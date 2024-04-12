В России объявили о создании общественной организации «Мы есть русские»Движение обещает заняться борьбой с русофобией
О старте движения по защите русского мира лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявил в Геологическом музее в центре Москвы. Движение получило название «Мы есть русские» – в связи с чем выбрана схожая с англоязычной грамматическая конструкция, Миронов и его товарищи не пояснили.
Кроме того, несмотря на присутствие в названии движения слова «русские», среди соучредителей, подчеркнул Миронов, «представители самых разных национальностей и народов». «Потому что русские, как говорил президент, это больше, чем национальность. И мы прекрасно понимаем, что, действительно, нам нужно защищать наш общий дом, нашу многонациональную Россию, нам нужно защищать русский мир», – заявил Миронов. Он также признался, что о такой общероссийской организации он мечтал с 2014 г. – когда был присоединен Крым.
«Мы есть русские», по словам Миронова, займется поддержкой соотечественников, которые хотят «в условиях беспрецедентного давления» вернуться на родину. Кроме того, среди задач обозначена «защита многонационального народа от русофобии». Как именно движение намерено это осуществлять, пока до конца неясно.
В завершение речи Миронов вновь порассуждал о необходимости включить в Конституцию государственную идеологию. «Я не устану повторять: эта норма 13 статьи Конституции, где говорится, что в РФ не допускается государственная обязательная идеология. Обязательная не может быть по определению. Но государственная-то должна быть? Ну как без царя в голове?» – возмутился он.
Хотя Миронов пообещал быть «локомотивом» движения, возглавит его член центрального совета «Справедливой России» Светлана Кузнецова. Она работала советником Миронова еще в то время, когда он возглавлял Совет Федерации. Кузнецова пообещала, что движение займется среди прочего борьбой с попытками отмены русской культуры, консолидацией соотечественников за рубежом, совершенствованием межнациональной политики, развитием народной дипломатии в целях защиты и объединения «русского мира».
В учреждении движения принял участие лидер и учредитель еще одной патриотической организации – «Антимайдан» – Николай Стариков (входит в центральный совет «Справедливой России – За правду»). «Еще недавно в нашей стране слова «русский» как-то стеснялись. По историческим меркам это было вчера. Все, этого стеснения больше нет, – подчеркнул он. – Началась Русская весна в 2014 г. Она высвободила прекрасные энергии, прекрасные смыслы. Все это произошло на государственном уровне. Началась специальная военная операция. Слова «Мы есть русские» высвободили военную силу, внутреннюю энергию народа».
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков признал, что, несмотря на то что он чуваш, его любимая музыкальная композиция – «Я русский» в исполнении певца Shaman (Ярослав Дронов). «Кстати, у меня на Украине тоже и в Киеве живут родственники – они боятся звонить. Но я-то знаю, я получаю сигналы от них, что они мечтают о возвращении в наше русское сообщество, о возвращении к себе на родину, в русское», – рассказал депутат. По словам Аксакова, организация «Мы есть русские» как раз будет стремиться выполнить эту миссию.
Политтехнолог Игорь Скурлатов решил обратиться к истории. По его убеждению, еще со времен Древней Руси у русских была «миссия объединять окрестные племена и строить великую могучую державу-страну». «Всегда у нас, у русских, была такая эсхатологическая вселенская миссия именно объединять на основе крупного проекта, крупных целей именно своей вселенской миссией все другие народности», – заявил он.
Создание такой организации, по словам депутата Яны Лантратовой («Справедливая Россия»), «идет из глубины души». Член движения пожаловалась, что сейчас ведется неактивная работа с соотечественниками за рубежом: «Надо признаться, в России достаточно успешно был сформирован такой слой людей без родины, которые после начала спецоперации бросили, оставили, переехали или, как модно говорить, релоцировались». Общество с такими людьми обречено, считает она.
Формальная часть встречи завершилась единогласным принятием меморандума.