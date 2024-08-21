На тренировке дистанционного голосования смогут присутствовать наблюдатели

Тренировка необходима в первую очередь для избирателей, желающих проверить, что на их устройстве система работает и она им понятна, считает Артамонов. Во вторую очередь – для комиссий в регионах, которые проверяют правильность состава бюллетеней на их выборах, и для ТИК ДЭГ, который проводит проверку процедуры подписания протоколов с итогами, пояснил он «Ведомостям». Для того чтобы принять участие в тренировке федеральной системы ДЭГа, избиратель должен подать заявку на сайте госуслуг. В личном кабинете появится статус «учтено». После этого в назначенное время избиратель должен будет зайти на «Госуслуги» и проголосовать. В Москве ДЭГ проводится на собственной столичной платформе, подача заявлений не требуется.