Сопредседатель «Справедливой России» Семигин заявил о сложении полномочий

Сопредседатель «Справедливой России» Семигин заявил о сложении полномочийОсвободившееся место в партии может занять Руслан Татаринов
Сопредседатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Геннадий Семигин решил сложить свои полномочия. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов на съезде, передает корреспондент «Ведомостей».
«Этого вопроса в повестке дня не было, но я на президиуме рассказал, что я получил заявление от Семигина от сложении своих полномочий [с поста сопредседателя] в связи с тем, что он будет занят на другой работе. Он останется членом партии, но считает необходимым с поста сопредседателя уйти», – сказал Миронов на съезде партии.
В связи с уходом Семигина «Справедливая Россия» не будет менять устав, отметил лидер партии. Одним из сопредседателей остается писатель Захар Прилепин, а освободившееся место Миронов предложил через год отдать руководителю аппарата партийной фракции в Госдуме Руслану Татаринову, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации.
«Это еще один полковник российской гвардии, который находится на передовой. Это будет достойная кандидатура, пускай знает, что пост сопредседателя ждет его», – сказал Миронов.
Ранее в октябре источник «Ведомостей» сообщил, что эффективность Семигина в качестве сопредседателя «Справедливой России» планируется обсудить 26 октября на закрытой части съезда в Москве. Другой собеседник говорил, что обсуждается вариант с внесением поправок в устав партии для упразднения института сопредседателей, созданного в 2021 г.
«Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились 22 февраля 2021 г. на базе СР, тогда же Семигин («Патриоты России») и Прилепин («За правду») заняли посты сопредседателей партии Миронова.
О том что в «Справедливой России – Патриотах – За правду» могут упразднить институт сопредседателей, а также о возможном возвращении партии к историческому названию («Справедливая Россия»), «Ведомости» сообщали 13 февраля. По данным собеседника «Ведомостей», этот вопрос начали обсуждать еще в 2023 г.
По инициативе фракции СР в Госдуме 11 июня Семигин уже был освобожден от должности главы комитета по делам национальностей. Сообщалось, что этот пост займет депутат Яна Лантратова (комитет пока остается без председателя). Лишение Семигина поста главы комитета, по данным собеседников «Ведомостей» во фракции, было связано с конфликтом с военкорами, который возник после публикации 29 сентября 2023 г. на сайте движения «Патриоты России» (его возглавляет Семигин) статьи «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата.
В материале, в частности, говорилось о том, что «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын [главы Чечни] Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Семигин на следующий день заявил о взломе сайта «Патриотов России» и открестился от авторства статьи. После этого военкоры раскритиковали его, а Семигин подал иски о защите чести и достоинства. К примеру, был частично удовлетворен иск депутата к Евгению Рассказову (Топаз) – Семигин просил взыскать с военкора более 6 млн руб. Суд обязал Топаза выплатить депутату 500 000 руб.