У Шойгу будет восемь замов и три помощника

У Шойгу будет восемь замов и три помощникаШтатная численность Совбеза при новом секретаре не изменится
После смены секретаря Совета безопасности общая штатная численность его аппарата (а именно там вырабатываются основные решения этого консультативного органа при президенте) изменений не претерпела, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП). Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, был отправлен в отставку и назначен на должность главы Совбеза 12 мая. Он сменил на этом посту бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, который руководил Совбезом с 2008 г. Кадровые перемены потребовали переутверждения структуры Совбеза, говорят собеседники «Ведомостей».
К аппарату Совбеза относится и его руководящее звено – к примеру, должность первого заместителя секретаря. Ее занимает экс-министр внутренних дел Рашид Нургалиев, он входит в «расширенный» состав Совбеза. Предполагается, что первый зам у Шойгу может быть только один: ранее «Ведомости» писали, что бывший первый заместитель Шойгу из МЧС, Подмосковья и Минобороны Руслан Цаликов перейдет в сенаторы. Вариант перехода в Совбез, утверждали источники, был исключен.
При этом до сих пор остается вакантной должность одного простого заместителя секретаря Совбеза. Всего их должно быть семь. В конце мая с должности указом президента был уволен Михаил Попов, и его место пока никто не замещал. Также у Шойгу может быть три помощника, но их – во всяком случае, судя по открытым документам – пока никто не назначал. На сайте Совбеза значится только один помощник Шойгу – Дмитрий Грибков, но он работал еще с Патрушевым. Другой помощник Евгений Аношин был освобожден от должности в июле.
В Совбезе, как говорят источники «Ведомостей», около двух десятков подразделений «с разными задачами и направлениями работы». К примеру, есть департаменты по вопросам СНГ и безопасности на Кавказе, по проблемам информационной безопасности, предупреждению терроризма и конфликтных ситуаций, по проблемам новых субъектов и др. Как отмечают собеседники «Ведомостей», работа многих департаментов прямо перекликается с основными задачами, которые описаны в утвержденном президентом положении о Совете безопасности.
При этом функционирует как отдельное подразделение секретариат заместителя председателя Совбеза, т. е. Дмитрия Медведева. Примечательно, что это одно из самых крупных подразделений Совбеза – в него, по словам источников «Ведомостей», может входить примерно полтора десятка человек. К слову, департамент, обеспечивающий работу Шойгу, меньше. Комплектация структуры еще не закончена.
Специфику работы Совета безопасности определяет его председатель – т. е. президент, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Поэтому назначение его секретарем бывшего министра обороны вряд ли приведет к смещению работы этого органа в военную сферу или сферу военно-технического сотрудничества, полагает он.
Текущая структура и незначительные кадровые приостановки, а также большое количество значимых незакрытых вакансий свидетельствуют о том, что, скорее всего, Совбез в данной конфигурации не видится президентом как боевая единица с новыми задачами, полагает политолог Григорий Добромелов. На данный момент за Совбезом будет сохраняться в первую очередь аналитическая и экспертная функция, говорит он.