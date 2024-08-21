На тренировке дистанционного голосования смогут присутствовать наблюдатели

На тренировке дистанционного голосования смогут присутствовать наблюдателиНо массового интереса к ней не ожидается
В тренировке федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 28–29 августа смогут принять участие наблюдатели от участвующих в выборах партий и кандидатов. Но ажиотажа на ней ни организаторы, ни эксперты не ждут.
Такая возможность была и ранее, но, как правило, тренировка проходит в то время, когда назначение наблюдателей еще не завершено – это можно начинать делать за 10 дней до первого дня голосования (в этом году приходится на 6 сентября), пояснил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов на вебинаре в Общественной палате. «Но, как показывает практика, большинство субъектов наблюдения их назначают под конец, поэтому на тренировке какие-то наблюдатели будут участвовать, но на массовое участие наблюдателей, к сожалению, мы не рассчитываем», – посетовал он.
В ходе тренировки ДЭГа у наблюдателей будет возможность подключиться к ноде наблюдения (компьютер, с которого можно получить прямой доступ к системе ДЭГ, т. е. к ее блокчейну или базе данных. – «Ведомости»), убедиться в корректности работы сейф-пакетов, скачивания файлов и в том, что система правильно настроена и готова к проведению голосования, пояснил руководитель направления ПАО «Ростелеком», оператор программно-технического обеспечения ДЭГа Дмитрий Кузнецов.
Как пройдет тренировка в Москве
Тренировка столичной системы ДЭГ перед выборами в Мосгордуму пройдет 23 августа с 08.00 до 14.00. Москвичей в рамках тестового голосования спросят о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными.
Судя по выборам последних лет, наблюдение за электронным голосованием не вызывает ажиотажа со стороны участников выборов, отмечает электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «По моим ощущениям, направляемые партиями и кандидатами электронные наблюдатели скорее идут с личными познавательными целями, а не для защиты интересов кандидатов и голосов избирателей», – сказал он «Ведомостям». Информация, которая эксклюзивно доступна наблюдателям за федеральной системой ДЭГа, например выгрузка части данных из хранилища зашифрованных электронных бюллетеней в виде файлов, не позволяет проверить корректность записи голосов и происхождение хранящихся бюллетеней от избирателей, пояснил эксперт.
Тренировка необходима в первую очередь для избирателей, желающих проверить, что на их устройстве система работает и она им понятна, считает Артамонов. Во вторую очередь – для комиссий в регионах, которые проверяют правильность состава бюллетеней на их выборах, и для ТИК ДЭГ, который проводит проверку процедуры подписания протоколов с итогами, пояснил он «Ведомостям». Для того чтобы принять участие в тренировке федеральной системы ДЭГа, избиратель должен подать заявку на сайте госуслуг. В личном кабинете появится статус «учтено». После этого в назначенное время избиратель должен будет зайти на «Госуслуги» и проголосовать. В Москве ДЭГ проводится на собственной столичной платформе, подача заявлений не требуется.
По информации Артамонова на 19 августа, на голосование с помощью ДЭГа на сентябрьских выборах подано почти 500 000 заявок. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 14 августа говорила о том, что таких заявок 394 525.
Где пройдут выборы
В ходе ЕДГ, назначенного на 8 сентября, запланировано более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России, в 21 субъекте пройдут выборы губернаторов. ДЭГ на федеральной платформе будет доступен в 25 регионах, а также в Москве.
Наблюдателям важно выяснить, как архитектурно устроен механизм, с помощью которого теоретически можно представлять результаты, отличные от реальных, сказал «Ведомостям» профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. Присутствовать на тренировке ДЭГа важно, поскольку, например, таким образом в московском ДЭГе наблюдатели поймали, как между тренировкой и выборами прошли изменения в системе, которые скрывали важный элемент проверки голосующим своего голоса в блокчейне, поделился он.
Также существует группа наблюдателей непосредственно в ТИК ДЭГ с доступом к дополнительным инструментам контроля (например, доступ к электронному списку избирателей, к информации из ноды наблюдения), но этого мало, полагает Нестеров. По его оценке, нужен более широкий доступ к инструментам контроля электронного списка избирателей, удобный доступа к выгрузкам зашифрованных бюллетеней в виде, фиксирующем их подлинность и полноту, а также возможности проверки корректности учета своего голоса со стороны избирателей.