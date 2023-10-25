Что говорил министр юстиции об интеграции новых регионов

Также Чуйченко сказал об интеграции адвокатского и нотариального сообщества, в частности, представители ведомства вместе с коллегами из Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты в декабре 2022 г. проехали по четырем регионам и провели экзамены для адвокатов и нотариусов – сейчас там работают 518 адвокатов и 282 нотариуса. При этом он сказал о проблемах, которые есть в регионах, – недостаточное число нотариусов и адвокатов, которые работают по уголовным делам, особенно остро стоит проблема в Запорожской и Херсонской областях. Также есть сложности с оплатой труда адвокатов за участие в уголовных делах по назначению. Для решения последней проблемы на территориях планируется создание государственных юридических бюро. Еще одна проблема – хранение архивов и передача в том числе тех, которые были у нотариусов Украины. Сейчас вопросы передачи нотариальных архивов не решены в Херсонской области, где нет соответствующего правового акта.