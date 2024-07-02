Сроки рассмотрения жалоб бизнеса на контролеров сократились до 11,5 дня

Сроки рассмотрения жалоб бизнеса на контролеров сократились до 11,5 дняПри этом развивается механизм досудебного обжалования решений в области КНД
В 2023 г. сроки рассмотрения жалоб предпринимателей на решения контрольных органов сократились до 11,5 дня при 20 нормативных. Всего было подано 17 882 жалобы. Об этом говорится во вступительном слове вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко к сводному докладу о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в РФ за 2023 г. Он опубликован правительством 1 июля.
С июля 2021 г., когда был введен механизм досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, количество поступающих в систему обращений стабильно растет, отмечается в докладе (в 2021 г. было подано 1418 обращений, в 2022 г. – 9071). При этом в динамике поступления обращений не просматривается признаков сезонности. Рост носит устойчивый характер на протяжении всего года. Чаще всего в рамках досудебного обжалования бизнес обращался по вопросам правоприменения при создании объектов гражданской обороны – в адрес МЧС России (7716 жалоб); по вопросам правоприменения требований законодательства о безопасности пищевых продуктов, требований к качеству воды – в адрес Роспотребнадзора (всего 2298 жалоб).
Больше половины споров между бизнесом и госконтролерами снимается в ходе досудебного урегулирования, говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. Снижение доли решений в пользу бизнеса он связывает, с одной стороны, с улучшением качества управления в контрольно-надзорных органах, с другой – преобладанием риск-ориентированного подхода. «Сейчас две трети проверок – это профилактические мероприятия, которые, как правило, предприниматели не оспаривают, потому что они не оборачиваются штрафами», – сказал Калинин «Ведомостям». По его словам, в ходе госконтроля ежегодно проводится порядка 1,5 млн профилактических мероприятий и около 300 000 плановых и внеплановых проверок.
Механизм досудебного обжалования с учетом жесткого контроля со стороны правительства как по сути, так и по срокам положительно влияет на ситуацию, говорит заместитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. «При этом параллельно по поручению президента институтом уполномоченных во взаимодействии с Генпрокуратурой ведется мониторинг реализации 248-ФЗ [«О государственном контроле»], что благодаря принципиальной позиции Генпрокуратуры также дает свой результат», – отмечает она.
Досудебный порядок является механизмом полезным и необходимым, но заменить собой судебный он не может, да и не должен, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, в большинстве случаев эффективность досудебного механизма невысока. «Невозможно представить ситуацию, в которой уполномоченные органы по всем направляемым обращениям признавали бы наличие признаков необоснованно принятых решений, злоупотреблений и нарушений. Эффективность их работы тоже оценивается, и очевидно, что подобная практика вряд ли положительно сказалась бы на оценке их деятельности», – сказала она «Ведомостям». Введение процедуры досудебного обжалования существенно изменило характер взаимоотношений бизнеса и контролеров, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Этот механизм способствует установлению более конструктивного диалога, поиску компромиссов без масштабных издержек для обеих сторон».