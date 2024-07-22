У Шойгу будет восемь замов и три помощника

При этом до сих пор остается вакантной должность одного простого заместителя секретаря Совбеза. Всего их должно быть семь. В конце мая с должности указом президента был уволен Михаил Попов, и его место пока никто не замещал. Также у Шойгу может быть три помощника, но их – во всяком случае, судя по открытым документам – пока никто не назначал. На сайте Совбеза значится только один помощник Шойгу – Дмитрий Грибков, но он работал еще с Патрушевым. Другой помощник Евгений Аношин был освобожден от должности в июле.