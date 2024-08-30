Неисполнение переданных полномочий без денег не будет грозить чиновникам штрафами

Если в законодательстве прямо не прописан запрет на штрафы в случае неисполнения переданных с федерального уровня полномочий из-за отсутствия финансирования, то правоохранительные органы считают, что ответственность предусмотрена и ее не избежать, говорит гендиректор «Союза российских городов» Андрей Максимов. «Правоприменительная практика сильно отличается от региона к региону, а также от муниципалитета к муниципалитету. Поэтому пока четких правил не будет, то изменений в этом вопросе не будет», – считает он. По его словам, большая проблема и с тем, чтобы определить, достаточный ли был объем финансирования на исполнение полномочий или нет: «Это очень сложно определить, даже с помощью экспертиз». В целом же сложилась практика, что «любая неконкретика толкуется не в пользу муниципалов».