КПРФ добилась снятия списка «Справедливой России» на выборах в гордуму Элисты

Региональный закон Калмыкии содержит нестандартную для страны норму о том, что при равном числе голосов избранным считается тот, кто победил на большинстве участков, а если и этот параметр совпадает, то мандат получает тот, кто сдал документы на регистрацию раньше, подтверждает политюрист Олег Захаров. «Эта норма применяется только к кандидатам в депутаты по одномандатным округам, а не к спискам кандидатов – для них нет необходимости определять победителя, поскольку им мандаты раздаются исходя из набранного процента голосов. Одинаковый процент у нескольких списков просто означает равное число мандатов», – уточнил он. Вместе с тем, по словам Захарова, применять это правило к данной ситуации некорректно: закон увязывает первенство кандидата с подачей документов именно на регистрацию кандидата, поэтому к ситуации подачи списка кандидатов для заверения эта норма не относится.