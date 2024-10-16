Что известно о ситуации в Курской области на 16 октября

За сутки потери украинских войск составили более 350 человек, два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, пять минометов и семь автомобилей, шесть военнослужащих сдались в плен, говорится в сводке. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. О потерях в российской армии официально не заявлялось.