Военкор своего времени: как журналистика привела Черчилля в политику

В плен будущий премьер попал по недоразумению. 15 ноября 1899 г. в погоне за материалом он отправился в разведку на бронепоезде, который попал в засаду – на путях лежал огромный валун. Под руководством Черчилля солдаты целый час устраняли преграду. «Он ходил под огнем так спокойно, словно ничего вокруг не происходило», – вспоминал один из них. Когда пути наконец были расчищены, поезд отъехал на безопасное расстояние, а сам военкор отправился помогать раненым. В этот момент двое британских солдат подняли вверх белые носовые платки. Буры решили, что капитулирует весь отряд, поэтому прекратили огонь и поскакали навстречу. Открывать стрельбу в такой ситуации значило бы нарушить правила ведения войны. Командиру ничего не оставалось, как приказать сложить оружие.