Госдума продолжит лишать депутатов полномочий за прогулы

Есть и другие вопросы к парламентариям, например к молодым депутатам, у которых посещаемость хуже, чем у опытных, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы. «К некоторым депутатам есть претензии по их поездкам в «теплые страны» во время проведения спецоперации. Вообще, к поездкам за границу и отпускам в Госдуме относятся критично. Не время отдыхать, когда страна воюет», – подчеркивает он. Борьбу за депутатскую дисциплину спикер Госдумы Вячеслав Володин начал еще в VII созыве. Тогда были приняты поправки в регламент нижней палаты парламента, которые установили, что с депутатов за каждое пропущенное пленарное заседание будет удерживаться часть положенной по закону выплаты. Прописали запрет на голосование одного депутата за другого на заседаниях. Но эта практика и сейчас продолжается.