ФОМ: работу Путина положительно оценили 82% россиян

Эта оценка по сравнению с прошлой неделей прибавила 3%. При этом доля тех, кто «скорее плохо» оценивает работу главы государства, осталась неизменной (8%). Показатель среди затрудняющихся дать ответ по сравнению с предшествующей неделей снизился на 3% до 10%. «Скорее доверяет» президенту 81% опрошенных, показатель увеличился на 2%. «Скорее не доверяют» 10% респондентов, а затрудняются дать ответ 9%. Последние показатели по сравнению с предшествующей неделей уменьшились на 1% каждый.