Что говорил министр юстиции об интеграции новых регионов

Что говорил министр юстиции об интеграции новых регионовКонстантин Чуйченко выступил на правительственном часе в Госдуме
Министр юстиции Константин Чуйченко выступил на правительственном часе в Госдуме по теме интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он начал с того, что в условиях проведения спецоперации и «противоправных действий со стороны недружественных стран» Россия сталкивается с различными вызовами. Минюст в таких условиях обеспечивает «верховенство закона и укрепление государственности». По его словам, тема правительственного часа связана с «историческим событием, когда чуть больше года назад в состав нашей страны вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области», это определило непростые задачи, среди которых интеграция регионов в состав России.
Чуйченко заявил, что для интеграции было принято более 50 федеральных законов. Cейчас процесс интеграции регионов, по его словам, по некоторым направлениям уже завершается – на прошедших в сентябре выборах были сформированы органы власти, заканчивается формирование муниципального управления.
Далее министр рассказал, что ведомство сделало по отдельным направлениям работы на новых территориях. В частности, Минюст проводит правовую экспертизу нормативных правовых актов в регионах на соответствие конституционным положениям и федеральному законодательству. По словам Чуйченко, Минюст участвовал в подготовке Конституций ДНР и ЛНР и уставов Запорожской и Херсонской областей. Он сказал, что в федеральный регистр уже включено 1730 действующих актов новых регионов.
Еще один вопрос – это судебная система, в частности, создание судов и отбор кандидатов в судьи. Также Минюст ведет работу с некоммерческими организациями, которые занимаются приведением своих учредительных документов в соответствие с российским законодательством. Чуйченко сказал, что в четырех регионах зарегистрированы 777 НКО, в числе которых 18 региональных отделений партий и 83 религиозных организации. Еще одна задача – обеспечение регистрации актов гражданского состояния: в ЛНР загсы начали работать с августа 2023 г., в ДНР сейчас создается система органов загс, в Запорожской и Херсонской областях – органы находятся в процессе формирования. По словам министра, в новых регионах начинается работа по конвертации записей актов гражданского состояния в электронный формат. Причем более половины архивов органов загс содержат документы на украинских и других языках, в переводе нуждается около 16,5 млн записей.
Также Чуйченко сказал об интеграции адвокатского и нотариального сообщества, в частности, представители ведомства вместе с коллегами из Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты в декабре 2022 г. проехали по четырем регионам и провели экзамены для адвокатов и нотариусов – сейчас там работают 518 адвокатов и 282 нотариуса. При этом он сказал о проблемах, которые есть в регионах, – недостаточное число нотариусов и адвокатов, которые работают по уголовным делам, особенно остро стоит проблема в Запорожской и Херсонской областях. Также есть сложности с оплатой труда адвокатов за участие в уголовных делах по назначению. Для решения последней проблемы на территориях планируется создание государственных юридических бюро. Еще одна проблема – хранение архивов и передача в том числе тех, которые были у нотариусов Украины. Сейчас вопросы передачи нотариальных архивов не решены в Херсонской области, где нет соответствующего правового акта.
Пенитенциарные системы интегрированы в уголовно-исполнительную систему России: созданы 57 учреждений – из них 28 исправительных учреждений, пять следственных изоляторов, три исправительных центра, четыре уголовно-исполнительной инспекции и две медико-санитарные части. В исправительных учреждениях находятся 3500 человек, в СИЗО – 2300 человек. Ведется работа по приведению приговоров в соответствие с российским законодательством – из более 3000 материалов треть приведена в соответствие, сказал Чуйченко. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системой в четырех регионах при этом оказалась сопоставима с числом тех, кто находится в СИЗО и тюрьмах, – работает 5500 человек (причем это только половина от штатной численности). Остро стоит вопрос с превышением лимитов СИЗО, например в ДНР при лимите 1500 человек содержится 1765 человек. Сейчас Минюст готовит генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, сказал Чуйченко.
Министр сказал, что сейчас в этих регионах есть острая проблема – нехватка юристов, которые знают российское законодательство. Для ее решения на базе Донбасской юридической академии был создан Донбасский госуниверситет юстиции при Минюсте, где учатся 2500 студентов, филиалы скоро откроются и в остальных трех регионах.
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов напомнил, что переходный период для интеграции новых регионов установлен до 1 января 2026 г., а отчетный срок интеграции – 1 января 2028 г. А глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал, что из 50 законов, связанных с интеграцией, часть касается гражданского законодательства, уголовного законодательства, а также формирования судебной системы – к примеру по последней теме было принято 15 законов.