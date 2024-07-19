В Китае завершился ключевой пленум ЦК компартии

В конце коммюнике извещается и о принятых кадровых решениях в правящей партии Китая. Утверждается, что лишенный поста министра иностранных дел еще год назад Цинь Ган подал просьбу освободить его от должности члена ЦК КПК, что и было сделано на пленуме. При этом он, судя по всему, остается рядовым членом партии. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, причиной его бед стала внебрачная связь с журналисткой во время работы послом в США, что, впрочем, не подтверждалось китайской стороной. И, если судить по формулировкам, слухи о смерти Циня, которые распространяла газета Politico, не находят подтверждения.