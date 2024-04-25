Организаторов выставок и концертов обяжут уведомлять о них власти и МВД

Рынок массовых мероприятий

В 2022 г. оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий составил 228 млрд руб., следует из данных информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Из этой суммы на коммерческую деятельность (продажа билетов, внебюджетное финансирование) пришлось 86 млрд руб., а бюджетное финансирование составило около 142 млрд руб. В 2023 г., по предварительной оценке главного редактора информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, оборот отрасли увеличился на 5–10% до 239–251 млрд руб.: на коммерческий сегмент из них пришлось порядка 110 млрд руб.

Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» за выходные 23–24 марта главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов ранее оценил в 3-4 млрд руб. В Москве убытки от полной отмены «нескольких сотен» массовых мероприятий (концерты и театры) достигли порядка 250–350 млн руб., говорил организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.