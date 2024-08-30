ВЦИОМ: Путину доверяют 75,7% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 75,7% россиянДеятельность президента одобряют 72,4% опрошенных
Президенту России Владимиру Путину доверяют 75,7% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) с 19 по 25 августа.
Показатель доверия президенту снизился на 2,5 процентных пункта (п.п.) за неделю. При этом деятельность главы государства одобряют 72,4% респондентов (-1,2 п.п. за неделю). В аналогичном опросе Фонда общественного мнения (ФОМ) о доверии Путину по состоянию на 25 августа заявили 76% россиян. Показатель меньше уровня 18 августа на 2%. Положительно о его работе отозвались 78% опрошенных, что меньше предыдущего показателя на 1%.
Опрошенные ВЦИОМ также оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России. Уровень положительной оценки за последнюю неделю составил 52,2% (+0,9 п.п. за неделю) и 48,1% (-0,2 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 60,7% опрошенных (+1,1 п.п. за неделю). По результатам опроса ФОМ работу правительства «скорее хорошо» оценили 52%, а «скорее плохо» – 28%. Положительную оценку работе Мишустина дали 54%, а оценку «скорее плохо» – 12%.
По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 34,5% (-2,3 п.п. за неделю). Партию КПРФ поддерживают 10,4% опрошенных, ЛДПР – 9,8%, «Новых людей» – 7%, а «Справедливую Россию» – 3,5%. ФОМ попросил респондентов представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму, и задал вопрос, за кого бы они проголосовали в этом случае. За «Единую Россию» готовы голосовать 44%, за КПРФ – 8%, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию» – 2%, а за «Новых людей» – 3%.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек, в опросе ФОМ – 1500 респондентов.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.