Получатель мандата экс-депутата Белоусова в Госдуме нашелся спустя семь месяцев

Получатель мандата экс-депутата Белоусова в Госдуме нашелся спустя семь месяцевФракцию «Справедливой России» пополнит телеведущая Марина Ким
Телеведущая Марина Ким, которая после прихода в «Справедливую Россию» (СР) отвечала за информполитику справороссов, все же получит депутатский мандат. Он стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова (СР) 1 ноября 2023 г. за прогулы. Соответствующее решение принял 5 июня Центризбирком (ЦИК). Фракция справороссов более чем семь месяцев была недоукомплектована – это беспрецедентный случай в истории Госдумы, когда лишенному полномочий депутату столь долго не могли найти замену.
Как заявил член ЦИК Николай Левичев (он представляет ту же СР) на заседании комиссии, 20 мая президиум центрального совета СР изменил ранее принятое решение партии о наделении депутатскими полномочиями Олеси Редькиной, шедшей во время думской кампании 2021 г. вторым номером в региональной группе № 16 (по Удмуртии и Кировской области) вслед за Белоусовым. Вместо Редькиной справороссы решили отдать мандат Белоусова Ким, которая баллотировалась в 2021 г. в региональной группе № 4 (Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область). В ней Ким, так же как и Редькина, была второй.
По словам Левичева, решение президиума центрального совета СР связано «с активным участием [Ким] в общественно-политической и иной деятельности партии». Первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев заявил «Ведомостям», что в нижней палате парламента появился «отличный новый депутат». «С чем поздравляю не только партию, но и Думу», – сказал он. Гусев отметил активное участие Ким в избирательной кампании 2021 г.
Как сложилась судьба Вадима Белоусова
Вадим Белоусов, заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере, был лишен мандата 1 ноября 2023 г. Верховный суд РФ 27 декабря 2023 г. отменил приговор и направил уголовное дело в отношении экс-депутата на новое рассмотрение в Мосгорсуд. 27 февраля 2024 г. ТАСС сообщил, что Белоусов объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятке в размере 3,25 млрд руб.
В том же году Ким баллотировалась от СР в губернаторы Хабаровского края. На тех выборах она получила 2-е место с результатом 25,43%. Победил тогда член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев (56,77%). 14 мая 2024 г. он был назначен министром спорта России. Ким занимает должность секретаря президиума центрального совета СР по информационной политике. Известна по работе на «Первом канале». В 2024 г. была доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
Затянувшуюся процедуру передачи вакантного мандата Белоусова представитель ЦИК объяснял «Ведомостям» проверкой документов Редькиной «соответствующими органами», куда ведомство их направило. Дело в том, что накануне заседания ЦИК, на котором планировалось передать мандат Белоусова Редькиной по решению СР, Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области объявило о предъявлении ей обвинения в фиктивном трудоустройстве в Кировскую инфекционную больницу, где Редькина занимала должность главврача, четырех человек. В результате этот вопрос так и не был рассмотрен.
Кто еще получил вакантный мандат депутата Госдумы
ЦИК также передал вакантный мандат Елены Ямпольской («Единая Россия») главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову. Ямпольская, занимавшая должность председателя думского комитета по культуре, 14 мая была назначена советником президента России.
Политюрист Гарегин Митин считает, что решение ЦИК отвечает положениям п. 2 ст. 96 закона «О выборах депутатов Государственной думы» (о передаче вакантного депутатского мандата другому зарегистрированному кандидату из того же федерального списка). По мнению юриста Олега Захарова, передача мандата Ким «вызывает вопросы», так как майское решение СР «было принято за пределами пресекательного двухнедельного срока» с момента лишения Белоусова полномочий.
«Согласно процедуре, получению мандата Ким, которая была в разных с Белоусовым региональных группах, должно предшествовать получение отказов от мандата у всех кандидатов группы, где был Белоусов, иначе партия не имела права передать мандат кандидату из другой группы. То есть отказ от мандата нужно было получить и у самой Редькиной, и, если такой факт имел место, вероятно, она уже отказалась от борьбы за депутатский мандат и оспаривать неоднозначное решение будет просто некому», – заключил Захаров.