Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов уйдет в отставку

Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов уйдет в отставкуНа его место может быть назначен Максим Колесников, говорит источник «Ведомостей»
Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов покинет должность. О его скорой отставке «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минэкономразвития. По его словам, документы пока не подписаны, но это решение об отставке этого зама Максима Решетникова стоит ждать в ближайшее время. Причины отставки первого заместителя министра и имя его сменщика он не называет.
Другой источник, знакомый с обсуждением кадровых перестановок, подтвердил, что Торосов может уйти в отставку, но не назвал четких сроков оформления документов. Еще один собеседник также подтвердил предстоящую отставку первого заместителя министра. Среди вероятных кандидатов на место Торосова один из источников «Ведомостей» называет 37-летнего уроженца Перми Максима Колесникова, который с 2020 г. работает в ведомстве, с 2022 г. – заместителем Решетникова.
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.
Торосов родился 14 октября 1982 г. в Москве. В 2005 – 2006 гг. работал ведущим экономистом Альфа-банка. В 2006 – 2008 гг. работал на должности главного специалиста, старшего менеджера группы развития корпоративного бизнеса в центральном регионе Райффайзенбанка. С 2008 – 2015 гг. занимал пост начальника департамента по работе с крупными корпоративными клиентами «МДМ Банка». Работал руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Транскапиталбанка в 2015 – 2017 гг. С 2017 – 2018 гг. занимал пост исполнительного директора финансовой группы компаний «ЮДР».
В марте 2018 г. был назначен замминистра экономического развития РФ. С 1 марта 2022 г. перешел на пост первого замминистра экономического развития РФ.