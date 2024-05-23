Как прошла первая встреча Партии любителей пива

Как прошла первая встреча Партии любителей пиваПолной уверенности в успешной регистрации в Минюсте у любителей пенного напитка нет
В московском баре «Вкуснадзе» 22 мая встретились члены ликвидированной в 1998 г. политической Партии любителей пива (ПЛП). За деревянным столом с напитками и закусками собралось около 20 участников, не считая журналистов. Среди посетителей был замечен политолог Михаил Виноградов, впрочем, и председателем партии намерен стать политолог – Константин Калачев. Посетил мероприятие корреспондент «Ведомостей».
«За 30 лет у нас было много поводов собраться, но как-то все не складывалось. Не получалось, и вот получилось», – поприветствовал гостей бывший председатель партии Дмитрий Шестаков. Калачев представил коллегу как «духовного наставника и вождя», несмотря на то что Шестаков не вошел в оргкомитет возрождаемой партии.
«Большая творческая дружба» между ними завязалась еще со службы в армии и желания выпить пиво, утверждают члены оргкомитета. Шестаков признался, что такое желание возникло в момент расстрела Белого дома в 1993 г. «Стреляли в Белый дом, все были грустные. Дом расстрелянный, поэтому хотелось выпить пива. С этого все и началось», – пояснил он.
Партия не случайно выбрала пиво в качестве своего символа, поскольку это еще и «катализатор общения, символ единения, дружбы и взаимопонимания», сказал Калачев присутствующим. По его мнению, стране сейчас не хватает партии от общества. Свои шансы на регистрацию оргкомитета Минюстом Калачев оценил как 60 на 40%. «Мы имеем все шансы стать самой массовой партией в России. За это и выпьем!» – заключил лидер партии под звуки бокалов чокающихся.
После официальной регистрации партии ПЛП планирует принять участие в региональных выборах в 2025 г., а после – дебютировать на выборах в Госдуму в 2026 г. Наладить контакты удалось уже с 33 регионами, поделился Калачев.
«Я уверен, что Россия была, есть и остается прекрасным и перспективным местом для жизни, [а также] для бизнеса», – поделился предприниматель Сергей Гришин (в 2012–2020 гг. являлся президентом и членом совета директоров АО Freedom Finance, является основным владельцем лизинговой компании Capital Leasing Group, на своем сайте Гришин характеризует себя как серийного предпринимателя, инвестора и долларового миллионера. – «Ведомости»). На вопрос журналистов о том, где партия будет искать финансирование, он ответил: «У меня в кармане».
Директор Национального союза дистиллеров, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов рассказал на встрече, что, согласно статистике, если сравнивать с вином, то пиво в 10 раз превосходит его по продажам во всем мире. По его словам, другой партии быть не может, поскольку пиво пьют все. «Это основа пищевого рациона», – заявил Тузмухамедов. При этом он подчеркнул, что партия не лоббирует интересы представителей пивной промышленности, хотя если бы они захотели, то каждый держатель самого маленького регионального паба был бы готов «выполнять волю оргкомитета ПЛП».
Цитата из гимна партии
Мы пиво пьем, мы любим пиво.
Большой мы в пиве видим смысл.
Чтобы жили люди все счастливо...
За обсуждением пивного туризма и пивного спорта присутствующим раздали раритетные членские билеты 1990-х гг. за подписью Калачева. Гостям пообещали, что 23 мая члены ПЛП отправятся в Минюст для регистрации партии.
«Ведомости» в конце апреля писали, что в Москве прошло заседание рабочей группы по воссозданию ПЛП. По итогам двух таких встреч был сформирован оргкомитет из 10 человек, который письменно уведомит Минюст о намерении создать политическую партию. По словам Калачева, «серьезные заявки на создание региональных отделений пока есть из примерно 30 регионов, контакт есть более чем в 50».
Координацией воссоздания организации занимается художник, в прошлом – издатель журнала «Политические технологии» и администратор одноименного сайта Сергей Поляков, который возглавлял аппарат ПЛП в 1994–1995 гг. «По юридической части надеемся на председателя ПЛП Дмитрия Шестакова – он доктор юридических наук, профессор, адвокат», – пояснил Калачев. Он служил в армии и учился на историческом факультете МПГУ с Шестаковым, а в 1993 г., после неудачных для Калачева выборов в Госдуму (политолог участвовал по списку Партии российского единства и согласия, но не прошел в нижнюю палату), товарищи встретились на улице по дороге за пивом, после чего во время распития пенного напитка и решили создать партию.
ПЛП была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, вспоминает Калачев.