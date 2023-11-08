Фракция Леонида Слуцкого перестанет полностью состоять из мужчин

Фракция Леонида Слуцкого перестанет полностью состоять из мужчинЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» выбрали женщин для замещения вакантных мандатов в Госдуме
ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» определились с кандидатурами на замещение вакантных мандатов в Госдуме, появившихся после досрочного лишения полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова. На смену «прогульщикам» придут женщины – экс-депутат Госдумы Василина Кулиева и медик из заксобрания Кировской области Олеся Редькина. Об этом сообщили лидеры партий Леонид Слуцкий и Сергей Миронов.
Председатель ЛДПР заявил журналистам, что депутат нижней палаты парламента шестого и седьмого созывов Кулиева «показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре». Забайкальское региональное отделение партии, координатором которого является Кулиева, на прошедших выборах в заксобрание получило четыре мандата из 50.
В выборах 2016 г. Кулиева участвовала в выборах по Даурскому одномандатному округу. Она тогда набрала 44,13% голосов, обойдя Юрия Гайдука (КПРФ) и Андрея Попова («Справедливая Россия»).
На тех парламентских выборах в 18 одномандатных округах «Единая Россия» отказалась от выдвижения своих кандидатов (внутреннюю политику тогда курировал в Кремле Вячеслав Володин, нынешний спикер Госдумы), в них в итоге победу одержали представители парламентской оппозиции. Среди этих округов был как раз и Даурский.
В 2021 г. по округу был избран Юрий Григорьев от справороссов. Кулиева также выставлялась по нему, но заняла лишь четвертое место. Одновременно она шла на первом месте в группе по Забайкалью, но переизбраться ей в итоге не удалось.
Кулиева станет единственной женщиной во фракции ЛДПР в нынешнем созыве Госдумы – как это было и в предыдущем (VII) созыве. В шестом созыве помимо Кулиевой во фракции ЛДПР состояла Елена Афанасьева (с 26 сентября 2014 г. является членом Совета Федерации).
Будущая член фракции справороссов в Госдуме Олеся Редькина была второй вслед за Вадимом Белоусовым в составе федерального списка партии от региональной группы № 16 (Удмуртская республика и Кировская область). Региональные отделения партии в этих субъектах поддержали Редькину, сообщил «Ведомостям» Сергей Миронов. По его словам, «в регионе хорошо знают Олесю Александровну, которая свыше 35 лет проработала в здравоохранении, прошла путь от санитарки до главного врача Кировской клинической инфекционной больницы, награждена орденом Пирогова, медалью Русской православной церкви».
Сейчас она депутат заксобрания Кировской области, работает в комитетах по бюджету и социальным вопросам. «Наша фракция и Дума в целом в лице Олеси Александровны Редькиной получат очень квалифицированного депутата, который глубоко погружен в ключевые проблемы, волнующие наших сограждан», – заявил лидер «Справедливой России – За правду».
Госдума лишила полномочий депутатов Вадима Белоусова (находится в розыске, в отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупной взятке) и Василия Власова за прогулы 1 ноября. Как сообщали в тот день «Ведомости», председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба сказал на заседании, что комиссия Госдумы по регламенту предоставила сведения о том, что Белоусов почти за два года ни разу не был в палате. По Власову, посетившему почти 100% пленарных заседаний, такой статистики он не привел.
История с лишением мандатов депутатов за прогулы подчеркивает их административную зависимость и означает некоторое снижение статуса члена нижней палаты, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, желающих становиться депутатом с целью получить влияние в связи с этим станет меньше. «Что касается карьеры, нетворкинга – ничего не изменится», – отметил он.
Политолог Евгений Минченко назвал Кулиеву «проверенным партийным кадром». «Олеся Редькина – представитель медицины, а вернуть социальный оттенок – самое то для «Справедливой России – За правду» после неудачного сотрудничества с [бывшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением] Пригожиным (погиб в авиакатастрофе 23 августа. – «Ведомости»)», – считает он. 20 января 2023 г. Миронов опубликовал фото с кувалдой, которую ему прислал в подарок Пригожин. Попытку вооруженного мятежа Миронов назвал абсолютно неприемлемой.