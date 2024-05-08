Источники «Ведомостей»: Виталий Савельев может стать вице-премьером

Источники «Ведомостей»: Виталий Савельев может стать вице-премьеромНа пост министра транспорта рассматриваются разные кандидаты
Как стало известно «Ведомостям», в новом составе правительства должность вице-премьера может получить и. о. министра транспорта Виталий Савельев (работает в Белом доме с 2020 г.). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в отрасли. Вероятнее всего, новый вице-премьер в случае назначения займется знакомым блоком вопросов, связанных с транспортом и дорогами, говорят источники «Ведомостей».
Сейчас эта тема распределена сразу между двумя вице-премьерами (с 7 мая – и. о.) – Маратом Хуснуллиным (курирует автотранспорт, дорожное строительство, развитие Московского транспортного узла и пр.), а также Андреем Белоусовым (водный, воздушный, железнодорожный транспорт, развитие БАС и пр.). О том, какой функционал будет закреплен за Савельевым, окончательно определят позже, отмечает источник: структура правительства еще не определена.
У 60-летнего Савельева длинная трудовая биография. В 2001–2002 гг. он работал зампредом правления «Газпрома» по финансам. Затем был вице-президентом ООО «Объединенная компания ГРОС» и советником гендиректора «Связьинвеста» по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. А перед переходом в правительство 10 лет возглавлял «Аэрофлот».
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что Савельев – один из министров-рекордсменов в нынешнем правительстве по числу публичных встреч с президентом Владимиром Путиным. Признаков недовольства министром у руководства страны не было, продолжает эксперт: «А в числе возможных заслуг – способность транспорта (особенно авиации) работать в условиях санкций, успешное лоббирование инфраструктурных проектов». В целом за Савельевым, говорит Виноградов, сохраняется репутация «одного из понимающих в своей отрасли министров»: «Так бывает не у всех».
Кто сменит Савельева на посту министра в случае принятия решения, пока не разглашается. По словам двух источников в отрасли, а также собеседника, близкого к Минтрансу, ранее в качестве вероятной называлась и «очевидная» кандидатура первого заместителя, выпускника Высшей школы госуправления РАНХиГС Андрея Костюка. Впрочем, есть и другие кандидаты и говорить о том, кто станет министром, преждевременно, отмечает один из источников.
Появление в новом майском указе национального проекта «Эффективная транспортная система», о котором до того не было информации ни в послании президента, ни в поручениях по итогам послания, говорит о серьезной активности в этом направлении, отмечает руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов. «Очевидно, что в конфигурации, когда каждый из нацпроектов, скорее всего, будет курироваться профильным вице-премьером, высока вероятность, что и. о. министра Савельев пойдет на повышение и будет полностью отвечать за свой блок вопросов уже в ранге вице-премьера», – добавляет эксперт.
По его словам, в самом майском указе в отношении транспорта есть конкретный показатель по увеличению на 50% количества воздушных перевозок пассажиров к 2030 г., а также достижению 50% доли российских самолетов в составе авиапарка авиакомпаний. «И понятно, что эту задачу должен, скорее всего, решать человек, который пришел из "Аэрофлота" и разбирается именно в авиационной отрасли. Есть еще задача увеличить количество перевозок по международным транспортным маршрутам в полтора раза», – говорит Добромелов. При этом он считает, что на смену Савельеву, вероятно, придет фигура из министерства или отрасли, которая считается достаточно консервативной.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс.