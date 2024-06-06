Получатель мандата экс-депутата Белоусова в Госдуме нашелся спустя семь месяцев

«Согласно процедуре, получению мандата Ким, которая была в разных с Белоусовым региональных группах, должно предшествовать получение отказов от мандата у всех кандидатов группы, где был Белоусов, иначе партия не имела права передать мандат кандидату из другой группы. То есть отказ от мандата нужно было получить и у самой Редькиной, и, если такой факт имел место, вероятно, она уже отказалась от борьбы за депутатский мандат и оспаривать неоднозначное решение будет просто некому», – заключил Захаров.