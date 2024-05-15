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Кандидатами на пост главы Калининградской области стали Елисеев и Беспрозванных

Это первый зампред правительства области и замминистра промышленности и торговли РФ
Елена Мухаметшина
Илья Лакстыгал
Сергей Елисеев (на фото третий слева) стал замруководителем аппарата правительства в 2016 г./ Валерий Стурит / ТАСС

Основными кандидатами на пост губернатора Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. Про Елисеева «Ведомостям» говорят двое близких к администрации президента собеседников, а про Беспрозванных – источник, близкий к Минпромторгу.

Елисеев связан с Калининградом. Ему 53 года, он родился в Ставрополе. С 1993 г. проходил службу в органах ФСБ. С 2005 по 2014 гг. работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. Затем два года был помощником, потом заместителем главы Вологды. А в 2016 г. приехал в Калининградскую область, где стал замруководителем аппарата правительства. Затем он четыре года работал главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. 

С 2021 г. работает первым заместителем председателя правительства Калининградской области. В июле 2022 г. Елисеев был назначен главой кабинета министров Херсонской области, где проработал до ноября 2022 г. В это время как раз в регионе проходил референдум по вхождению в состав России. И в конце осени 2022 г. Елисеев вернулся в Калининград на прежнюю должность.

Беспрозванных 45 лет, он родился в Лениногорске Казахской ССР. Учился в Алтайском государственном техническом университете. С 2003 г. работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области – директором филиала компании. В 2012 г. он пришел в правительство Воронежской области на пост зампреда. 

В 2016 г. перешел в Минпромторг, где год проработал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Беспрозванных является выпускником «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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