В Москве с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 000 избирателей

За все дни голосования с 6 по 8 сентября в интернете было зафиксировано порядка 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию, сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва в ходе брифинга. «Несмотря на повторяющийся характер этих постов, в Штабе проверили каждое сообщение. В комиссиях подтвердили, что все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», – подчеркнул он. В целом же кампания по выборам в Мосгордуму прошла «очень спокойно», оценил он в беседе с «Ведомостями», добавив, что ситуаций, в которые вмешивался штаб можно «посчитать по пальцам двух рук». По его словам, ДЭГ сейчас становится приоритетным способом голосования для москвичей.