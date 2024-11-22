ФОМ: работу Путина положительно оценили 82% россиян

ФОМ: работу Путина положительно оценили 82% россиян81% опрошенных также заявил, что «скорее доверяют» главе государства
Работу президента России Владимира Путина «скорее хорошо» оценивают 82% опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ) россиян. Это следует из результатов еженедельного опроса организации. Он проводился с 15 по 17 ноября, в нем приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов страны.
Эта оценка по сравнению с прошлой неделей прибавила 3%. При этом доля тех, кто «скорее плохо» оценивает работу главы государства, осталась неизменной (8%). Показатель среди затрудняющихся дать ответ по сравнению с предшествующей неделей снизился на 3% до 10%. «Скорее доверяет» президенту 81% опрошенных, показатель увеличился на 2%. «Скорее не доверяют» 10% респондентов, а затрудняются дать ответ 9%. Последние показатели по сравнению с предшествующей неделей уменьшились на 1% каждый.
Из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что показатель одобрения деятельности Путина составил 75,5% (-0,8 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 78,8% респондентов. В опросе ВЦИОМа приняли участие 1600 совершеннолетних, он проводился с 11 по 17 ноября.
Что касается оценки работы правительства, 58% участников опроса ФОМа оценили ее «скорее хорошо», 24% – «скорее плохо», а 19% затруднялись ответить. Положительная оценка прибавила 7% по сравнению с предшествующей неделей. В то же время ее уровень по результатам опроса ВЦИОМа составил 49,8% (-0,2 п. п. за неделю).
Работу председателя кабмина Михаила Мишустина «скорее хорошо» оценивает 61%, «скорее плохо» – 11%, а затрудняются дать ответ 28% респондентов ФОМа. Уровень положительной оценки работы премьера по ВЦИОМу составил 52% (+0,2 п. п. за неделю). При этом на прямой вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 61,4% (+1,1 п. п. за неделю).
По данным ВЦИОМа, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,2% (-0,3 п. п. за неделю), ЛДПР – 10,4% (+0,3 п. п. за неделю), КПРФ – 9,7% (-0,2 п. п. за неделю), «Новых людей» – 6,3% (+0,3 п. п. за неделю) и «Справедливой России – За правду» – 3,9% (+0,3 п. п. за неделю). Опрошенные ФОМом традиционно ответили на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы в следующее воскресенье проходили выборы в Госдуму. 44% поддержали «Единую Россию», 9% – КПРФ, 10% – ЛДПР, 3% – «Справедливую Россию», столько же – партию «Новые люди».
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется, в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.