Крашенинников считает преждевременным создание Цифрового кодекса РФ

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, в свою очередь, сказал, что Цифровой кодекс нужен для ограничения вторжения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых алгоритмов в социальную сферу: нельзя позволить алгоритмам, написанным программистами, оценивать поступки человека. В качестве примера он привел ситуацию, когда гражданин подает в банк заявку на кредит, заполняет анкету в течение двух и более часов, а потом в течение нескольких секунд ему приходит отказ. «Сейчас такие решения во многих банках принимают роботы. И в их алгоритмах нет объяснений причин отказа – условно, по каким-то анкетным данным. А отказ уже попал в Бюро кредитных историй, и кредитная история гражданина уже испорчена», – указал он.