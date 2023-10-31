«Единая Россия» назначит главой аппарата фракции соратницу Владимира Васильева

Емельянова работала с Васильевым в комитете Госдумы по безопасности, который он возглавлял с 2004 по 2011 г., после того, как пришел в Госдуму из МВД. А когда в 2017 г. он (с позиции лидера фракции) был назначен врио главы Дагестана, она стала его советницей в регионе. А после ухода Васильева в 2020 г. с поста главы региона и возвращения в Госдуму также перешла на работу в нижнюю палату.