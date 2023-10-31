«Единая Россия» назначит главой аппарата фракции соратницу Владимира Васильева

«Единая Россия» назначит главой аппарата фракции соратницу Владимира ВасильеваГалина Емельянова может сменить на этом посту Максима Жаворонкова
Галина Емельянова может возглавить аппарат фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом «Ведомостям» рассказали двое собеседников в Госдуме.
Емельянова – давняя соратница руководителя фракции единороссов Владимира Васильева. Она сменит на этом посту нынешнего руководителя аппарата фракции Максима Жаворонкова, который давно работает вместе с нынешним секретарем генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
О том, что у аппарата фракции «Единая Россия» сменится руководитель, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной они указывали намерение Жаворонкова сконцентрироваться на партийной работе в связи с президентскими выборами. Это возможно сделать на посту первого заместителя руководителя центрального исполкома «Единой России», писал «Коммерсантъ».
Максим Жаворонков с 2017 г. является первым замруководителя центрального исполкома партии, курирует юридические вопросы и представляет партию в ЦИК (с правом совещательного голоса). До этого Жаворонков работал в должности вице-губернатора Псковской области, когда регионом руководил Турчак. А ранее был на руководящих постах в холдинге «Ленинец».
Емельянова работала с Васильевым в комитете Госдумы по безопасности, который он возглавлял с 2004 по 2011 г., после того, как пришел в Госдуму из МВД. А когда в 2017 г. он (с позиции лидера фракции) был назначен врио главы Дагестана, она стала его советницей в регионе. А после ухода Васильева в 2020 г. с поста главы региона и возвращения в Госдуму также перешла на работу в нижнюю палату.
Когда Васильев возглавлял думскую фракцию единороссов, руководителем аппарата Госдумы был также его человек – Владимир Иванов. Но он в 2021 г. сам избрался в Госдуму и сейчас руководит одной из внутрифракционных групп «Единой России».
Жаворонков был назначен руководителем аппарата фракции «Единая Россия» в апреле 2021 г. Собеседники «Ведомостей» в Госдуме и партии тогда рассказывали, что Васильев хотел бы видеть своего человека в качестве руководителя аппарата. Тогда в качестве кандидата на этот пост рассматривалась Емельянова.