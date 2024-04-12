В России объявили о создании общественной организации «Мы есть русские»

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков признал, что, несмотря на то что он чуваш, его любимая музыкальная композиция – «Я русский» в исполнении певца Shaman (Ярослав Дронов). «Кстати, у меня на Украине тоже и в Киеве живут родственники – они боятся звонить. Но я-то знаю, я получаю сигналы от них, что они мечтают о возвращении в наше русское сообщество, о возвращении к себе на родину, в русское», – рассказал депутат. По словам Аксакова, организация «Мы есть русские» как раз будет стремиться выполнить эту миссию.