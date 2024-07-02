Сроки рассмотрения жалоб бизнеса на контролеров сократились до 11,5 дня

Досудебный порядок является механизмом полезным и необходимым, но заменить собой судебный он не может, да и не должен, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, в большинстве случаев эффективность досудебного механизма невысока. «Невозможно представить ситуацию, в которой уполномоченные органы по всем направляемым обращениям признавали бы наличие признаков необоснованно принятых решений, злоупотреблений и нарушений. Эффективность их работы тоже оценивается, и очевидно, что подобная практика вряд ли положительно сказалась бы на оценке их деятельности», – сказала она «Ведомостям». Введение процедуры досудебного обжалования существенно изменило характер взаимоотношений бизнеса и контролеров, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Этот механизм способствует установлению более конструктивного диалога, поиску компромиссов без масштабных издержек для обеих сторон».