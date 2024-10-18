Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов уйдет в отставку

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов покинет должность. О его скорой отставке «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минэкономразвития. По его словам, документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время. Причины отставки первого заместителя министра и имя его сменщика он не называет.