В Китае завершился ключевой пленум ЦК компартии

В Китае завершился ключевой пленум ЦК компартииОн постановил контролируемо оживлять рынок и еще сильнее сплачиваться вокруг Си
В Пекине 18 июля закрылся ожидавшийся еще с осени 2023 г. третий пленум Центрального комитета правящей Компартии Китая (ЦК КПК) XX созыва. По его итогам было выпущено коммюнике, которое распространило агентство «Синьхуа», а пресс-конференция с разъяснением решений намечена на 19 июля.
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин представил коллегам отчет с результатами работы политбюро, а также было принято решение «о дальнейшем всестороннем углублении реформ».
Работа политбюро, в состав которого входит с 2022 г. 24 человека во главе с Си, получила одобрение ЦК, который обозначил одним из результатов работы тенденцию «к восстановлению и улучшению экономики». «Перед лицом сложной и запутанной международной и внутренней обстановки» в КПК планируют «отводить более значимое место реформам». Это должно позволить к 2035 г. полностью построить «социалистическую рыночную экономику высокого уровня». А следующую глобальную цель в КНР ставят к 2049 г., 100-летию образования республики: построить «модернизированную социалистическую державу».
Но и к 80-летию образования КНР, т. е. к 2029 г., компартия поставила себе несколько промежуточных целей, которые тоже, впрочем, сформулированы для стороннего наблюдателя в весьма абстрактной манере. Среди них – строительство «прекрасного Китая» и «спокойного Китая» (речь о безопасности КНР как внутри страны, так и на внешней арене, в том числе благодаря модернизации армии, раньше это привязывалось к 2027 г. – 100-летию образования Народно-освободительной армии Китая, НОАК).
В коммюнике можно считать и отсылки к тревожащей инвесторов экономической ситуации. Пленум признал, что необходимо «оздоровлять механизмы содействия высококачественному развитию экономики». И пожалуй, весьма важно в этом контексте признание необходимости «более эффективно использовать роль рыночных механизмов, создавать более справедливую и более оживленную рыночную среду».
Привычно нашлось место и развитию «производительных сил нового качества» (речь идет об инновациях в сфере высоких технологий), а также интеграции реального сектора и цифровой экономики. Озабочены в Пекине и безопасностью производственных цепочек, а также намерены сократить разрыв между городом и селом.
Идеологическая составляющая оказалась весьма предсказуемой: Си снова назван «руководящим ядром» ЦК КПК, а его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи – решающими. Членов партии, армию и народ всех национальностей призывают еще «теснее сплотиться» вокруг ЦК и Си.
Относительно внешней политики в документе подчеркивается, что «китайская модернизация» идет по пути мирного развития. «Необходимо твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики», – считает ЦК КПК.
В конце коммюнике извещается и о принятых кадровых решениях в правящей партии Китая. Утверждается, что лишенный поста министра иностранных дел еще год назад Цинь Ган подал просьбу освободить его от должности члена ЦК КПК, что и было сделано на пленуме. При этом он, судя по всему, остается рядовым членом партии. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, причиной его бед стала внебрачная связь с журналисткой во время работы послом в США, что, впрочем, не подтверждалось китайской стороной. И, если судить по формулировкам, слухи о смерти Циня, которые распространяла газета Politico, не находят подтверждения.
А вот бывший министр обороны КНР Ли Шанфу, который, по официальным данным, «добивался неправомерных льгот в кадровом обеспечении», брал и сам давал взятки, больше не состоит в КПК (ранее он был лишен и генеральского звания). Его судьбу разделили бывший командующий ракетными войсками НОАК Ли Юйчао и экс-начальник штаба ракетных войск Сунь Цзиньмин (о преследовании его по коррупционным основаниям ранее не было известно). На этом фоне показателен в коммюнике призыв к усилиям для «совершенствования систем и механизмов руководства и управления народными вооруженными силами».
Чрезвычайно либеральных мер в итоговом коммюнике не заметно, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Весь документ объясняет то, как власти КНР видят «модернизацию китайского типа» во всех сферах, и впервые закреплено стремление построить к 2035 г. «социалистическую рыночную экономику высокого уровня». Ни о какой экономической либерализации в западном понимании этого слова речи точно не идет, уверен Ломанов. Прегрешения же Циня выглядят в глазах компартии менее серьезными, чем военных, и не связаны с коррупцией, но вопрос его сохранения в партии еще может быть рассмотрен отдельно, считает эксперт.