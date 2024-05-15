Кандидатами на пост главы Калининградской области стали Елисеев и Беспрозванных

Кандидатами на пост главы Калининградской области стали Елисеев и БеспрозванныхЭто первый зампред правительства области и замминистра промышленности и торговли РФ
Основными кандидатами на пост губернатора Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. Про Елисеева «Ведомостям» говорят двое близких к администрации президента собеседников, а про Беспрозванных – источник, близкий к Минпромторгу.
Елисеев связан с Калининградом. Ему 53 года, он родился в Ставрополе. С 1993 г. проходил службу в органах ФСБ. С 2005 по 2014 гг. работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. Затем два года был помощником, потом заместителем главы Вологды. А в 2016 г. приехал в Калининградскую область, где стал замруководителем аппарата правительства. Затем он четыре года работал главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
С 2021 г. работает первым заместителем председателя правительства Калининградской области. В июле 2022 г. Елисеев был назначен главой кабинета министров Херсонской области, где проработал до ноября 2022 г. В это время как раз в регионе проходил референдум по вхождению в состав России. И в конце осени 2022 г. Елисеев вернулся в Калининград на прежнюю должность.
Беспрозванных 45 лет, он родился в Лениногорске Казахской ССР. Учился в Алтайском государственном техническом университете. С 2003 г. работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области – директором филиала компании. В 2012 г. он пришел в правительство Воронежской области на пост зампреда.
В 2016 г. перешел в Минпромторг, где год проработал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Беспрозванных является выпускником «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.