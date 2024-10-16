Что известно о ситуации в Курской области на 16 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 16 октябряС начала вторжения в регион потери ВСУ превысили 23 550 военных, утверждает Минобороны РФ
С момента вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область прошло 72 дня. По данным Минобороны РФ, противник за минувшие сутки пытался контратаковать в Суджанском и Кореневском районах, но его попытки были отбиты. Российская группировка войск «Север» продолжает наступление, начатое, судя по сводкам, больше месяца назад. В регионе тем временем ежедневно звучат сигналы ракетной опасности. В Следственном комитете сообщили о минимум двух мирных жителях, которые погибли в начале октября в результате обстрелов ВСУ.
О ситуации на Курском направлении – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
В течение прошедших суток бойцы «Севера» вели наступление, в ходе которого нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка (Кореневский район), Новый Путь (Глушковский район), Малая Локня, Новоивановка и Плехово (Суджанский район). Утверждается, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по механизированным подразделениям и территориальной обороны ВСУ, танковой и десантно-штурмовым бригадам, морской пехоте.
Согласно сводке, авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах 17 населенных пунктов в основном Суджанского района, в том числе Суджи. Кроме того, бойцы «Севера» отразили девять контратак украинских войск в направлении населенных пунктов Новоивановка, Плехово, Зеленый Шлях, Нижний Клин (Суджанский район) и Любимовка. ВС РФ также продолжают наносить удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины, откуда те часто перебрасываются в Курскую область.
За сутки потери украинских войск составили более 350 человек, два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, пять минометов и семь автомобилей, шесть военнослужащих сдались в плен, говорится в сводке. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. О потерях в российской армии официально не заявлялось.
Помощь жителям Курской области
Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что он и глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время встречи обсудили вопросы выдачи сертификатов на покупку жилья «переселенцам из приграничных районов» взамен утраченного.
«При поддержке федерального центра продолжаем эту работу. На данные цели нам направили 12,5 млрд руб. Сейчас сертификаты получают те, чьи дома с начала года находились в зоне интенсивных обстрелов, в том числе те, чьи дома были разрушены. Такой возможностью уже воспользовались около 2000 курян», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Кроме того, чиновники обсудили, как будет вестись работа в разрушенных районах, как только позволит оперативная обстановка. Власти прорабатывают возможность строительства домов по типовым проектам для людей, которые после стабилизации ситуации захотят вернуться в регион.
15 октября Смирнов также сообщил, что помощь в размере 10 000 руб. уже получили почти 145 000 человек, свыше 140 000 граждан – выплаты по 15 000 руб. Жители четырех приграничных районов без комиссионного обследования получают выплату в 150 000 руб. за утраченное имущество первой необходимости. Она уже перечислена 67 000 человек. Это дало людям возможность подготовиться к сезону холодов, приобрести теплую одежду, сказал глава региона.
Жертвы среди населения
Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении военных ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области. По данным ведомства, в начале октября 2024 г. украинские военизированные группы и участники наемнических формирований совершили обстрелы жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Краснооктябрьское Кореневского района. В результате погибли не менее двух гражданских лиц, а также разрушены жилые дома.