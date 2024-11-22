Экс-губернатор Ростовской области Голубев назначен сенатором

Экс-губернатор Ростовской области Голубев назначен сенаторомОн займет место Рукавишниковой, которая написала заявление о досрочном прекращении полномочий
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев избран сенатором в Совет Федерации. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания региона на внеочередном заседании.
«За» проголосовали 47 человек. Еще двое депутатов – «против», воздержавшихся не было. С 23 ноября полномочия Голубева как депутата заксобрания будут прекращены.
«Я точно знаю, что мое отношение к родной земле никогда не изменится. Уверен абсолютно, что каждый из нас будет продолжать дело во имя жителей Ростовской области, во имя развития нашего региона. Всегда был предан донской земле, жителям Ростовской области – это буду делать и дальше», – сказал Голубев во время выступления.
Он отметил, что среди приоритетных задач – те, что были определены президентом РФ Владимиром Путиным, в частности сохранение суверенитета страны, развитие экономики и социальной сферы, помощь участникам спецоперации и членам их семей.
Голубев также поблагодарил за достойную работу депутатов и отдельно – Ирину Рукавишникову, которая до этого занимала пост сенатора от региона и после отставки губернатора написала заявление о досрочном прекращении полномочий.
После выступления Голубева на заседании, до процедуры голосования, у народных избранников была возможность задать вопросы кандидату. Слово взял член фракции «Единая Россия» Адам Батажев. Он напомнил, что депутаты утверждали Голубева в 2010 г. на должность губернатора, а в этом году – уже на пост сенатора, что говорит о важности такого органа, как заксобрание.
«Если вдруг, Василий Юрьевич, у вас появится желание, возможность, время "накрыть поляну", мы не будем против, мы только за», – сказал Батажев.
В ответ кандидат на пост сентора сказал, что «все уже накрыто». После этого состоялось голосование.
Голубев заявил об уходе с должности главы Ростовской области 4 ноября. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В тот же день президент назначил Слюсаря на пост врио губернатора региона.
14 ноября Голубев получил мандат депутата законодательного собрания региона в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Николая Беляева на основании его заявления. 20 ноября региональный политсовет партии «Единая Россия» предложил кандидатуру экс-губернатора в Совет Федерации.