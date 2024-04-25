Организаторов выставок и концертов обяжут уведомлять о них власти и МВД

Организаторов выставок и концертов обяжут уведомлять о них власти и МВДДля обеспечения безопасности также разрешат привлекать контролеров-распорядителей
Организаторы массовых мероприятий должны будут обеспечивать безопасность при их проведении совместно с органами власти и собственником места проведения. Такие поправки в закон об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.
В их числе первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатели думских комитетов по культуре и безопасности Елена Ямпольская и Василий Пискарев. Поручение проработать меры по усилению безопасности граждан во время культурных и массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле» 27 марта дал спикер Вячеслав Володин.
Работа с властями
Закон предлагается дополнить новой ст. 522. Согласно ей, организатор мероприятия не позднее тридцати дней до его дня начала обязан уведомить власти региона, а также муниципалитета, местного управления МВД о тематике, месте, дате, времени его проведения, о планируемом количестве его участников. Порядок и форму такого уведомления должно установить правительство. Организаторы зрелищных мероприятий также будут обязаны организовывать взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления.
Обеспечение безопасности нужно обязательно прописывать в договоре между организатором и собственником площадки. К самому месту устанавливаются требования в виде наличия инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения общественного порядка и безопасности. Помимо утвержденных правительством правил обеспечения безопасности за организатором остается право устанавливать дополнительные правила.
Идея обязать организаторов мероприятий уведомлять о их проведении власть недавно предлагалась по другой причине. Как писали «Ведомости» 28 марта, Ямпольская выступила с предложением обязать муниципальные, региональные и частные культурные площадки уведомлять профильный орган субъекта РФ о планах по своему репертуару и расписанию событий. Ямпольская привела в пример выставку «Огонек» в центре современного искусства «Винзавод». По ее словам, выставка была закрыта общими усилиями, поскольку на ней демонстрировались экспонаты «совершенно омерзительного свойства». Также Ямпольская привела в пример планирующиеся, а впоследствии отмененные показы спектаклей по пьесе драматурга Виктора Шендеровича (признан Минюстом иноагентом) «на городской площадке». Инициативу поддержала министр культуры Ольга Любимова.
Рынок массовых мероприятий
В 2022 г. оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий составил 228 млрд руб., следует из данных информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Из этой суммы на коммерческую деятельность (продажа билетов, внебюджетное финансирование) пришлось 86 млрд руб., а бюджетное финансирование составило около 142 млрд руб. В 2023 г., по предварительной оценке главного редактора информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, оборот отрасли увеличился на 5–10% до 239–251 млрд руб.: на коммерческий сегмент из них пришлось порядка 110 млрд руб.
Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» за выходные 23–24 марта главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов ранее оценил в 3-4 млрд руб. В Москве убытки от полной отмены «нескольких сотен» массовых мероприятий (концерты и театры) достигли порядка 250–350 млн руб., говорил организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
Представитель МТС Live в беседе с «Ведомостями» отметил, что компания поддерживает инициативы по регулированию отрасли, поскольку некоторых «правил и требований» по обеспечению безопасности массовых мероприятий «сейчас зачастую не хватает». Но каких именно в МТС Live не уточнили. Между тем инициатива по уведомлению органов власти о тематике планирующихся к проведению мероприятий, как считает Ратников, направлена скорее не на усиление безопасности во время их проведения, а на «контроль за контентом».
Цензура под видом заботы о безопасности вполне возможна, считает политолог Константин Калачев. «Убивается два зайца сразу. Заблаговременная информация о том или ином зрелищном мероприятии может быть использована не только для обеспечения всех необходимых мер предосторожности, но и для отмены мероприятия», — сказал он «Ведомостям». После теракта в школе в Беслане в 2004 г. в России по соображениям безопасности были отменены выборы губернаторов.
Исходя из текста законопроекта, не совсем понятно, что считать зрелищным мероприятием, также указал главный редактор информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов: «Если толковать его широко, то под определение подпадают и утренники в детских садах, и выступления в ресторанах».
Спортсмены на страже
Кроме этого, для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организаторы массовых мероприятий и (или) собственники площадок получат право привлекать контролеров-распорядителей, права и обязанности которых установлены законодательством о физической культуре и спорте. Порядок их привлечения опроеделит Минкультуры.
Контролер-распорядитель — это физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, установленном Минспортом, имеет удостоверение и привлекается организатором официального спортивного соревнования или собственником, пользователем объекта спорта на договорной основе для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Добрынин Константин Добрынин. «Мне сложно оценивать эффективность борьбы контроллеров-распорядителей с террористической угрозой и эффективностью этой поправки в этом контексте, но с хулиганами по идее они справиться смогут», — полагает юрист.
В тексте законопроекта уточняется также, что позднее будут внесены корреспондирующие поправки в КоАП, вводящие ответственность на нарушение вводимых правил. Добрынин обращает внимание, что обязанности, прописанные в законопроекте для организаторов мероприятий и владельцев площадок весьма широкие. «Организаторам мероприятий стоит помнить, что за обязанностями, а точнее их неисполнением, следует ответственность, в том числе так популярная последнее время - уголовная», — отметил он.
В России уже разработана довольно подробная законодательная и нормативно-требовательная база по обеспечению безопасности зрелищных мероприятий, считает глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников. Руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» опасается Александр Хаминский, что принятие законопроекта приведет к двойному правовому регулированию. Общим нормативным актом в этой сфере является закон «О противодействии терроризму», который устанавливает, что требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей издает правительство. Кроме того, организаторы мероприятий уже вправе привлекать частные охранные структуры, имеющие соответствующее вооружение. «А вот контролеры-распорядители не являются специальными субъектами, не имеют вооружения и навыков антитеррористической деятельности», — указал юрист.