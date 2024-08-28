В Абакане и Анадыре пройдут прямые выборы мэров

В Абакане и Анадыре пройдут прямые выборы мэровПолитологи не исключают, что это будет последний раз
Абакан (Хакасия) и Анадырь (Чукотка) – два из четырех административных центров регионов, где до сих пор не отменили выборы мэров (глав также выбирают напрямую в Хабаровске и Якутске) – готовятся к единому дню голосования, в ходе которого планируется избрать руководителей муниципалитетов на очередные пятилетние сроки. В обоих городах на посты мэров претендуют по четыре кандидата, уже сейчас известно, что по итогам выборов сменится мэр Анадыря, так как действующий глава Леонид Николаев решил не переизбираться.
«Единая Россия» выдвинула в мэры Анадыря первого заместителя главы города 36-летнего Сергея Спицына. На партийных праймериз он победил с более чем 10-кратным отрывом от ближайшего конкурента, набрав 1016 голосов. Второе место занял заместитель директора по проектированию ООО «Чукотстройинвест» Александр Сметана, набравший только 86 голосов. От КПРФ в главы баллотируется пенсионер МВД, зампред комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике думы Чукотского автономного округа 54-летний Владимир Гальцов. Годом ранее он занял третье место на выборах губернатора Чукотки с результатом 5,23% голосов, а пять лет назад финишировал вторым на выборах главы Анадыря (26,6%). ЛДПР на выборах мэра Анадыря представляет 26-летний старший специалист центра анализа, отчетности и контроля Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотки Иван Семизоров. Также в выборах в качестве самовыдвиженца участвует 30-летний мастер участка ООО «Жилдом» Глеб Фарисеев.
Пока кампания в Анадыре проходит штатно, без «грязи» и нарушений, говорят Гальцов и депутат окружной думы от ЛДПР Юлия Бутакова. Оба уверены в том, что это не последние выборы мэра столицы Чукотки. «Знаю, что вопрос отмены выборов поднимался, но решение было принято категорично – в нашем городе выборы мэра остаются в неизменном виде», – сказала Бутакова «Ведомостям». Гальцов уточнил, что эта тема не поднималась на законодательном уровне. «Но, с другой стороны, если бы была прочная система исполнительной власти, то, конечно, можно идти по пути назначения [мэров]», – сказал коммунист, очевидно имея в виду, что сейчас говорить о таком не приходится.
Действующий мэр Абакана Алексей Лёмин («Единая Россия») в отличие от своего чукотского коллеги Николаева идет на второй срок. Конкуренцию ему составляют машинист электровоза Виталий Глебов (ЛДПР), директор республиканского учебного центра повышения квалификации Олег Головченко (КПРФ) и заместитель директора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер (самовыдвиженец). Свою кандидатуру в главы Абакана от Партии возрождения России также выдвигал директор Ассоциации продвижения туризма и сервиса Сибири Иван Кукарцев, но избирком отказал ему в регистрации из-за отсутствия справки о недвижимости за рубежом.
Депутат верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал «Ведомостям», что не исключает поднятия властями в будущем вопроса об отмене прямых выборов мэра Абакана. «На сегодняшний день он не обсуждается. ЛДПР же будет категорически против того, чтобы отходить от системы прямых выборов», – пообещал он.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает «вопросом времени» отмену прямых выборов мэров в административных центрах, «потому что логика развития ситуации именно такая сейчас». «И технические возможности для этого есть», – уточнил эксперт. Список столиц регионов, где остаются прямые выборы мэров, сохраняется уже довольно долгое время, несмотря на тренд по их отмене, замечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Нет необходимости создавать повод для негативной мобилизации. Сейчас на фоне ограничений в политике прямые выборы власти особых проблем не доставляют, т. е. зоной ближайшей боли и главного раздражения не являются», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Виталий Иванов считает, что в течение двух-трех лет выборы везде будут анахронизмом. «Их сохранение в свое время было продиктовано сугубо локально-ситуативной конъюнктурой. Она с тех пор многократно поменялась. Просто не везде дошли руки и/или главы были достаточно настойчивы», – сказал он «Ведомостям».
Выборы мэра 8 сентября могли состояться в Улан-Удэ (Бурятия), но депутаты регионального парламента 28 марта 2024 г. изменили порядок избрания главы города. Теперь он будет назначаться на конкурсной основе.