Крашенинников считает преждевременным создание Цифрового кодекса РФ

Крашенинников считает преждевременным создание Цифрового кодекса РФОбъективной потребности в его создании сейчас нет
Разработка Цифрового кодекса РФ – это преждевременная мера в условиях развития современного права. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на І Международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» в МГИМО. По словам депутата, регулировать две сферы, из которых одна консервативная (право), а другая динамично развивающаяся (цифра), кажется непростым делом из-за разных методов регулирования.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, в свою очередь, сказал, что Цифровой кодекс нужен для ограничения вторжения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых алгоритмов в социальную сферу: нельзя позволить алгоритмам, написанным программистами, оценивать поступки человека. В качестве примера он привел ситуацию, когда гражданин подает в банк заявку на кредит, заполняет анкету в течение двух и более часов, а потом в течение нескольких секунд ему приходит отказ. «Сейчас такие решения во многих банках принимают роботы. И в их алгоритмах нет объяснений причин отказа – условно, по каким-то анкетным данным. А отказ уже попал в Бюро кредитных историй, и кредитная история гражданина уже испорчена», – указал он.
Ашманов напомнил, что президент Владимир Путин ранее поручил СПЧ создать концепцию защиты прав граждан в цифровой среде. После того как документ был готов, его отправили в ведомства и министерства для получения отзывов. «Единственный, кто написал хамский текст, был Минпромторг. Что «нам не нужно рассматривать мнение граждан, потому что они не понимают технологии, их мнение нерелевантно. Нам нужно развивать экономику, поэтому ограничивать ИИ и цифровые технологии нельзя», – пояснил Ашманов, добавив, что СПЧ решил «выбросить» этот отзыв.
Действующее законодательство в цифровой сфере
Сейчас законодательство регулирует цифровую сферу не одним десятком актов как уровня федеральных законов, так и подзаконных актов, указывает адвокат МКА «Последний дозор» Елена Сутырина. К ним относятся законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О персональных данных», «О связи» и др. Проект «Цифрового кодекса» рассматривается как кодификационный документ. В соответствии с Конституцией кодексы и федеральные законы наделены равной юридической силой, добавила она.
Старший юрисконсульт BLCONS Group Юрий Волошин отмечает, что среди юридического сообщества в целом идея создания Цифрового кодекса поддерживается, детали концепции обсуждаются. Это свидетельствует о запросе на централизованное и системное восполнение существующих пробелов в данной сфере правового регулирования.
15 декабря 2023 г. стало известно, что Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (его возглавляет Крашенинников) не поддержал проект Цифрового кодекса, разработанного Минцифры. В решении совета говорится, что предмет регулирования определен «расплывчато и противоречиво». При этом в совете согласились с необходимостью совершенствовать законодательство в цифровой среде и указали на архаичность и противоречивость имеющихся правовых актов.
Председатель рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Вадим Ткаченко считает, что сейчас нужно определить основные правила и вопросы, с которыми сталкиваются люди во время цифрового общения. Это область передачи разных данных через электронные системы, телемедицина, IT-технологии.
Идея создания Цифрового кодекса не имеет прочного экономического фундамента и теоретической проработки, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, российское общество не в такой степени развито и использует повсеместно цифровые права, чтобы отдельных федеральных законов перестало хватать для регулирования этих отношений. «Если бы задача подготовки Цифрового кодекса стояла, то для создания качественного нормативного акта потребовались бы годы. Это связано с тем, что кодекс должен быть предельно систематизированным нормативным актом, который включает нормативные понятия, классификации, взаимно подчиненные системы», – пояснил эксперт. Идея же кодекса в том, чтобы из анализа его системы можно было вырабатывать и выводить нужные правила для урегулирования спорных ситуаций, заключил он.