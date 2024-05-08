Источники «Ведомостей»: Виталий Савельев может стать вице-премьером

По его словам, в самом майском указе в отношении транспорта есть конкретный показатель по увеличению на 50% количества воздушных перевозок пассажиров к 2030 г., а также достижению 50% доли российских самолетов в составе авиапарка авиакомпаний. «И понятно, что эту задачу должен, скорее всего, решать человек, который пришел из "Аэрофлота" и разбирается именно в авиационной отрасли. Есть еще задача увеличить количество перевозок по международным транспортным маршрутам в полтора раза», – говорит Добромелов. При этом он считает, что на смену Савельеву, вероятно, придет фигура из министерства или отрасли, которая считается достаточно консервативной.