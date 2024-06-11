Володин обсудил с депутатами сдачу ПЦР-тестов перед пленарной неделей

Володин обсудил с депутатами сдачу ПЦР-тестов перед пленарной неделейОн предложил отказаться от них или сидеть рядом с «инфицированными»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 июня на обсуждении повестки пленарного заседания, которое традиционно проходит в закрытом от журналистов режиме, поднял тему сдачи депутатами ПЦР-тестов перед рабочей неделей. Володин заявил, что если депутаты не хотят сдавать тесты, то их можно отменить, однако каждый раз тесты показывают инфицированных депутатов, подчеркнул Володин. Он даже назвал фамилию того, кто сейчас из депутатов болеет. Об этом «Ведомостям» рассказали двое депутатов Госдумы. Володин добавил, что подумать об отмене тестов можно, но спросил депутатов, готовы ли они «сидеть рядом с инфицированными».
Тему отмены сдачи депутатами ПЦР-тестов 22 мая поднимал депутат, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Это также было в закрытой части заседания, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Куринный тогда предложил больше не сдавать депутатам ПЦР-тестирование. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями – а они тесты не сдают. Куринный задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги». В тот день пленарное заседание вел первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, он поручил аппарату Госдумы проработать вопрос о ПЦР-тестировании с Минздравом.
Депутаты еженедельно по понедельникам с 8 до 11 утра перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты в Госдуме. Во время пандемии коронавируса в Госдуме ограничивали проход граждан, депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями. Затем по мере снижения заболеваемости практика сдачи ПЦР-тестов в Думе прекратилась. Вновь депутаты начали сдавать тесты на коронавирус перед пленарными заседаниями в ноябре 2023 г.
Кроме того на пленарном заседании 11 июня Володин представил новых депутатов – Марину Ким («Справедливая Россия») и Анатолия Иванова («Единая Россия»). Эти мандаты освободились после досрочного прекращения полномочий депутатов Вадима Белоусова и Елены Ямпольской соответственно.
Также Володин объявил на повестке, что осенью после региональных выборов и довыборов в Госдуму планируется ротация в комитетах. Поэтому сейчас вакансии в комитетах заполнять пока не будут. «Ведомости» писали, что новым вице-спикером может стать бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, новым главой комитета по спорту – экс-министр спорта Олег Матыцин. Они оба выдвигаются от «Единой России» по одномандатным округам на довыборах в Госдуму: Абрамченко – по Южному округу в Ростовской области, а Матыцин – по Унечскому округу в Брянской области. А комитет Госдумы по энергетики может возглавить Николай Шульгинов – он будет избираться в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу.