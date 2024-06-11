Володин обсудил с депутатами сдачу ПЦР-тестов перед пленарной неделей

Также Володин объявил на повестке, что осенью после региональных выборов и довыборов в Госдуму планируется ротация в комитетах. Поэтому сейчас вакансии в комитетах заполнять пока не будут. «Ведомости» писали, что новым вице-спикером может стать бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, новым главой комитета по спорту – экс-министр спорта Олег Матыцин. Они оба выдвигаются от «Единой России» по одномандатным округам на довыборах в Госдуму: Абрамченко – по Южному округу в Ростовской области, а Матыцин – по Унечскому округу в Брянской области. А комитет Госдумы по энергетики может возглавить Николай Шульгинов – он будет избираться в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу.