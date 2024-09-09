В Москве с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 000 избирателей

В Москве с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 000 избирателейНо активность на выборах стала практически рекордной для города, сказали в Мосгоризбиркоме
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) на выборах в Мосгордуму (МГД) в общей сложности с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 132 избирателей. Всего их было выдано более 3 млн, сообщила в ходе брифинга в Центризбиркоме (ЦИК) председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Отличительной чертой текущей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Всего о желании проголосовать традиционным способом заявили 13 482 жителя столицы, говорила Кириллова 3 сентября. «При этом мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу, тоже будут голосовать при помощи «бумаги» – мы прогнозируем, что общее количество избирателей, которые в итоге проголосуют бумажным бюллетенем, будет порядка 200 000», – отметила тогда глава Мосгоризбиркома. При этом около 3900 человек в результате на участки не пришли, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Явка в Москве достигла 40%, что в два раза больше, чем в 2019 г. (тогда она равнялась 21,66%), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Такой явки на выборах в Мосгордуму давно не было», – подчеркнул в ходе брифинга в очередной раз зампред ЦИК Николай Булаев. Подобный уровень явки на выборах в МГД последний раз был в 1993 г. – тогда, в ходе самой первой выборной кампании в гордуму, явка достигла 51%.
По предварительным данным, выдвинутые от партии «Единая Россия» кандидаты побеждают на выборах в 80% избирательных округов Москвы в ходе выборов в Мосгордуму. «Единая Россия» по предварительным данным забирает себе 38 мандатов, КПРФ – три, один мандат – «Справедливая Россия» и два мандата себе заработали самовыдвиженцы. Один получат «Новые люди».
На муниципальных выборах в ТиНАО и Куркино традиционным способом проголосовали всего лишь 5003 избирателей, всего было выдано 209 711 бюллетеней. В целом голосование прошло организованно и без сбоев, добавил мэр. При этом, по его словам, было выявлено около 300 DDoS-атак на систему электронного голосования. «Помимо традиционного дистанционного электронного голосования масштабно применялось и электронное голосование на избирательных участках. Единый реестр избирателей позволил исключить повторное голосование», – отметил Собянин, его слова приводит пресс-служба партии.
По данным МГИК на 15:00 мск, на участках с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) свой выбор сделали более 280 000 москвичей. В статистике голосующих традиционным способ не учитываются избиратели, решившие отдать свой голос посредством комплекса для электронного голосования (КЭГ – это портативное устройство для голосования) или ТЭГа, обратил внимание политтехнолог Олег Захаров. «Некорректно включать голосующих через КЭГ на участке избирателей в общую цифру ДЭГ, поскольку это явно не адепты именно дистанционного электронного голосования», – пояснил он.
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга 7 сентября отметила, что сообщения о том, что традиционное голосование в стране и, в частности, в Москве вытесняется ДЭГом, – это «спекуляция», ведь даже сейчас в столице, в случае если избиратель забыл подать заявление на голосование бумажным бюллетенем заранее, комиссия все равно «позволяет» ему проголосовать.
Тогда же Булаев подчеркнул, согласившись с мнением главы ЦИК, что необходимо масштабировать опыт Москвы на все регионы, но пока, по его словам, есть проблемы, писали «Ведомости». «Не можем сразу и для всех, но можно [...] масштабировать и убеждать субъекты применять опыт Москвы, который позволяет дать возможность проголосовать избирателю без потери избирательного права из любой точки страны», – заявил он тогда. «Продолжим нашу работу для того, чтобы опыт Москвы был приемлем для всей страны по ряду аспектов», – ответила Памфилова. С одной стороны, это требует затрат, а с другой, освобождаются определенные ресурсы, поэтому «это все нужно считать и анализировать», заключила глава ЦИК.
По итогам второго дня голосования замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Москвы Александр Асафов сообщил «Ведомостям», что есть отдельные жалобы и обращения об отказе комиссий выдавать бумажные бюллетени, но в основном это лишь эксцессы. Люди требуют их без предварительной заявки, а чтобы выдать бумажный бюллетень в таком случае, нужна уважительная причина, пояснил Асафов. Именно такие случаи и разбирает штаб, но, по сути, это не нарушение, подчеркнул он. «Нарушений как таковых нет. Есть, что называется, недопонимание из-за человеческого фактора», – поделился он ранее.
За все дни голосования с 6 по 8 сентября в интернете было зафиксировано порядка 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию, сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва в ходе брифинга. «Несмотря на повторяющийся характер этих постов, в Штабе проверили каждое сообщение. В комиссиях подтвердили, что все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», – подчеркнул он. В целом же кампания по выборам в Мосгордуму прошла «очень спокойно», оценил он в беседе с «Ведомостями», добавив, что ситуаций, в которые вмешивался штаб можно «посчитать по пальцам двух рук». По его словам, ДЭГ сейчас становится приоритетным способом голосования для москвичей.
«Самая очевидная гипотеза, что люди пришли на участки, потому что хотели голосовать традиционным способом, и доступ к бумажным бюллетеням им был ограничен искусственно, потому что надо было подавать заранее заявку на их получение. Это как раз та цифра, которая отражает пусть и малочисленную, но явно значимую группу москвичей», – подчеркнул Захаров. То есть нельзя говорить, что все поголовно поддержали отмену бумажных бюллетеней, заключил он.