам
Мария Макутина
Картаполов попросил депутатов учесть информацию, что деятельность Кузнецова никак не связана с комитетом / Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») направил депутатам письмо, в котором опроверг создание рабочей группы по доукомплектованию Вооруженных сил, инициированное депутатом Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия – За правду»). 11 ноября на заседании комитета Кузнецов (соратник писателя Захара Прилепина) предложил создать эту рабочую группу при комитете, но положительное решение по данному вопросу комитетом принято не было, сообщает Картаполов в письме от 24 октября («Ведомости» с ним ознакомились).

Это личная инициатива депутата, ему было предложено всесторонне проработать данный вопрос, уточняет глава комитета по обороне. Одновременно, по его словам, Кузнецовым были инициированы обращения граждан в адрес депутатов (более 200 обращений в день) с предложением войти в группу и поддержать предложение по замене мобилизованных граждан военными пенсионерами, мигрантами, сотрудниками силовых ведомств.

Картаполов попросил депутатов учесть информацию, что эта деятельность Кузнецова никак не связана с комитетом, «при принятии решения о взаимодействии по этому вопросу с Кузнецовым и выработке возможных предложений по доукомплектованию ВС перед направлением их в Минобороны». Кузнецов рассказал «Ведомостям», что в последнее время получил обращения родственников мобилизованных, касающиеся сроков пребывания на передовой. Также ему пишут о сложностях с отпусками, и, по его мнению, решение проблемы лежит в поиске дополнительных резервов для доукомплектования армии.

Он сообщил, что не заказывал обращения граждан к депутатам по поводу этой рабочей группы. По словам депутата, он не скрывал от своих избирателей, в числе которых есть активисты общественных объединений родственников мобилизованных, что прорабатывается вопрос о ее создании, и они могли это упомянуть в своих обращениях. Депутат не комментирует отказ комитета от создания рабочей группы, но говорит, что продолжит заниматься проблемами, даже если лидер его фракции Сергей Миронов будет настаивать на его переводе в другой комитет.

15 сентября Картаполов заявлял, что мобилизованные смогут покинуть зону боевых действий после окончания спецоперации. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, говорил он. В парламентской рабочей группе по вопросам специальной военной операции говорили, что работают с жалобами родственников участников спецоперации. «[Обращения касаются] зачисления в образовательные учреждения по месту жительства, присвоения звания, установления инвалидности и многих других вопросов», – говорила зампред Совета Федерации Инна Святенко (см. «Ведомости» от 11 октября).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных