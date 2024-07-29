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Минюст хочет разрешить кандидатам указывать род деятельности как «самозанятый»

Внести такие изменения ранее предписал Конституционный суд
Юлия Малева
Количество самозанятых, баллотирующихся на выборах, растет с каждым годом, говорят эксперты/ Андрей Гордеев / Ведомости

Во исполнение постановления Конституционного суда (КС), легализовавшего право самозанятых принимать участие в выборах, Минюст предлагает дополнить закон об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан РФ нормой о том, что кандидат может указывать в качестве своего рода занятий «самозанятый». Законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Изменения предлагается внести в ст. 2 упомянутого закона, где даются основные его понятия. Уточняется, что «кандидат, поставленный на учет как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве своего рода занятий, что он является самозанятым, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».

Решение о том, что избирательные комиссии и суды не смогут отказывать гражданину в регистрации как кандидату на выборах, если у него указан род занятий «самозанятый», КС принял 30 мая, писали «Ведомости». Наивысшая инстанция тогда обязала законодателя внести необходимые изменения в правовое регулирование.

КС встал на сторону москвички Екатерины Силаевой, которая пыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на муниципальных выборах в Москве в 2022 г. в районе Восточное Измайлово. Избирком отказал ей, сославшись на то, что в заявлениях о согласии баллотироваться и в подписных листах она указала род занятий «самозанятая». В представленной справке из налоговой говорилось о ее постановке на учет в качестве физического лица – «налогоплательщик налога на профессиональный доход».

Рассмотрев обращение Силаевой, суд признал оспариваемые ею нормы не соответствующими Конституции. «Создание преград подрывает доверие как к системе избирательных комиссий, так и к проводимым ими выборам», – пришел к выводу КС.

Сейчас статус самозанятых активно используется – число таких кандидатов на выборах растет с каждым годом, ведь это очень распространенный режим для малого бизнеса, а на местных выборах много его представителей, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, раньше, исходя из позиции Центризбиркома, поддержанной судами, таким кандидатам приходилось указывать о себе громоздкую формулировку из Налогового кодекса «налогоплательщик налога на профессиональный доход».

«Статус кандидата обозначался и в бюллетене, многих избирателей эта не очень расхожая фраза смущала: не сразу поймешь, что это бизнесмен среднего уровня, оказывающий те или иные услуги», – пояснил Захаров. Слово «самозанятый» куда более распространено и лучше воспринимается, заключил Захаров. Это правильное решение и правильная поправка, считает электоральный эксперт Аркадий Любарев.

Суды перегибали палку в части подтверждения законности отказа в регистрации кандидатам в связи с указанием ими в сведениях о роде занятий слова «самозанятый» вместо формального «плательщика налога на профессиональный доход», говорил юрист Гарегин Митин. Он пояснил, что, по мнению судов, использование «просторечного, понятного термина» якобы дает кандидату незаконные преимущества: «Своим постановлением КС преодолел приступ формализма, указав на возможность кандидатов пользоваться термином «самозанятый».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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