Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов уйдет в отставку

На его место может быть назначен Максим Колесников, говорит источник «Ведомостей»
Анастасия Бойко
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов покинет должность. О его скорой отставке «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минэкономразвития. По его словам, документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время. Причины отставки первого заместителя министра и имя его сменщика он не называет.

Другой источник, знакомый с обсуждением кадровых перестановок, подтвердил, что Торосов может уйти в отставку, но не назвал четких сроков оформления документов. Еще один собеседник также подтвердил предстоящую отставку первого заместителя министра. Среди вероятных кандидатов на место Торосова один из источников «Ведомостей» называет 37-летнего уроженца Перми Максима Колесникова, который с 2020 г. работает в ведомстве, с 2022 г. – заместителем Решетникова.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

Торосов родился 14 октября 1982 г. в Москве. В 2005 – 2006 гг. работал ведущим экономистом Альфа-банка. В 2006 – 2008 гг. работал на должности главного специалиста, старшего менеджера группы развития корпоративного бизнеса в центральном регионе Райффайзенбанка. С 2008 – 2015 гг. занимал пост начальника департамента по работе с крупными корпоративными клиентами «МДМ Банка». Работал руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Транскапиталбанка в 2015 – 2017 гг. С 2017 – 2018 гг. занимал пост исполнительного директора финансовой группы компаний «ЮДР».

В марте 2018 г. был назначен замминистра экономического развития РФ. С 1 марта 2022 г. перешел на пост первого замминистра экономического развития РФ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных