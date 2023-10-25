Водителей из Армении поразят в правах

«Когда мы в 2017 г. принимали закон о безопасности движения, то закрепили законодательно, что те страны ЕАЭС, которые закрепили в конституциях своих стран значение русского языка и его использование, могут претендовать на такое право [о принятии национальных водительских прав]. Тут вопрос не в том, знают люди или нет русский язык, а в том, какое отношение к русскому языку в их странах», – объясняет Калашников. Армения единственная из стран ЕАЭС не закрепила статус русского языка, поэтому в ее случае Госдуме пришлось бы нарушить собственный подход, говорит Калашников: «Киргизия, например, меняла закон о языке, но она оглядывалась на то, как смотрит на это Россия, чтобы не было перекосов».