Кандидатами на пост главы Калининградской области стали Елисеев и Беспрозванных

Елисеев связан с Калининградом. Ему 53 года, он родился в Ставрополе. С 1993 г. проходил службу в органах ФСБ. С 2005 по 2014 гг. работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. Затем два года был помощником, потом заместителем главы Вологды. А в 2016 г. приехал в Калининградскую область, где стал замруководителем аппарата правительства. Затем он четыре года работал главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.