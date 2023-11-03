Госдума продолжит лишать депутатов полномочий за прогулы

Госдума продолжит лишать депутатов полномочий за прогулыТакже к некоторым парламентариям есть претензии по поводу их поездок за границу
В Госдуме VIII созыва депутатов продолжат лишать полномочий за прогулы, рассказали «Ведомостям» три источника на Охотном Ряду. «Это не последнее лишение мандатов, будут и другие в ближайшее время», – сообщил один из них. Все зависит от того, «насколько быстро и правильно» депутаты отреагируют на новый сигнал, ведь есть среди депутатов такие, по «ком звонит колокол», сказал «Ведомостям» собеседник в аппарате Госдумы. По его мнению, лишение мандата депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду») 1 ноября «напугало депутатов»: «Это должно отрезвить многих и заставит отнестись внимательнее к посещаемости».
Последней каплей [при принятии решения] стало заседание 26 октября, на котором рассматривали в первом чтении проект бюджета, говорит источник: «На него не пришли несколько председателей комитетов». В частности, во время рассмотрения главного финансового документа страны не голосовало 50 депутатов. Судя по электронной базе Госдумы, среди статусных парламентариев это Александр Бабаков (вице-спикер, «Справедливая Россия – За правду»), Владислав Даванков (вице-спикер, «Новые люди»), Петр Толстой (вице-спикер, «Единая Россия»), а также один глава комитета – Анатолий Аксаков (по финрынку, «Справедливая Россия – За правду»). Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце семичасового (в отличие от обычного четырехчасового) пленарного заседания 26 октября сказал, что «некоторые не выдержали даже рассмотрение бюджета»: «Разбираться будем на следующей неделе».
Лишение мандатов депутатов Белоусова и Власова обсуждалось на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина 31 октября с руководителями пяти думских фракций, говорит еще один собеседник «Ведомостей». Там говорили, что возможны и другие подобные случаи. Из пяти руководителей фракций не поддержал такую идею только лидер КПРФ Геннадий Зюганов, добавляет источник «Ведомостей». За лишение депутатского статуса Белоусова и Власова 1 ноября проголосовали «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, не стали голосовать КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».
Формально их лишили полномочий за пропуски заседаний комиссии по регламенту (Власова) и комитета по защите конкуренции (Белоусова).
Хотя в отношении Белоусова в мае этого года вступил в силу приговор по статье о взяточничестве, он находится в федеральном розыске. По закону его должны были лишить полномочий через месяц после вступления приговора в силу, но в итоге это произошло через полгода после приговора – и также причиной стали прогулы.
Лишение мандата Власова источники в Госдуме связывали с его поддержкой ЧВК «Вагнер». Прогулы они называли формальной причиной – он пропустил лишь два пленарных заседания из 162 в этом созыве. Впрочем, в законе о статусе сенатора и депутата Госдумы четко не указано, компенсируется ли участием в одном из видов парламентской деятельности (встречи с избирателями, участие в заседании палаты или профильного комитета / комиссии) невыполнение другой обязанности. 12 октября Володин предупреждал, что депутатов можно досрочно лишать мандатов: «Если человек не приходит на заседание – это неисполнение своих обязанностей. Неисполнением обязанностей является также отсутствие встреч со своими избирателями».
Лишать мандата Белоусова надо было давно – он осужден и не принимает участия в парламентской работе, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «А случай Власова – это результат в том числе внутрипартийных противоречий. Внешне это можно преподносить как наказание за бездеятельность, но Власов был очень активным депутатом».
Лишение мандатов Власова и Белоусова за прогулы (первое с 2016 г., когда по такому основанию лишили мандата справоросса, а теперь иноагента Илью Пономарева) открыло ящик Пандоры, говорит один из источников «Ведомостей». «После этого случая очевидно, что и к другим депутатам будут предъявлять претензии за прогулы. И следует ожидать и новых лишений мандатов», – говорит он.
Депутаты разошлись в оценке того, стоит ли лишать полномочий за прогулы и дальше. «Депутаты, облеченные властью избравшим его народом, принимая законы, по которым должны жить люди, обязаны тоже соблюдать законы и трудовую дисциплину», – говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. По его словам, «мандат не является индульгенцией от нарушений, а как раз накладывает повышенную ответственность».
Если формальный повод для лишения мандата применить ко всем, то к 15–20% депутатов будут вопросы, говорит депутат Александр Ющенко (КПРФ). С ним не согласен Владимир Кошелев (ЛДПР): «Я не считаю, что [мы] открыли ящик Пандоры. Человек, который выбрал ту или иную работу, в том числе и депутата Госдумы, должен эту работу эффективно и добросовестно выполнять, иначе не стоит ею заниматься». В пресс-службе «Справедливой России – За правду» отметили, что не поддержали лишение Белоусова полномочий, но констатировали, что у «комиссии по этике были основания, чтобы вынести на рассмотрение вопрос о лишении его мандата».
Есть и другие вопросы к парламентариям, например к молодым депутатам, у которых посещаемость хуже, чем у опытных, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы. «К некоторым депутатам есть претензии по их поездкам в «теплые страны» во время проведения спецоперации. Вообще, к поездкам за границу и отпускам в Госдуме относятся критично. Не время отдыхать, когда страна воюет», – подчеркивает он. Борьбу за депутатскую дисциплину спикер Госдумы Вячеслав Володин начал еще в VII созыве. Тогда были приняты поправки в регламент нижней палаты парламента, которые установили, что с депутатов за каждое пропущенное пленарное заседание будет удерживаться часть положенной по закону выплаты. Прописали запрет на голосование одного депутата за другого на заседаниях. Но эта практика и сейчас продолжается.
Подобные нынешней истории могут обострить борьбу внутри отдельных фракций и комитетов, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «В этом есть риск снижения управляемости Госдумы, но и выгоды очевидны – через таких «козлов отпущения» растет популярность [Госдумы как института] среди населения». Партиям следует более тщательно отбирать кадры для представительства в Госдуме, чем вводить новые карательные меры, считает он.
Перспективы судебного оспаривания подобных кейсов минимальные, только если будут допущены серьезные процедурные нарушения или ошибки при подсчете «прогулов», говорит политюрист Олег Захаров. По его словам, как показывает практика, одномандатником в таком случае быть «безопаснее»: «Хотя основания лишения мандата у депутатов, избранных по-разному, формально одни и те же, риск оказаться в такой ситуации у одномандатника куда меньше. Ведь в случае выбытия «списочника» его мандат партия передает по своему усмотрению». Это рождает соблазн для потенциальных кандидатов изучать статистику работы действующих депутатов-списочников на предмет прогулов и при их выявлении инициировать вопрос о лишении их мандата.