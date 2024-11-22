Экс-губернатор Ростовской области Голубев назначен сенатором

«Я точно знаю, что мое отношение к родной земле никогда не изменится. Уверен абсолютно, что каждый из нас будет продолжать дело во имя жителей Ростовской области, во имя развития нашего региона. Всегда был предан донской земле, жителям Ростовской области – это буду делать и дальше», – сказал Голубев во время выступления.