Минюст хочет разрешить кандидатам указывать род деятельности как «самозанятый»

КС встал на сторону москвички Екатерины Силаевой, которая пыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на муниципальных выборах в Москве в 2022 г. в районе Восточное Измайлово. Избирком отказал ей, сославшись на то, что в заявлениях о согласии баллотироваться и в подписных листах она указала род занятий «самозанятая». В представленной справке из налоговой говорилось о ее постановке на учет в качестве физического лица – «налогоплательщик налога на профессиональный доход».