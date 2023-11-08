Фракция Леонида Слуцкого перестанет полностью состоять из мужчин

Госдума лишила полномочий депутатов Вадима Белоусова (находится в розыске, в отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупной взятке) и Василия Власова за прогулы 1 ноября. Как сообщали в тот день «Ведомости», председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба сказал на заседании, что комиссия Госдумы по регламенту предоставила сведения о том, что Белоусов почти за два года ни разу не был в палате. По Власову, посетившему почти 100% пленарных заседаний, такой статистики он не привел.