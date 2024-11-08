Зачем Сергей Лавров ездил в Казахстан

Зачем Сергей Лавров ездил в КазахстанКроме подготовки визита Владимира Путина обсуждалась Украина
Президент России Владимир Путин посетит Астану с государственным визитом 27 ноября. Кроме переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он примет участие в саммите ОДКБ, сообщил в Астане министр иностранных дел России Сергей Лавров. Последний раз Путин встречался с Токаевым в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в начале июля. Тогда казахстанский лидер пригласил президента России посетить его страну еще раз в этом году.
Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подтвердили журналистам, что обсуждали предстоящий визит Путина. Среди ключевых элементов стратегического партнерства министры назвали контакты в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, торгово-экономическое, топливно-энергетическое (включая поставки газа в Узбекистан и газификацию Северо-Востока Казахстана), гуманитарное и научно-образовательное взаимодействие.
Российский министр подтвердил предложение Москвы Астане стать страной – партнером БРИКС вместе еще с 12 государствами. Такой формат был предложен на саммите БРИКС как альтернатива полноценному членству.
Затем Лавров встретился с президентом Казахстана в его резиденции Акорда. Как заявил российский министр по итогам переговоров, была подтверждена высокая степень готовности десятков документов к грядущей встрече лидеров России и Казахстана. Они включают различные вопросы – от экономики до научно-образовательных и гуманитарных контактов. Лавров отметил, что один из центральных вопросов в российско-казахстанских отношениях – «как развивать наши финансовые, торговые связи, чтобы обезопасить их от незаконных санкций США». Российский министр также приветствовал участие Астаны в деятельности созданной в конце сентября КНР и Бразилией на полях ООН группы «друзей мира» на Украине, включающей 26 стран.
Ранее Токаев проводил переговоры по вопросам экономики и конфликта на Украине с Германией и Францией. В сентябре Казахстан посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Казахстанский лидер тогда заявил своему гостю, что победить Россию на поле боя невозможно, и призвал «внимательно рассмотреть все мирные инициативы», несмотря на хороший упущенный шанс в Стамбуле в марте 2022 г. За день до прибытия Лаврова в Астану Токаев завершил визит в Париж, где кроме французского участия в тендере на строительство АЭС в Казахстане также обсуждался конфликт на Украине.
По мнению завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, посредничество между Россией и Западом сейчас не слишком актуально, так как «сегодня вообще мало перспектив для каких-то переговоров и урегулирования ситуации». Что касается строительства АЭС, то Казахстан на уровне руководства старается быть максимально нейтральным. «Трудно сказать, каким будет конечное решение, так как строительству АЭС Россией есть серьезная оппозиция и в Казахстане, и на Западе. У Астаны сложная задача – выбрать оптимальный режим между выгодой, надежностью и политическими рисками. С точки зрения финансовых обязательств Россия предоставляет наиболее оптимальные и выгодные условия для Казахстана – госкредит и также опыт успешного строительства АЭС за рубежом», – заключил эксперт. АСТАНА