Что известно о боевых действиях в Курской области на 19 октября

В Россию 18 октября вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат. Минобороны РФ сообщало, что россияне находятся на территории Белоруссии. На следующий день начали появляться подробности произошедшего обмена. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала в своем Telegram-канале, что освобождены были двое военнослужащих из региона. Один из них – солдат срочной службы из Челябинска. Второй попавший в украинский плен – военнослужащий из Троицкого района, он служил по контракту, уточнила Сударенко. По ее данным, оба попали в плен в августе в Курской области.