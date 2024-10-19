Что известно о боевых действиях в Курской области на 19 октября

Что известно о боевых действиях в Курской области на 19 октябряЗа сутки потери ВСУ превысили 270 человек, сообщило Минобороны
В Курской области 75 дней продолжаются боевые действиями между военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая вторглась в регион 6 августа. По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие продолжают успешно выбивать ВСУ из населенных пунктов в приграничных районах, уничтожать технику и живую силу противника. Из регионов начинают поступать подробности о произошедшем с Киевом обменом пленными – известно, что среди военнослужащих были срочники.
«Ведомости» собрали информацию о происходящем в регионе.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север», как следует из сводки оборонного ведомства, продолжили наступление в Курской области, в ходе которого нанесли поражение силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
За последние сутки подразделения группировки отразили контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе деревни Леонидово в Суджанском районе, а авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники бригад противника в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово.
Наносились ракетные и авиаудары по резервам противника в граничащей с Курской Сумской области. За сутки потери украинской стороны составили более 270 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24 740 человек.
В отдельной публикации ведомство показало кадры работы штурмовых подразделения морской пехоты группировки войск «Север». Военнослужащие продолжают успешно выбивать ВСУ из населенных пунктов в приграничных районах, уничтожать технику и живую силу противника, говорится в сообщении.
Гусеничные дроны эвакуируют раненых
Для доставки грузов и эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения бойцы ВДВ группировки войск «Север» применяют гусеничные дроны, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе ведения активных боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава группировки войск "Север" применяют в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям дистанционно управляемые платформы», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Оператор наземного дрона с позывным Число рассказал, что для управления с безопасного расстояния бойцы оборудовали аппарат FPV-камерой. Гусеничный дрон способен доставлять грузы весом до 300 кг, уточнил он.
Морпехи группировки «Север» захватили в приграничье опорный пункт ВСУ. По информации оборонного ведомства, морпехи выбили противника из укрепленных позиций в лесной местности, после чего захватили трофейное вооружение западного производства, флаги и личные вещи противника. В ходе штурма украинские военные пытались оказать сопротивление, но были уничтожены.
Подробности обмена
В Россию 18 октября вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат. Минобороны РФ сообщало, что россияне находятся на территории Белоруссии. На следующий день начали появляться подробности произошедшего обмена. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала в своем Telegram-канале, что освобождены были двое военнослужащих из региона. Один из них – солдат срочной службы из Челябинска. Второй попавший в украинский плен – военнослужащий из Троицкого района, он служил по контракту, уточнила Сударенко. По ее данным, оба попали в плен в августе в Курской области.
Еще двое солдат российской армии, освобожденных из плена, родом из Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«В Липецкой области созданы все условия для реабилитации наших бойцов. Окажем необходимую поддержку, чтобы они быстрее восстановились», – написал он в Telegram-канале.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил, что в плену находились двое военных из региона. Он уточнил, что пока они будут оставаться в медицинских учреждениях Минобороны, но воронежские власти «в любой момент готовы включиться в оказание им помощи».
Украинские СМИ со ссылкой на командира бригады «Азов»
Курской области выделили еще 3 млрд рублей
Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости, сообщается на сайте кабмина. Регион получит из резервного фонда более 3,2 млрд руб. Речь идет о выплатах в размере 150 000 или 75 000 руб., суммы будут зависеть от степени утраты имущества – полной или частичной. По данным правительства, ранее на эти цели кабмин направил более 10 млрд руб.
В сентябре первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которые пострадали в результате вторжения в регион ВСУ. В конце прошлого месяца власти Большесолдатского района предупредили о мошенниках, которые в социальных сетях предлагают ускоренно получить сертификат на 150 000 руб. жителям приграничных районов.