Сопредседатель «Справедливой России» Семигин заявил о сложении полномочий

В материале, в частности, говорилось о том, что «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын [главы Чечни] Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Семигин на следующий день заявил о взломе сайта «Патриотов России» и открестился от авторства статьи. После этого военкоры раскритиковали его, а Семигин подал иски о защите чести и достоинства. К примеру, был частично удовлетворен иск депутата к Евгению Рассказову (Топаз) – Семигин просил взыскать с военкора более 6 млн руб. Суд обязал Топаза выплатить депутату 500 000 руб.