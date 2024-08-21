Дональд Трамп предложил альтернативу экономическому плану Камалы Харрис

В частности, Трампу не нравится предложение Харрис об оказании помощи в оплате первоначального ипотечного взноса за первое жилье. Он считает, что такая программа в итоге усилит проблему нехватки жилья и повысит цены. «Это большая ошибка», – сказал Трамп. Он добавил, что может предложить свой вариант программы, которая может облегчить доступ граждан к жилью.