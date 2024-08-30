ВЦИОМ: Путину доверяют 75,7% россиян

По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 34,5% (-2,3 п.п. за неделю). Партию КПРФ поддерживают 10,4% опрошенных, ЛДПР – 9,8%, «Новых людей» – 7%, а «Справедливую Россию» – 3,5%. ФОМ попросил респондентов представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму, и задал вопрос, за кого бы они проголосовали в этом случае. За «Единую Россию» готовы голосовать 44%, за КПРФ – 8%, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию» – 2%, а за «Новых людей» – 3%.