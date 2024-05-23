Как прошла первая встреча Партии любителей пива

Директор Национального союза дистиллеров, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов рассказал на встрече, что, согласно статистике, если сравнивать с вином, то пиво в 10 раз превосходит его по продажам во всем мире. По его словам, другой партии быть не может, поскольку пиво пьют все. «Это основа пищевого рациона», – заявил Тузмухамедов. При этом он подчеркнул, что партия не лоббирует интересы представителей пивной промышленности, хотя если бы они захотели, то каждый держатель самого маленького регионального паба был бы готов «выполнять волю оргкомитета ПЛП».