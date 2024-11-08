Зачем Сергей Лавров ездил в Казахстан

По мнению завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, посредничество между Россией и Западом сейчас не слишком актуально, так как «сегодня вообще мало перспектив для каких-то переговоров и урегулирования ситуации». Что касается строительства АЭС, то Казахстан на уровне руководства старается быть максимально нейтральным. «Трудно сказать, каким будет конечное решение, так как строительству АЭС Россией есть серьезная оппозиция и в Казахстане, и на Западе. У Астаны сложная задача – выбрать оптимальный режим между выгодой, надежностью и политическими рисками. С точки зрения финансовых обязательств Россия предоставляет наиболее оптимальные и выгодные условия для Казахстана – госкредит и также опыт успешного строительства АЭС за рубежом», – заключил эксперт. АСТАНА