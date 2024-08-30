Неисполнение переданных полномочий без денег не будет грозить чиновникам штрафами

Неисполнение переданных полномочий без денег не будет грозить чиновникам штрафамиВласти хотят избавить их от административной ответственности
Региональных и муниципальных чиновников не будут штрафовать за неисполнение переданных государственных полномочий, если на их реализацию не выделено денег. Власти решили уточнить норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующие поправки в ст. 24.5 (об обстоятельствах, исключающих производство по делу об административном правонарушении) КоАПа, разработал Минюст. «Ведомости» с ними ознакомились. Они были одобрены на комиссии по законодательной деятельности 27 августа, сказал близкий к комиссии собеседник.
По действующему законодательству (ст. 24.5 КоАПа), если во время производства по делу об административном правонарушении установлено, что должностным лицом вносилось или направлялось предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление тех или иных полномочий, но деньги выделены не были, то производство по делу подлежит прекращению.
Законопроектом предусмотрено, что в случае невыделения субвенций или выделения их в недостаточном количестве прекращаются дела, связанные с неисполнением и ненадлежащим исполнением государственных полномочий, которые переданы органам госвласти субъектов или органам местного самоуправления. Также в действующую норму добавляется формулировка о том, что дело прекращается, если бюджетных ассигнований на реализацию полномочий было выделено недостаточно.
В пояснительной записке говорится, что поправки были разработаны во исполнение поручения Владимира Путина от 4 июня 2023 г., которое было дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления (МСУ). Целью ставилось создание механизма ограничения ответственности органов МСУ.
Законодательство закрепляет механизм передачи отдельных государственных полномочий органам власти регионов и органам МСУ. Финансирование переданных полномочий осуществляется за счет субвенций. И если субвенции выделены в недостаточном размере, то «создаются предпосылки» для неисполнения переданных полномочий по независящим от региональных и муниципальных властей причинам. КоАП же не содержал правила об исключении производства по делу в такой ситуации.
На Совете по развитию МСУ с участием Путина в апреле 2023 г. на тот момент мэр Тюмени Руслан Кухарук (сейчас врио главы ХМАО) говорил о том, что сейчас МСУ волнуют вопросы «не столько объема полномочий, сколько объема доведенных средств до их исполнения». «И здесь вы говорили о важности проведения анализа финансовой обеспеченности уже переданных на муниципальный уровень полномочий. Мы целиком поддерживаем идею инвентаризации, по итогам которой необходимо будет провести регуляторную гильотину, и уже после инвентаризации вернуться к вопросу о разграничении полномочий», – говорил тогда Кухарук.
Вопрос о том, чтобы чиновников, в особенности муниципальных, перестали штрафовать за неисполнение полномочий, обсуждается уже долгие годы. В связи с этим было несколько законодательных изменений. Еще в 2013 г. президент давал поручение провести анализ проблем, которые возникают при осуществлении прокурорского надзора в отношении органов МСУ, и принять меры по исключению применения чрезмерных штрафных санкций. В итоге соответствующий законопроект, вводящий ч. 4 ст. 24.5 КоАПа, был принят лишь в 2015 г. Затем норму меняли еще в 2018 г. Парламентарии тогда говорили, что изменения вновь вносятся, чтобы перестать штрафовать муниципалов за неисполнение полномочий при отсутствии бюджетных средств. Сейчас уже третья попытка сделать так, чтобы муниципалов все-таки штрафовать перестали за нереализацию полномочий в случае отсутствия финансирования.
Если в законодательстве прямо не прописан запрет на штрафы в случае неисполнения переданных с федерального уровня полномочий из-за отсутствия финансирования, то правоохранительные органы считают, что ответственность предусмотрена и ее не избежать, говорит гендиректор «Союза российских городов» Андрей Максимов. «Правоприменительная практика сильно отличается от региона к региону, а также от муниципалитета к муниципалитету. Поэтому пока четких правил не будет, то изменений в этом вопросе не будет», – считает он. По его словам, большая проблема и с тем, чтобы определить, достаточный ли был объем финансирования на исполнение полномочий или нет: «Это очень сложно определить, даже с помощью экспертиз». В целом же сложилась практика, что «любая неконкретика толкуется не в пользу муниципалов».
«Этот законопроект – новая попытка ограничить штрафы для муниципальных чиновников, теперь уже в части переданных государственных полномочий, которые не обеспечены финансированием», – говорит он.