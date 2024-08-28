В Абакане и Анадыре пройдут прямые выборы мэров

Пока кампания в Анадыре проходит штатно, без «грязи» и нарушений, говорят Гальцов и депутат окружной думы от ЛДПР Юлия Бутакова. Оба уверены в том, что это не последние выборы мэра столицы Чукотки. «Знаю, что вопрос отмены выборов поднимался, но решение было принято категорично – в нашем городе выборы мэра остаются в неизменном виде», – сказала Бутакова «Ведомостям». Гальцов уточнил, что эта тема не поднималась на законодательном уровне. «Но, с другой стороны, если бы была прочная система исполнительной власти, то, конечно, можно идти по пути назначения [мэров]», – сказал коммунист, очевидно имея в виду, что сейчас говорить о таком не приходится.