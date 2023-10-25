Водителей из Армении поразят в правах

Водителей из Армении поразят в правахЭто происходит на фоне ухудшения ее отношений с Россией
Депутаты Госдумы решили 24 октября отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Решение о том, что законопроект будет отложен, было принято еще тогда, когда отношения между Россией и Арменией не ухудшались, говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Когда мы в 2017 г. принимали закон о безопасности движения, то закрепили законодательно, что те страны ЕАЭС, которые закрепили в конституциях своих стран значение русского языка и его использование, могут претендовать на такое право [о принятии национальных водительских прав]. Тут вопрос не в том, знают люди или нет русский язык, а в том, какое отношение к русскому языку в их странах», – объясняет Калашников. Армения единственная из стран ЕАЭС не закрепила статус русского языка, поэтому в ее случае Госдуме пришлось бы нарушить собственный подход, говорит Калашников: «Киргизия, например, меняла закон о языке, но она оглядывалась на то, как смотрит на это Россия, чтобы не было перекосов».
Это был вопрос постоянных обсуждений с Арменией, поэтому не стоит сводить случившееся к тому, что произошло в российско-армянских отношениях за последний год, добавляет Калашников. Отношения между Арменией и Россией осложнились после проведения Азербайджаном военной операции в конце сентября и исхода из Нагорного Карабаха армянского населения, хотя первые симптомы проявились еще раньше. Премьер Армении Никол Пашинян обвинял Россию в том, что она не выполнила своих обязательств в сфере безопасности перед его страной.
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев не стал отвечать на вопрос «Ведомостей» о том, связано ли отложение законопроекта с тем, что отношения между Россией и Арменией за последний год ухудшились, и переадресовал к цитатам спикера Госдумы Вячеслава Володина. Собеседник в Думе говорит, что понятно, что похолодание между Россией и Арменией не улучшает перспектив отношений во многих областях, но все-таки ситуацию с национальными правами не стоит включать в этот контекст. Еще один собеседник «Ведомостей» говорит, что решение – это «намек на поведение Еревана».
Вчера же армянская газета «Иравунк» сообщила, что Россия не одобрит кандидатуру нового посла Армении в Москве бизнесмена и депутата парламента от правящей партии «Гражданский договор» Гургена Арсеняна. О своем выдвижении на этот пост заявил сам Арсенян, отметив, что его документы находятся в России. При этом действующий посол Армении в России, экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян, из Москвы пока не отозван. Причиной позиции России якобы стали антироссийские высказывания, допущенные Арсеняном ранее. Как сообщило армянское издание 24News, Арсенян заявлял, что «руководство России мешает Армении укреплять безопасность страны». Но сам Арсенян назвал сведения о его неприятии российской стороной дезинформацией и отказался их комментировать.
«Ведомости» направили запрос в МИД России и МИД Армении.
Политолог Артур Атаев полагает, что традиционно более влиятельный канал диалога между Москвой и Ереваном – диаспора. «Посольство [Армении] является далеко не ключевым актором <...> диаспора фактически выполняет функции посольства в реальной составляющей», – подчеркнул политолог. Научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян говорит, что Арсенян входит в ядро сторонников Пашиняна и разделяет курс премьера на умиротворение с Турцией, что предполагает ослабление отношений с Россией. Отбор кадров производится в соответствии с политическими целями. «Когда нужно было улучшить отношения с Москвой, послом был назначен Арутюнян. Сейчас цель другая, и назначение Арсеняна соответствует именно этой цели», – резюмировал Микаэлян.