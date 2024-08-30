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ВЦИОМ: Путину доверяют 75,7% россиян

Деятельность президента одобряют 72,4% опрошенных
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 75,7% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) с 19 по 25 августа.

Показатель доверия президенту снизился на 2,5 процентных пункта (п.п.) за неделю. При этом деятельность главы государства одобряют 72,4% респондентов (-1,2 п.п. за неделю). В аналогичном опросе Фонда общественного мнения (ФОМ) о доверии Путину по состоянию на 25 августа заявили 76% россиян. Показатель меньше уровня 18 августа на 2%. Положительно о его работе отозвались 78% опрошенных, что меньше предыдущего показателя на 1%.

Опрошенные ВЦИОМ также оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России. Уровень положительной оценки за последнюю неделю составил 52,2% (+0,9 п.п. за неделю) и 48,1% (-0,2 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 60,7% опрошенных (+1,1 п.п. за неделю). По результатам опроса ФОМ работу правительства «скорее хорошо» оценили 52%, а «скорее плохо» – 28%. Положительную оценку работе Мишустина дали 54%, а оценку «скорее плохо» – 12%.

По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 34,5% (-2,3 п.п. за неделю). Партию КПРФ поддерживают 10,4% опрошенных, ЛДПР – 9,8%, «Новых людей» – 7%, а «Справедливую Россию» – 3,5%. ФОМ попросил респондентов представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму, и задал вопрос, за кого бы они проголосовали в этом случае. За «Единую Россию» готовы голосовать 44%, за КПРФ – 8%, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию» – 2%, а за «Новых людей» – 3%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек, в опросе ФОМ – 1500 респондентов.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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