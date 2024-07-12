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КПРФ добилась снятия списка «Справедливой России» на выборах в гордуму Элисты

Коммунисты получили шанс усилить позиции, а «Новые люди» – получить мандаты
Александр Тихонов
Снятие списка справороссов в Элисте – первый такой случай в кампанию 2024 г./ Эрик Романенко / ТАСС

КПРФ через суд добилась отмены решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) Элисты о заверении списка кандидатов «Справедливой России» на выборах в Элистинское городское собрание, решение вступило в законную силу. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Элистинского городского суда. Ни одна из сторон не обжаловала решение по административному иску коммунистов к ТИК. 

Справороссы подали документы в избирком с нарушениями законодательства, пояснил «Ведомостям» политконсультант КПРФ Алексей Завадских: «У них были многочисленные ошибки и нарушение процедуры: документы в избирком отнесла сама председатель совета регионального отделения Наталья Манжикова (ранее не прошла муниципальный фильтр на губернаторских выборах), тогда как их должен был передать официальный представитель партии, назначенный и утвержденный на конференции». В результате, по словам Завадских, списки КПРФ в избиркоме появились позже, что нарушает принцип равенства: если в процессе выборов кандидаты получат одинаковый результат, то победителем будет признан тот, чьи документы раньше попали в избирком. 

Региональный закон Калмыкии содержит нестандартную для страны норму о том, что при равном числе голосов избранным считается тот, кто победил на большинстве участков, а если и этот параметр совпадает, то мандат получает тот, кто сдал документы на регистрацию раньше, подтверждает политюрист Олег Захаров. «Эта норма применяется только к кандидатам в депутаты по одномандатным округам, а не к спискам кандидатов – для них нет необходимости определять победителя, поскольку им мандаты раздаются исходя из набранного процента голосов. Одинаковый процент у нескольких списков просто означает равное число мандатов», – уточнил он. Вместе с тем, по словам Захарова, применять это правило к данной ситуации некорректно: закон увязывает первенство кандидата с подачей документов именно на регистрацию кандидата, поэтому к ситуации подачи списка кандидатов для заверения эта норма не относится.

После решения суда, которое было вынесено 5 июля, Манжикова отозвала поданный в избирком список кандидатов и провела новую конференцию, сообщила она «Ведомостям». «Но 8 июля состоялось заседание избиркома, и нам отказали в заверении списков. Мы сейчас готовим жалобу в вышестоящую инстанцию, а затем в суд. Все это делается специально, для того чтобы не допустить к выборам наших кандидатов, а также для того, чтобы наших наблюдателей не было на избирательных участках», – говорит она. В единый день голосования 8 сентября в Калмыкии помимо выборов депутатов Элистинского горсобрания будут выбирать главу республики. Манжикова выдвигала свою кандидатуру, но не прошла муниципальный фильтр.

«Справедливая Россия» будет бороться за право участвовать в выборах, сообщила «Ведомостям» член фракции справороссов в действующем созыве Элистинского горсобрания Елена Городничая. «Сейчас мои домкомы, мои жители – все расстроены. Я не могу помочь простым людям в решении их глобальных вопросов. Я считаю, что во всем виновата ТИК», – сказала депутат.

В текущем созыве Элистинского горсобрания три фракции: «Единой России» (16 депутатов), КПРФ и «Справедливой России» (по три депутата). Последние две политические силы всегда были конкурентами в Калмыкии, говорит политолог Андрей Серенко. По его мнению, снятие списка – сильнейший удар для «Справедливой России», потому что партия таким образом лишится даже номинального представительства в Элистинском горсобрании. «При уходе справороссов с выборной дистанции коммунисты получают очень хорошую возможность усиления или, как минимум, укрепления своих позиций. И шанс на прохождение в горсобрание и формирование фракции возникает у «Новых людей», – считает эксперт.

Внутривидовая борьба оппозиционных политических сил друг с другом в регионах протекает гораздо острее, чем между оппозицией и «Единой Россией», говорит политолог Александр Кынев. «Все оппозиционные партии конкуренты друг другу. Поэтому отсутствие списка от справороссов повышает шансы других оппозиционных кандидатов», – сказал он «Ведомостям». Кынев добавил, что часто власть зачищает региональные выборы от знакомого «зла» и тем самым сокращает конкуренцию и в итоге наносит вред самой себе. В качестве примера он вспомнил снятие списков «Родины» и Партии дела на выборах в заксобрание Забайкальского края в 2018 г., после чего КПРФ и ЛДПР «получили больше голосов, потому что списков стало меньше».

В текущую избирательную кампанию это пока первый случай снятия списка партии с выборов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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